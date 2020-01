Minas, enero de 2020

Querida/o: Ya que estamos en verano, escándalos veraniegos. Apareció un video que muestra cómo alguien tira un cordero o borrego a una piscina en Punta del Este, desde un helicóptero, a unos 50 metros de altura. Era la piscina de la casa en la que veranea el empresario argentino de ropa Federico Álvarez Castillo. Este filmó el episodio, que causó indignación en casi todos. Álvarez dice que no sabe quien lo hizo objeto de una broma de mal gusto, pero en la filmación hecha desde la casa se oye a la gente reír a carcajadas. Y se comieron el cordero. Hay unos cuantos que creen que Álvarez sabía y fue parte de la macabra “broma”. De hecho, el que tiró el animal era otro empresario, conocido de él. Otro escándalo, pero este no es chabacano y de la farándula. La Justicia investiga el robo continuado de combustible desde la Base Aeronaval de Laguna del Sauce, en Maldonado. La investigación se originó en una denuncia anónima. Efectivos militares adulteraban registros y robaban combustible, incluyendo el de aviación. Investigan vínculos con narcotraficantes, que al parecer compraban combustible para sus avionetas. Los militares también vendían nafta y gasoil al menudeo. La investigación policial llevó varios meses. Hay además un empresario vinculado a la operación, y dicen que es de Minas, pero no hay nada confirmado. El Ministerio de Defensa investiga por su parte cómo eran los controles sobre el uso de combustibles, que a ojos vistas funcionaron espantosamente mal. Hay tres efectivos de Aviación Naval imputados, al igual que otro militar y un civil. En Punta del Este apareció la misma alga que antes se vio en playas de Montevideo. Dejan una sustancia gomosa en la piel. Es molesta, pero inocua para el ser humano. En el 2019 el país recibió 3.220.602 visitantes, 13.2% menos que en 2018. El ingreso en divisas fue de U$S 1.753 millones, una baja de 18,6 % respecto a 2018. El balance turístico (lo que ingresó por turismo menos lo que egresó) fue de U$S 553 millones. La ministra de Turismo Liliam Kechichian dijo que Montevideo es el principal destino turístico, con más de un millón de turistas, seguido por Punta del Este, con la mitad, pero con la mayor parte del ingreso de divisas. El tercer destino es el litoral termal, y luego están Colonia, Piriápolis, la costa rochense y la Costa de Oro canaria. En los primeros diez días de enero de 2020 ingresaron 135.400 turistas, 3,4% más que el año anterior. Los incendios surgidos en Melilla y en Maldonado están controlados, y las lluvias de los últimos días ayudaron mucho. Desaparecieron tres caballos en Hacienda Los Lagos, en Melilla. Poco después encontraron restos de los tres en bolsas de arpillera. Los mataron por la carne de la manera más cruel. Eran mansos y se utilizaban para equinoterapia con personas discapacitadas. Dantesco, inhumano. María Eugenia Roselló, diputada colorada electa, impulsará la reducción de la jornada laboral cuando asuma su cargo. Según Roselló, se ha demostrado en el mundo que aumenta la productividad, y ya se aplica aquí en la constrrucción, la bebida y la metalurgia. El PIT-CNT ya anunció que apoya estudiar el tema, y la propuesta de fondo. Desde el miércoles está cerrado el Arboretum Lussich, en Punta del Este. Las altas temperaturas y la sequedad aumentaron mucho el riesgo de incendio allí. Un argentino y un uruguayo fueron detenidos en el aeropuerto de Carrasco cuando pretendían viajar a Miami con 17 kilos de oro. Venían desde Argentina con el oro, y no presentaron la documentación requerida para viajar con el vil metal hacia el norte. El valor del oro que llevaban supera los U$S 600 mil. DAECPU, la gremial de carnavaleros, invitó a Luis Lacalle al concurso oficial de carnaval. El concurso comenzará el 27 de enero. Hasta el domingo se desarrolla el 13º Encuentro Internacional de músicos de Jazz a la Calle, en Mercedes, Soriano. Se ha transformado en un evento de destaque internacional, y te recomiendo que vayas alguna vez. La venta de vehículos 0 km bajó en el 2019. Fueron 42.337 unidades, un descenso del 7,13% respecto al 2018, con 45.587. Sin embargo, en cinco de doce meses del 2019, la venta aumentó respecto al 2018, por lo que hay optimismo en el sector. La Intendencia de Montevideo sancionó a un chofer de taxi por acosar sexualmente a una joven. Esta filmó y grabó el episodio, que se hizo viral en redes. El 14 de setiembre próximo, Mario Benedetti cumpliría 100 años. La fundación que lleva su nombre