Minas, julio de 2020

Querida/o: ¿Cómo andás? No me digas que hace mucho frío, porque lo sufrimos o disfrutamos todos, al menos por aquí (1). Pero nadie habla del frío, sino de Ernesto Talvi. Luego de renunciar como ministro de Exteriores, anunció que se tomaría unas semanas para asumir su banca de senador. El domingo anunció que no asumirá, y que se retira de toda actividad política. No ocupará ningún cargo ni será candidato en el futuro, dice en su carta de renuncia. Talvi era el líder de Ciudadanos, el sector más votado del Partido Colorado (PC) en el 2019, y la segunda lista al Senado más votada del Parlamento luego del MPP de Mujica. (¿Sanguinetti festejó?) Julio María Sanguinetti no festejó, por supuesto, sino que lamentó la renuncia de Talvi. Pero sé de muchos sanguinettistas que sí festejaron, porque no quieren nadita a Talvi. Yo creo que el Partido Colorado pierde con su partida, porque Talvi representaba al centro en el PC, un lugar que ni Sanguinetti, ni Pedro Bordaberry (lo están llamando para que vuelva) pueden hacer. Pedro no presentó lista al Senado fundamentalmente por la oposición de Sanguinetti, que temía que le quitara votos, así que el vínculo entre ellos no es lo que se diga cálido. Según el politólgo Oscar Bottinelli, el expresidente Sanguinetti gana con esta renuncia porque queda como principal y casi único referente colorado para la coalición y el gobierno. La coalición pierde a uno de sus principales referentes del centro político, y muchos votantes talvistas se sienten traicionados. Ciudadanos planifica cómo encarar las elecciones departamentales de setiembre, pero la tendrán difícil. Hoy, el Consejo Directivo Central (CDC) de la Universidad de la República (UdelaR) presentará públicamente su propuesta presupuestal. Solicitan aumentar el presupuesto universitario 49% en el quinquenio 2021-2025. Hace un año que trabajan en el tema. Una propuesta alternativa, que fue descartada, proponía un aumento de 77% en el presupuesto. La que se presentará al Poder Ejecutivo tiene como objetivo alcanzar el 6% del PBI para educación y 1% del PBI para investigación científica, en el 2025. La UdelaR rechazó por muy costosa una propuesta estudiantil de crear becas de $22.500 mensuales para 8.000 estudiantes, durante un año. Actualmente brindan 408 becas de $ 9.000 mensuales a parte de los estudiantes que lo necesitan. Dos policías fueron detenidos y formalizados luego de saberse que usaron una picana eléctrica en una detención, hace unas semanas.

El jefe de Policía de Montevideo, Erode Ruiz, dijo que “no está prohibido” su uso, aunque no está previsto, y que la venta de estos artículos es libre. El ministro de Interior Jorge Larrañaga coincidió con Ruiz, y dijo que no puede saber qué lleva cada uno de los 30.000 policías del ministerio. Este tipo de picanas era parte del “armamento no letal” de la Policía hasta 2000 o 2002, según Larrañaga. Elena Grauert, subdirectora del Ministerio de Trabajo (MTSS), renunció a su cargo, que asumió el 2 de marzo, y será asesora del presidente de Antel. Grauert es colorada sanguinettista, y el presidente de Antel, Gurméndez, también es colorado. Su lugar en el MTSS fue ocupado por Santiago Torres, un periodista que integró la lista de Grauert en las elecciones del 2019. Trabajadores del Frigorífico Canelones marcharon a pie casi 50 km, hasta Montevideo. La planta del frigorífico está cerrada desde hace 10 meses, y Minerva Foods, propietaria de la planta y de otros dos frigoríficos en Uruguay, no da señales de reabrirla. Son 600 trabajadores y 120 más en tareas accesorias, con todos en seguro de paro, que se termina a inicios del 2021. Según el sindicato, una razón de peso para que la empresa no haya reabierto el frigorífico es presionar al sindicato para la firma del nuevo convenio colectivo. El actual vence en noviembre. La manga de langostas que está en Argentina y que puede entrar a nuestro país, fue reducida en 85% por el control químico realizado en el país vecino. Está en Parlamento el proyecto sobre eutanasia presentado por el colorado Ope Pasquet. Según éste, para que se aplicara, si se aprueba, debería modificarse el Código de Ética Médica, que lo prohíbe a texto expreso.

El Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (Inefop) suspendió más de 10 mil becas del programa Uruguay Estudia de la enseñanza pública (ANEP). Este programa fue creado para que jóvenes y adultos que dejaron de estudiar, completen ciclos educativos. Tasa de desempleo en mayo llegó a 9,7%, lo mismo que en abril. Montevideo 9,4%, interior 10%, hombres 8,8%, mujeres 10,8%. Tasa de empleo 52,9% (abril 52,1%). Estimación de teletrabajo, 16.7% de personas ocupadas, 2,7% menos que en abril. Unos 250 camioneros brasileños y uruguayos bloquearon por algunas horas los pasos de frontera con Brasil en el Chuy y en Rivera. Protestaron porque deben pagar los test de COVID-19 obligatorios al entrar a Uruguay, que cuestan unos 100 dólares cada uno, en cada viaje. Luego de gestiones se logró bajar el costo a 40 dólares, y quizá haya acuerdo. Nueve fiestas clandestinas fueron suspendidas en Montevideo y Maldonado el fin de semana. En la capital la Intendencia cerró cuatro establecimientos por violar las normas. En Montevideo hubo 329 inspecciones en locales de fiestas y boliches. Allí se pueden hacer denuncias llamando al 2901 0006. En Maldonado se hicieron 138 relevamientos en el fin de semana. Suspendieron actividades en cuatro establecimientos y en una fiesta privada, y las denuncias allí pueden hacerse al teléfono 4222 3333. Una sobrina de Daniel Viglietti, ya fallecido, denunció públicamente que este abusó sexualmente, cuando tenía 27 años, de una niña de 10 años, integrante de la familia. La denuncia fue luego avalada por un hermano de Daniel, y desmentida por la propia víctima, ahora una mujer adulta. SUNCA, el sindicato de la construcción, y las gremiales del sector, firmaron nuevo convenio salarial colectivo. Comprende a más de 40 mil trabajadores, y regirá hasta el 2023. Los salarios del sector aumentaron 3,71% a partir del 1º de mayo, por un correctivo de la inflación. Habrá un nuevo aumento en junio de 2021, y otros beneficios. Y si se cumplen ciertas condiciones, no habrá pérdida del salario real. Ademu, la asociación de maestros, anunció que el lunes no habrá tareas de tutorías de Inglés ni trabajo con practicantes de formación docente, si los docentes no cobran salarios adeudados. Primaria mantiene deudas con 600 maestros en Montevideo por complementos salariales, en algunos casos desde marzo. La Intendencia anunció un programa de empleo temporario de emergencia, por la grave situación socioeconómica que viven muchos. Contratarán a 1.000 trabajadores por tres meses, para tareas de limpieza en espacios públicos. Ganarán $ 10.517 mensuales, con 25 horas semanales de trabajo. Para los blancos, se trata de una práctica proselitista inaceptable, cuando hay elecciones departamentales en setiembre.

El sindicato ADEOM condenó la propuesta porque, dicen, se trata de empleos precarios. Comenzó Diálogo Social Tripartito sobre empleo de calidad y sustentabilidad de las empresas, convocado por el Ministerio de Trabajo. Se reunirán 12 expertos, y según el ministro Pablo Mieres ya habrá resultados de este trabajo en un mes. Mieres estimó que si bien el desempleo de mayo, recién conocido, fue de 9,7%, ahora podría llegar al 15%.

