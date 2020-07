Minas, julio de 2020

Querida/o: Habemus nuevo canciller. Francisco Bustillo asumió el lunes, en forma virtual porque llegó desde el exterior y debe hacer cuarentena. Su predecesor, Ernesto Talvi, líder de Ciudadanos del Partido Colorado, volverá al Senado, pero ya pidió licencia hasta inicios de agosto, para acomodarse. Desde la oposición ya le recordaron a Bustillo que fue cuestionado por importar varios autos de alta gama desde Argentina sin pagar impuestos, cuando era embajador allí. (¿Pero no era embajador de un gobierno del FA, en ese entonces?). Sí era, y al parecer la investigación que se hizo en su momento quedó en agua de borrajas.

Siguen cuestionando al ministro de Interior, Jorge Larrañaga, por las cifras de delitos del primer semestre, presentadas el 1º de julio, que muestran descensos en casi todos, y especialmente en las rapiñas. Para el ex ministro Bonomi es más que difícil que las cifras estuviesen listas antes de diez días de terminar el semestre. El sociólogo Rodolfo Paternain, que estuvo al frente del Observatorio de delitos durante varios años, dice que “no hay garantías técnicas” de que el delito baje gracias a la nueva gestión. Recordó las fotos de carteles en seccionales policiales anunciando que no recibían denuncias a causa de la pandemia. Además alertó sobre un posible subregistro de los delitos denunciados, para que las cifras sean más “atractivas”. Miguel Sofía declaró ante la Justicia. Se investiga su participación en el Escuadrón de la Muerte, en los años 1960 y 1970. Es investigado por los homicidios de Íbero Gutiérrez y Manuel Ramos Filippini. La defensa sostiene que nunca integró el escuadrón. Sofía fue capturado en enero de 2019 al intentar reingresar al país desde Brasil. Estuvo prófugo por más de diez años. También es señalado por el secuestro, tortura y desaparición de Héctor Castagnetto, en agosto de 1971. Fue diplomático de la dictadura, y en democracia propietario de la emisora Grupo del Plata. Más de mil personas manifestaron contra la Ley de Urgente Consideración (LUC) frente al Parlamento. En el PIT-CNT no hay unanimidad. FANCAP, el sindicato de ANCAP, quiere promover un plebiscito para derogarla, al igual que el SUNCA. Para otros sindicatos como COFE (estatales) esa estrategia podría ser “contraproducente”, porque el gobierno lo utilizaría “como respaldo a su gestión”. Daniel Radío, quien abandonó hace unos días la secretaría del Sistema Nacional de Cuidados, asumió como nuevo presidente de la Junta Nacional de Drogas, JND. Entre las prioridades de la JND, dijeron, está el impulsar la producción y exportación de cáñamo industrial y de cannabis medicinal. Marcos Algorta, que preside la cámara de empresas de cannabis medicinal, dijo que el rubro ocupa mucha mano de obra y que puede ser un sector económicamente más grande que la celulosa y la ganadería. (¿No será un poco mucho, eso?) No sé, pero Uruguay, con la marihuana legal y la producción de cannabis medicinal, picó en punta en el mundo, y tiene esa ventaja. Por otro lado, las farmacias interesadas en vender cannabis no consiguen habilitación del Instituto de Regulación y Control del Cannabis (IRCCA). (¿Se la niegan?). No, es que el IRCCA aún está sin nueva Junta Directiva, y todas las habilitaciones están paralizadas. Sólo hay por ahora 14 farmacias habilitadas para la venta, en todo el país, y hay 30 más interesadas. Los organismos públicos están lejos de cumplir con las cuotas laborales para personas trans, con discapacidad y afrodescendientes. Según leyes ya aprobadas, 4% de las vacantes deben ser para personas discapacitadas, 8% para afrodescendientes y 1% para personas trans.

