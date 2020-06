Minas, junio de 2020

Querida/o: Por aquí en estos días muchos hablan de Edison Campiglia, y lo quieren preso. El problema es que Edison Campiglia no existe realmente, porque es un personaje radial creado por el humorista Rafael Cotelo. Campiglia es, siempre ha sido, machista, racista, misógino, homófobo, aporófobo, xenófobo. Unos cuantos “fobos” e “istas” en su haber, y todos bastante repugnantes. Hizo un cuplé murguero que intentó burlarse de los riverenses, a propósito de que viven en el departamento con más casos de COVID-19 del país.

Dice entre otras muchas cosas que hay que considerar a Rivera como territorio brasileño y que “el riverense promedio es retardado”. Y varias cosas más, en general muy hirientes para muchos riverenses. El senador colorado Tabaré Viera, riverense él, presentó el asunto a la cámara, y fue enviado a Fiscalía. Un ex diputado blanco por Rivera presentó junto a dos personas más una denuncia penal por apología de delitos como “el genocidio de la raza charrúa”, homicidio, narcotráfico y otros. Cotelo aclaró que a él mismo, Campiglia le parece detestable, pero no sirvió de nada, la indignación y la denuncia penal siguieron adelante. Al lado de Rivera, en Santana do Livramento, 12 nuevos casos de COVID-19, y llegó a 57 en total, con 25 activos. Preocupación, a ambos lados de la frontera. Reabrieron los shoppings esta semana -excepto en Rivera-, con medidas sanitarias, y con colas de personas esperando para entrar. El MSP habilitó a todas las escuelas rurales a recomenzar las clases. También recomienzan en escuelas y liceos urbanos de todo el país. En etapas, no todos los días, y con medidas de precaución. Ya son 20 las personas imputadas por explotación sexual de menores de edad en la Operación Océano, que involucra a personas de alto perfil profesional, empresarial y político. Fiscalía está preocupada porque varios de los imputados cuentan con amplios recursos, al punto que dos de ellos contrataron empresas de publicidad para mejorar su imagen pública. Será un juicio multitudinario. La BBC británica lanzó su primer festival cinematográfico gratuito por internet, dedicado a documentales. El jurado de 18 profesionales eligió 70 películas, y siete quedaron finalistas. Una es uruguaya, el documental “El campeón del mundo”. Es un emotivo filme sobre Antonio Osta, un humilde físicoculturista, bicampeón mundial, fallecido en el 2017. En Salto investigan red de explotación sexual de adolescentes de entre 13 y 16 años. Al parecer son explotadas en una “ruta de turismo sexual” en balnearios termales, en la ciudad de Salto y en otras localidades del departamento. En Paysandú se investiga una red de trata de personas, tras el allanamiento de una whisquería en Guichón. Allí se encontró a ocho mujeres de distintas nacionalidades. El 15 de julio se rematará el avión presidencial adquirido en la administración anterior por un millón de dólares. La base será de U$S 350.000. El documental uruguayo “Bosco”, sobre ese pueblito italiano de 13 habitantes en riesgo de ser “devorado” por el bosque circundante, fue seleccionado para participar en el Festival de Cannes. La directora es Alicia Cano, y el filme trata sobre los relatos del abuelo de Cano, de 103 años, sobre el pueblo en el que nunca estuvo, pero donde nacieron sus padres. Es una coproducción uruguayo-italiana, y habrá que verla. Tres relatores de la ONU expresan en una nota al gobierno “preocupación” por artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC) sobre uso de la fuerza policial y derecho a reunión y manifestación pacífica. Advierten que los artículos son incompatibles con obligaciones de Uruguay asumidas en tratados internacionales. Cuestionan los cambios en la legítima defensa de policías, a la que tachan de “laxa”. Critican además disposiciones sobre disolución de protestas y manifestaciones. El gobierno anunció que propondría que el salario real no suba, y que incluso se deteriore, al menos hasta mediados del 2021. El salario real ya sufrió golpes fuertes desde marzo, con la devaluación frente al dólar y la inflación, mayor a la habitual. El PIT-CNT anunció que reclamará para que el salario real no caiga, o un compromiso claro de recuperación posterior. Encuesta de Equipos Consultores, sobre gestión del gobierno. 63% de los uruguayos aprueba la gestión del gobierno, y 18% desaprueba. 17% ni fu ni fa, y 2% no respondió. En marzo la aprobación era de 65%, y en abril 62%. En la coalición multicolor la aprobación llega a 89%, y en el FA 35%, mientras 36% desaprueba. Estudio llamado “Violencia en casa” revela que 68,4% de las mujeres señala que la violencia psicológica es la que sufren en mayor medida, en sus hogares. 