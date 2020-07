Minas, julio de 2020

Querida/o: Se fue Talvi. El canciller Ernesto Talvi es la primera baja del gabinete. Renunció el miércoles a pedido de Lacalle, a pesar de que quería quedarse hasta fin de año. Eso dijo en su carta de renuncia. Lo sustituirá a partir del lunes Francisco Bustillo, actual embajador en España y hombre de confianza de Lacalle Pou. Bustillo es un diplomático de larga carrera, y fue embajador en Argentina en el gobierno anterior. Talvi era el único representante en el gabinete del sector colorado que encabeza, Ciudadanos. Al parecer, otro dirigente del grupo, el senador Adrián Peña, será titular del Ministerio de Medio Ambiente, cuando sea creado. Según José Mujica, a Talvi los sacaron “como chicharra de un ala” porque “no bancan el prestigio” que logró. Talvi era la figura más popular del gobierno según las encuestas, junto al secretario de Presidencia, Álvaro Delgado. La negativa de Talvi a llamar dictadura al gobierno de Venezuela, y su opinión contraria a designar a un representante de EE.UU.

como presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) tampoco lo ayudaron. El gobierno ni consultó a Talvi sobre lo del BID. Y es la primera vez en la historia que el BID no tiene un presidente latinoamericano. Para el diputado del FA Daniel Caggiani, la sustitución de Talvi es “un papelón internacional”. Silvia de Borba fue designada directora de Desarrollo Humano de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE). Según Búsqueda, de Borba tuvo un sumario abierto en ASSE, donde trabaja desde hace 30 años. Esto por certificarse por “neurosis” unas 18 veces, por 502 días, entre febrero de 2016 y julio de 2017. El detalle es que mientras estuvo certificada concurría a la Junta Departamental de Canelones como edil nacionalista. Estuvo a punto de ser removida de su cargo a causa de ese sumario, archivado dos semanas antes que asumiera el cargo. Al asumir, cesó en sus cargos a la subdirectora de Desarrollo Humano y al director del Departamento de Certificaciones. Ambos habían participado en el sumario. Informe de la Oficina Nacional de Servicio Civil (ONSC). La designación directa de nuevos funcionarios fue utilizada para el 28,8% de las altas laborales de las intendencias de todo el país. En el Poder Ejecutivo es el 2,5%, y en los entes 3,8%. En todo el Estado, 6%.

Las intendencias que más utilizaron ese mecanismo, que obvia los concursos por oposición y otros mecanismos más justos y transparentes, fueron las de Treinta y Tres, Soriano y Durazno. Cabildo Abierto (CA) y el PERI (ecologista) no votarán artículos sobre áreas protegidas de la Ley de Urgente Consideración, LUC. Dicen que los artículos sobre el tema en la LUC fueron redactados o sugeridos por productores de Cerro Largo, afectados por la creación del área protegida más reciente, la de Paso Centurión. La primera versión en la LUC exigía el consentimiento de los propietarios de las tierras, y la segunda de las intendencias donde están o estarían esas áreas. Hay empresas forestales interesadas también en producir cerca de áreas protegidas, o dentro de ellas. Renunció el secretario nacional de Cuidados, Daniel Radío (Partido Independiente, PI). A su vez el gobierno decidió fusionar la Secretaría Nacional de Cuidados con el Programa Nacional de Discapacidad, Pronadis, que depende del Ministerio de Desarrollo Social. El problema es que el Sistema Nacional de Cuidados no es un programa ministerial, sino un sistema en el que confluyen diez reparticiones públicas. Y la Junta Nacional de Cuidados, que coordina ese trabajo, aún no fue integrada por el gobierno. Ya hay denuncias de personas con discapacidad a las que se les ha negado el servicio de un acompañante profesional, incluido en el Sistema de Cuidados. Para Armando Castaingdebat, subsecretario del Mides, el sistema de cuidados es algo “para países ricos”. (Fue una declaración inoportuna y poco feliz).

Y con un tufillo a desmantelamiento que le vuela la bata. Según el ex presidente Tabaré Vázquez, el Sistema Nacional Integral de Cuidados (SNIC) “no es un gasto más”, sino “una inversión”, y “un derecho humano que hay que respetar”. La Fiscalía de Delitos Sexuales habilitó el número telefónico +598 91507531 para quienes sufran explotación sexual o tengan información sobre el tema. Hay un nuevo formalizado, el número 21, por la Operación Océano, sobre explotación sexual de menores de edad en Punta del Este y Montevideo. Es un argentino, ex director de un selecto colegio privado puntaesteño, de 63 años de edad. Fue detenido al intentar reingresar al país. Hay otras tres personas requeridas, que están en el exterior. Hasta el momento hay siete víctimas en este caso, que reciben apoyo y protección de Fiscalía. Los profesores de Montevideo pararon ayer 24 horas, contra la aprobación de la LUC, que tiene varios artículos sobre educación. Además se movilizan para que se cumplan las condiciones sanitarias en el reintegro de los estudiantes, y por la defensa de derechos sindicales. El Ministerio de Interior informó que entre marzo y junio bajaron las rapiñas (16%), los homicidios, hurtos (19,6%) y denuncias por violencia doméstica (4,3%) en todo el país, respecto al mismo período del 2019. El informe completo será presentado en unos días. El ex ministro de Interior, Eduardo Bonomi (MPP-FA) se mostró sorprendido que las cifras de junio estuvieran disponibles ya el primer día de julio, cuando se presentó el informe preliminar. En Rivera, un hombre de 33 años acosó en redes sociales a una adolescente de 14 años. Tiempo después aprovechó que los padres de las niñas no estaban en la casa. Fue, la atacó con un arma blanca, y la mató.