Inflación interanual en junio fue de 10,36%, un poco más baja que la de mayo (11%, la más alta desde octubre de 2003). Variación mensual en junio 0,02%, acumulada en el año 6,79%. Bajaron precios de alimentos (carne, frutas, legumbres y hortalizas) y bebidas no alcohólicas. Bueno, tenemos LUC desde el miércoles, cuando el Senado aprobó los cambios introducidos en Diputados. Sólo resta la promulgación por el Ejecutivo, que se descuenta será inmediata. A favor, todos los senadores de la coalición. El FA no acompañó, pero igualmente reconoció algunas mejoras respecto al texto original. Una, en los artículos sobre áreas protegidas, que introducían un derecho de veto de parte de los productores para la ampliación o creación de áreas. Otro, que se excluyó a los periodistas del nuevo delito de agravio a la autoridad policial. (Pero sí regirá para todo el resto de la gente). Sí, y esto ha sido muy criticado internacionalmente. La oposición critica fuertemente el capítulo penal de la LUC, y los cambios en el régimen penal adolescente, que endurecen penas y el tratamiento de los menores infractores. La Suprema Corte decidió cerrar la mitad de los juzgados de menores, por el descenso permanente en los delitos en esta franja. (¿Y eso?). Sí, han bajado notoriamente los delitos cometidos por menores. Sin aumentar penas ni endurecer el sistema penal. Fernando Cristino sigue siendo noticia. Fue internado compulsivamente en el Vilardebó luego de un aparente desorden en un hotel montevideano, donde habría amenazado al conserje e insultado a un policía que fue a detenerlo. Casi inmediatamente lo formalizaron por violencia privada, atentado y lesiones personales. El lío se generó al parecer por diferencias sobre el pago y por la disponibilidad de habitaciones en el hotel. La grabación de la llamada telefónica de la vice Beatriz Argimón hecha por Cristino, con temas bastante graves como la posible vigilancia sobre dirigentes políticos e intentos de extorsión a gobernantes actuales, está en estudio en Fiscalía. El Fiscal de Corte Jorge Díaz expresó su preocupación a la presidenta de la Institución Nacional de Derechos Humanos (Inddhh), Mariana Blengio. Una funcionaria del Inddhh llamó al fiscal del caso, Diego Pérez, para consultarle sobre el estado de salud mental de Cristino. Y este tipo de consultas están vedadas por la ley, en una investigación penal. Y según la ley, también, el Inddhh debe tramitar sus pedidos ante el director general de Fiscalía, cosa que en este caso no se hizo. La Inddhh respondió que está habilitada por la Ley de Salud Mental a analizar si una persona con posibles poblemas de ese tipo está en condiciones de declarar, y que nunca se preguntó nada sobre el proceso judicial. Ya son 15 las víctimas de explotación sexual de menores identificadas por Fiscalía, en la Operación Océano. Desde que Fiscalía habilitó el teléfono 091 507531 para realizar denuncias telefónicas, los aparatos no han parado de sonar, y las víctimas pasaron de menos de diez a 15, en pocos días. Esto puede llevar a más detenciones, en un caso con 21 personas formalizadas ya, por explotación sexual de menores, en Punta del Este y Montevideo. La investigación está a cargo de la fiscal Darviña Viera, junto a las fiscales adscriptas Fulvia Favretto y Giuliana Realini. El teléfono de Fiscalía ha servido para conocer nuevas víctimas, detalles de los delitos que ya se investigan y denuncias de otros del mismo tipo. Así que la lista de formalizados puede ampliarse bastante. (Mejor). Sí, creo que en este país hemos tenido una tolerancia y aceptación de atrocidades como la violencia de género y la explotación sexual de menores, por demasiado tiempo. Ya es hora, ya está bueno. Los senadores del Partido Nacional (PN) analizarán presentar nuevamente una propuesta para habilitar los allanamientos nocturnos, prohibidos constitucionalmente. La propuesta ya fue rechazada en el plebiscito promovido por Larrañaga. Antes de fin de año ya se podrá circular