Decenas de trabajadores de la comunicación fueron despedidos de empresas de TV del grupo Romay, en Montevideo. El lunes reabren teatros y museos, y la cultura festeja. Habrá estrictas medidas sanitarias para garantizar el distanciamiento social. También reabrirán, se dice, los cines, que con la pandemia están en una crisis profunda. Esta semana falleció otra persona en situación de calle, que se trasladaba en silla de ruedas. Investigación periodística de la publicación electrónica Sudestada revela que el diputado blanco suplente Aldo Lamorte impulsa el desalojo de 200 familias para construir un barrio privado en Montevideo. Lamorte niega cualquier vinculación con la empresa, que tiene el mismo domicilio que su estudio. El PIT-CNT se movilizó ayer contra la LUC y en reclamo de una renta básica de emergencia para sectores sumergidos. La central sindical definirá en unas dos semanas si se lanza a recolectar firmas para derogar la Ley de Urgente Consideración (LUC), o parte de ella. El presidente Lacalle Pou recibió a una delegación de los sindicatos de ANCAP. Los trabajadores están preocupados por los planes de cierre o privatización de la planta de portland de Paysandú, que emplea a unas 750 personas. El gobierno alega que el negocio del portland deja una pérdida de 200 millones de dólares anuales a ANCAP, pero los trabajadores afirman que el negocio puede ser rentable, con inversiones. Guido Manini se reunió con Lacalle Pou, y dijo que lo hacen regularmente. Manini planteó a Lacalle su “preocupación” por los fallos judiciales recientes que han condenado a militares y policías retirados por delitos de lesa humanidad durante la dictadura. Para Manini, las acciones de la Fiscalía son “intolerables”. Esta semana, el fiscal de Lesa Humanidad Ricardo Perciballe, pidió y logró el procesamiento de los militares retirados Nelson Coitinho y Hugo Garciacelay por el homicidio del militante comunista Julián Basilio López, ocurrido en 1976.

Cabildo Abierto (CA), liderado por Manini, reclamó al gobierno la destitución del Fiscal de Corte, Jorge Díaz. A la coalición no le alcanzan los votos en el Parlamento para eso, y deberán esperar a que cumpla su mandato de diez años, allá por el 2023, creo. Se presentó en la Universidad un test serológico para detectar anticuerpos de COVID-19. Así puede detectarse si una persona estuvo afectada por el virus en el pasado, con o sin síntomas. Producirán unos 200 mil kits para Uruguay, 100 mil para Argentina y unos 50 mil para Paraguay. Para empezar. Encuesta de Equipos Consultores. Para 32% de los montevideanos, Daniel Martínez fue el intendente que hizo más obras en la capital. Le siguen Mariano Arana (18%), Tabaré Vázquez (11%) y Ana Olivera (1%). Otros 5%, y 33% no supo o no respondió. Diez policías hicieron una cadena humana en el agua helada y rescataron a una joven de 17 años que se tiró al río Yi, en uin intento de suicidio. Tabaré Vázquez ofreció videoconferencia para simpatizantes del FA en Rocha. Criticó al gobierno diciendo que continúa en campaña electoral, y reivindicó las políticas y el gasto sociales, aumentado en los gobiernos del FA. Para la cadena alemana Deutsche Welle, Uruguay es «la pequeña gran excepción dentro de América Latina» en la lucha contra el COVID-19, y Luis Lacalle Pou, “el líder latinoamericano del momento”. Destacan que los logros de la pandemia se deben en buena parte al buen sistema de salud pública y social, y que el presidente ha basado muchas decisiones en los consejos e informaciones que le dan científicos reconocidos. Intendentes del FA protestaron por la propuesta de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) enviada al Congreso de Intendentes. Esta reduciría las transferencias del gobierno central a las intendencias, a la vez que exige reducción de la plantilla de funcionarios municipales, rebajas salariales y aumento de la Contribución Inmobiliaria, dicen. Malas nuevas para la descentralización. En medio de brotes de COVID-19 que aparecen y -por suerte- desaparecen rápidamente, me despido con el abrazo de siempre.

Juan Antonio Minuano