E hirió a su hermano de diez años, que quiso defenderla. Huyó y se entregó a la Policía horas más tarde. Y yo no tengo palabras para describir el dolor y la rabia que siento por este femicidio, y por todos los que se han dado este año. Que son demasiados, muchos. Uno, ya sería demasiado. Se extiende hasta el 31 de julio el subsidio por enfermedad para los trabajadores mayores de 65 años. Está vigente desde el 25 de marzo y busca que estas personas, más expuestas frente al COVID-19, puedan quedarse en sus hogares. Exportaciones en junio (U$S 720 millones) cayeron 7% respecto al mismo mes de 2019. Bajaron ventas de carne y celulosa. De enero a junio, exportaciones por U$S 3.803 millones, 16% menos que el primer semestre de 2019. Aumentan exportaciones de arroz y lácteos. El 8 de julio reabren escuelas de formación artística de todo el país, con protocolos sanitarios. Ayer había 90 casos activos de COVID-19 en el país. 69 de ellos en Treinta y Tres, dónde aparecen casos nuevos cada día, pero cada vez menos. En Maldonado hubo dos casos nuevos, y no había casos activos desde mayo. Fueron dos argentinos que llegaron por Buquebús, que comenzó a regularizar su servicio, y llegaron en un grupo de 250 pasajeros. Los dos casos positivos son de personas que se presentaron voluntariamente a hacerse los tests. De los otros que bajaron del barco, nada se sabe, aunque se intenta localizarlos. El intendente de Maldonado está indignado por la situación. Se organizan homenajes a Mario Benedetti, Julio César da Rosa e Idea Vilariño, en el centenario de sus nacimientos. Entre 2021 y 2023 se homenajeará a otros en su centenario, como Amanda Berenguer, José Pedro Díaz, Emir Rodríguez Monegal, Carlos Maggi, Homero Alsina Thevenet, China Zorrilla, Antonio Larreta e Ida Vitale. En 2018 se definió que el Día del Patrimonio de 2020 sería dedicado en el 2020 a Mario Benedetti y su obra, célebre en el mundo entero.

El nuevo gobierno cambió la decisión y homenajeará a los equipos de salud, en la figura del doctor Manuel Quintela. El salario real volvió a caer en mayo, 0.53%. Cayó 1,89% de enero a mayo, y 3,13% en el último año. La caída en abril había sido de 2,94%. El descenso de enero a mayo es el mayor desde el año 2003. La Universidad de la República (Udelar) lanzó “Sujetas sujetadas”, un proyecto destinado a rescatar la memoria de ex presas políticas durante la dictadura. El déficit fiscal en los 12 meses cerrados en mayo llegó a 5,1%, según informe de Economía. Cayeron la recaudación impositiva, los ingresos del BPS y el resultado de las empresas públicas. Aumentaron gastos por seguro de desempleo y seguros de enfermedad. Informe del Instituto de Estadística (INE) sobre ingreso de hogares. En abril cayeron sustancialmente los ingresos per cápita y por hogares. El ingreso medio por hogar en abril fue de $ 61.216 (cayó $ 2.100 respecto a marzo), y el ingreso per cápita $ 21.728 (-$756). Gustavo Castro tenía poco más de 30 años, y vivía en la calle, en Montevideo. Pidió para entrar a un refugio a dormir, en una noche gélida. Le dijeron que no había lugar. Desde el refugio llamaron a la Policía diciendo que Gustavo estaba “armando lío” en la puerta, por no poder entrar y porque no lo mandaban a otro refugio. La Policía lo llevó, y a las pocas horas lo soltó. Apareció al día siguiente en la calle, muerto a causa del frío según la autopsia, con una herida de unos 10 cm en la cabeza, que nadie sabe de dónde salió. Según dijo el presidente Lacalle Pou, su muerte «es directa o indirectamente responsabilidad del Estado». El titular del Mides, Pablo Bartol, no ha hecho comentarios. Senadores del FA pidieron informes al Mides por el fallecimiento. Fiscalía estudia el caso. El gobierno cambió normas para facilitar la residencia fiscal en el país. Las consultas de los argentinos para radicarse fiscalmente en Uruguay se dispararon en flecha por esa causa. Deben comprar una residencia o vivienda por un mínimo de U$S 380.000 y participar de una empresa por más de U$S 1,6 millones, que suponga la creación de más de 15 empleos. Además el gobierno estudia ampliar de cinco a diez años el período de “vacaciones fiscales”, durante el cual no se tributa por rentas obtenidas en el exterior.

El gobierno argentino no está feliz con esto, y advierte que Uruguay puede volver a lista negra de paraísos fiscales. No soy argentino, no tengo esa plata y lo único que lavo es ropa y platos. Y pisos, de vez en cuando. (Ahí está, la víctima). No me malinterprete, me encantan las tareas domésticas. El abrazo de siempre

Juan Antonio Minuano