por el túnel de Avenida Italia, frente al Hospital de Clínicas. La obra ha afectado el tránsito por allí, los últimos meses. Una agrupación de Cabildo Abierto (CA) repartió comida en un local del Mides en Florida. Carlos Rodríguez, diputado del FA por Florida, pidió informes al ministerio, por la situación irregular. El Ministerio de Industria ya tiene el 100% de sus trámites disponibles en internet, en su sitio miem.gub.uy. Se capacitó a 200 funcionarios en el tema. Encuesta de consultora Radar. Los montevideanos están bastante más preocupados por la falta de trabajo, la disminución de los ingresos y la delincuencia que por la pandemia de COVID-19, el más importante sólo para 15%. Además, la gente “totalmente de acuerdo” con las medidas del gobierno para enfrentar la pandemia bajó de 46% en junio a 38% ahora. 35% está “algo de acuerdo”. 33% está totalmente de acuerdo en que la oposición actúa “de manera responsable” y 22% está de acuerdo. 18%, totalmente en desacuerdo. Senadores del FA pidieron informe a Cancillería sobre apoyo del gobierno a candidato de EE.UU. para presidir el Banco Interamericano de Desarrollo, BID, que siempre tuvo un presidente latinoamaricano. En el pedido recuerdan que los dos principales líderes colorados, Julio María Sanguinetti y Ernesto Talvi, se pronunciaron en contra de ese apoyo. Talvi era canciller al momento de la decisión, y no fue consultado por el Ejecutivo al respecto. Llega nueva edición de DocMontevideo, festival de cine documental, del 20 al 30 de julio. Incluye exhibición de cine latinoamericano y charlas con creadores, todo por internet. Habrá 11 películas disponibles en línea por 24 horas, cada una. Los detalles sobre las películas y cómo verlas -hay que pagar abono- las encontrás en el sitio https://www.docmontevideo.com. El gobierno prepara decreto para prevenir ingreso de personas con COVID-19 desde el extranjero. En los últimos días llegaron personas con la enfermedad desde Argentina, Brasil y Bolivia. El país tiene fronteras cerradas pero pueden ingresar uruguayos o residentes, quienes tengan un acuerdo laboral o trabajen en el transporte de carga. Se deberá tener, al ingresar, un test negativo certificado, y realizado al menos 72 horas antes del viaje. Igualmente, todos deberán hacer cuarentena y pasar por otro test a los pocos días de llegar al país. Buquebús montó un laboratorio de testeo en el barco que comunica Argentina y Uruguay, que brinda el resultado en pocas horas. Gobierno, sindicatos y patronales firmaron acuerdo salarial puente hasta junio de 2021. El ministro de Trabajo Pablo Mieres destacó la disposición y responsabilidad de ambas partes. Se aplicarán los correctivos ya previstos por inflación a mitad de 2020, y un aumento nominal de 3% en enero de 2021. Sutel, sindicato de ANTEL, denunció que se está saboteando la red de fibra óptica de la empresa, cortando cables de transmisión. Habrá vacaciones escolares de invierno del 20 de julio al 2 de agosto. Al mismo tiempo, se buscará reactivar el turismo interno. Pablo Bartol fue al Senado a explicar la muerte de un indigente que dormía en la calle, por hipotermia, luego de ser rechazado en un refugio y de ser detenido. Bartol reveló que al ser liberado Gustavo Castro por la Policía, había 11 lugares libres en el sistema de refugios. Según Bartol, “falta coordinación” para evitar estos casos. La Puerta de Entrada del Mides, donde se coordinaban los lugares disponibles en refugios, ya no funciona más. El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil, por sus siglas en inglés) expresó su “preocupación” por declaraciones de legisladores de Cabildo Abierto, CA. Varios de ellos anunciaron que promoverán una ley de amnistía para militares que cometieron delitos de lesa humanidad en la dictadura. La Cjil recordó que Guido Manini, líder de CA, anunció hace tiempo que su grupo no promovería una ley de ese tipo. Me quedan cosas en el tintero, pero el espacio es finito, y cruel. El abrazo de siempre.