44,2% señaló que la contención emocional es lo que más necesitan, y 34,7%, empleo y dinero. 83,2% conoce los servicios estatales de protección, pero sólo 26,7% recurre a ellos en primer lugar. 49,9% considera que los servicios de violencia de género del Estado son insuficientes o muy insuficientes. Encuesta electoral montevideana de Opción Consultores. Frente Amplio (FA) 57%, coalición multicolor 34%. Un 5% no sabe/no contesta, 4% en blanco o anulado. En el FA lidera Daniel Martínez (26%), seguido por Carolina Cosse (18%) y Álvaro Villar (13%). La coalición tiene un sólo candidato, Laura Raffo. El canciller Ernesto Talvi se negó a llamar dictadura al gobierno venezolano en una entrevista, y eso le trajo complicaciones con sus socios coalicionarios. Se rumoreó que (lo) renunciaría(n) inmediatamente, pero él mismo lo desmintió. Luego dijo que pronto dejará el cargo para asumir como senador, y con un rol más activo como líder de Ciudadanos, el principal sector del Partido Colorado. Talvi ya tiene serias desavenencias con el otro gran sector colorado, liderado por el ex mandatario Julio María Sanguinetti. El canciller se negó hace tiempo a firmar el nombramiento del hijo de Sanguinetti, Julio Luis, en la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU). Se me hace que eso no se lo perdonan, ninguno de los dos Sanguinettis. Gastón Bianchi (Cabildo Abierto, CA), vicepresidente de la Administración Nacional de Puertos, fue cesado en su cargo. No llegó a ocuparlo ni dos días. Se conocieron comentarios de Bianchi en Facebook, en una nota del semanario Búsqueda. En Facebook, Bianchi dijo que al ministro de Transporte, Luis Alberto Heber, sólo le importan “su cuenta bancaria y bienes”, y los ciudadanos “le importamos tres carajos”. Calificó de “roedor” al actual ministro de Trabajo, Pablo Mieres, líder del Partido Independiente (PI), y al Poder Judicial de “mamarracho”. Bianchi, marino retirado, defendió el silencio de los militares sobre información acerca de los detenidos desaparecidos, y llamó “ballenatos o cachalotes” a las mujeres que marcharon en el Día Internacional de la Mujer. Cabildo Abierto anunció que aportará otro nombre para el cargo en la ANP, pero todos nos preguntamos de dónde sacó éste. Esquiladores uruguayos ya están en Badajoz, España, para continuar con la esquila anual en ese país. Esquilarán allí unos 1.800 animales. Unos 250 esquiladores uruguayos viajaron a España este año, como lo hacen desde hace casi dos décadas. Uno de ellos, Helder Canto, batió un récord tras esquilar 510 ovejas en un sólo día. Son especialistas en la esquila australiana o tally hi, un sistema eficiente y menos agresivo con los animales. Alem García fue designado presidente de la Comisión Administradora del Río de la Plata, CARP. Fue electo diputado blanco por Rocha en 1984, 1989 y 1994. Fue además el principal sostén político de Juan Sartori, ahora senador, en el 2019. El gobierno pretende crear una cárcel de máxima seguridad, para los reclusos más peligrosos, por ejemplo vinculados al narcotráfico. Dos jueces presentarán recursos de inconstitucionalidad contra la ley que creó el Fondo Coronavirus. La ley crea un impuesto sobre los salarios más altos del Estado, entre los que se encuentran los de muchos jueces. Guillermo Domenech, senador de CA, se refirió al cuplé radial de Edison Campiglia, en el Parlamento. Domenech recordó que el cuplé dice que los riverenses “garchan entre hermanos” y que “la gente del interior y en especial los riverenses hacen prácticas sexuales aberrantes, cuando sabemos que en todo el interior se practica la endogamia pero nunca el incesto». (Eso no lo entendí, pero mejor dejalo por ahí). Sí, mejor. El lunes, segunda jornada consecutiva sin nuevos casos positivos de COVID-19 en el país. Hay menos de cien casos activos, y sólo cuatro en CTI, algo a festejar a lo grande. (Pero hay que seguir cuidándose, sobre todo ahora en invierno). Hay que seguir. La escritora uruguaya Cristina Peri Rossi (Montevideo, 1941), residente en Barcelona, recibió el Premio José Donoso, por su trayectoria de 50 años. El galardón es entregado por la Universidad de Talca de Chile desde el año 2001. El ministro de Defensa Javier García expresó su preocupación “y la del presidente” por el procesamiento del soldado retirado Leonardo Vidal. Este ametralló por la espalda al tupamaro Nelson Berreta el 15 de julio de 1972, cuando se daba a la fuga corriendo por la calle, esposado. El fiscal espacializado en delitos de lesa humanidad, Ricardo Perciballe, recordó que se trata de un crimen de este tipo, y por tanto no prescribe. Abrigado y mateando, me despido de vos hasta la próxima, con un abrazo apretado.

Juan Antonio Minuano