publicó un precioso libro con fotografías y cartas inéditas, llamado “Cien veces Benedetti”. (Imperdible, lo quiero). El buque ROU Vanguardia de la Armada partió a la Antártida. Lleva 35 toneladas de víveres, repuestos y equipos, y 160.000 litros de combustible para la Base Científica Antártica General Artigas, BCAA. Hoy llegan a Punta Arenas, con 77 personas a bordo. Llevan un generador eólico, con lo que buscarán limitar el uso de combustibles y por tanto la contaminación. Además ya salió el segundo vuelo estival de la Fuerza Aérea a la misma base, con personal militar, científicos, estudiantes y periodistas. Este año será complejo con el dengue en el país. 2019 fue un año récord de la enfermedad en América Latina, con más de 2,5 millones de casos, con picos en Brasil, nuestro vecino. El año pasado hubo 25 casos importados en el país. Hay alto riesgo para que se presenten los primeros causos autóctonos, por la presencia del mosquito. No dejes ningún recipiente con agua limpia estancada, ni dentro ni fuera de casa. La propuesta de Luis Lacalle de facilitar la residencia y la entrada de capitales de 100.000 argentinos acaudalados, provocó repercusiones varias, y serias. Alberto Fernández, presidente argentino, recordó los esfuerzos de Uruguay por dejar de ser un paraíso fiscal y abandonar la “lista negra” de la OCDE, y recomendó a Lacalle “pensarlo dos veces” antes de concretarlo. José Pepe Mujica hizo declaraciones polémicas, como casi siempre. «En vez de traer cien mil cagadores argentinos preocupémonos de que los nuestros inviertan acá (…) Tenemos unos US$ 24 mil millones desparramados por el mundo. ¿Por qué no intentamos que una parte de esa plata venga para el país?». Sus palabras salieron en todos los diarios argentinos. Una multitud de argentinos las condenó, y otra multitud de argentinos las aplaudió. El mandamás de Economía, Danilo Astori, dijo que Lacalle “adolece impericia” y “desconocimiento”. Recordó que el país se esforzó mucho para combatir el lavado de activos, y que Lacalle no puede cambiar normas del Banco Central que evitan o combaten el fenómeno. Tabaré Vázquez descartó encabezar el FA cuando deje la Presidencia. Continuará su militancia, pero desde los comités de base y coordinadoras. Dice que “es un cargo para más jóvenes”. Los socialistas decidieron impulsar a Carolina Cosse como candidata del FA en Montevideo. El MPP decidió apoyar a Álvaro Villar, director del Hospital Maciel. Álvaro es hijo de Hugo Villar, primer candidato del FA en Montevideo, allá por 1971. Casa Grande, liderada por Constanza Moreira, también apoya a Cosse. Ahora reapareció Daniel Martínez, quien había descartado ser candidato. Dicen que ahora analiza nuevamente ser candidato, ante el pedido de algunos dirigentes y militantes. El FA va a definir el tema el 24 de enero. Si Martínez se presenta y es candidato, quienes quedarían por el camino serían Pablo Ferreri y Álvaro García, dos pesos pesados del actual equipo económico. Ambos dijeron que darían un paso al costado, y apoyarían a Martínez. La coalición multicolor también analiza candidatos para Montevideo. Dos de los nombres que manejan son los de Sebastián Bauzá (ex presidente de la AUF) y el independiente Gerardo Sotelo, del PI, candidato también a presidir los medios públicos. Voceros del gobierno entrante denunciaron que en los últimos meses entraron centenares de nuevos funcionarios públicos. Alberto Scavarelli, director de la Oficina Nacional de Servicio Civil (ONSC), recordó que esta administración tiene 3.000 funcionarios menos que los que heredó, y que todos los nuevos funcionarios tienen un contrato provisorio de 15 meses. En diciembre de 2018 había más de 4.000 funcionarios para jubilarse. Francisco De Narváez, el multimillonario argentino dueño de TaTa, Motociclo, Woow (sitio de ventas por internet) y farmacias San Roque, se reunió con Lacalle. Dijo que la propuesta de atraer inmigrantes ricos, sobre todo desde la Argentina, es “una buena decisión”. El 22 de enero se presentará a la coalición el borrador de la mentada ley de urgente consideración del nuevo gobierno. Ya se sabe que incluirá normativa sobre derribo de aviones y la creación de una Policía Rural. La Fuerza Aérea informó que las luces agrupadas que muchos uruguayos han visto en el cielo nocturno, no son ovnis. Son satélites de la empresa Space X de Elon Musk, que están siendo puestos en órbita en estos días. Me quedo más tranquilo. Te mando el abrazo de siempre, y cuidate del sol si andás por este hemisferio. Y no enciendas fuegos en el monte.

Juan Antonio Minuano