Minas, agosto de 2020

Querida/o: ¿Cómo vas? Nosotros, después del veranillo de esta semana, volviendo a las bufandas, rompevientos y estufas de todos los estilos. Y con la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, que muchos llaman “Ley de Impunidad”, de 1986, en el tapete de nuevo. Cabildo Abierto (CA) presentó un proyecto de ley en el Parlamento. Buscan derogar la Ley de Pretensión Punitiva del Estado, aprobada en el 2011, que derogó artículos de la primera, y que a su vez tiene artículos declarados inconstitucionales. En buen romance, CA busca reinstalar la amnistía de hecho a militares violadores de los derechos humanos en la dictadura. El líder de CA, Guido Manini Ríos, presentó personalmente el proyecto al presidente Lacalle Pou, quien prometió estudiarlo, pero luego declaró que eso no estaba en el “Compromiso por el País” de la coalición multicolor. Varios dirigentes blancos se pronunciaron más o menos en contra del proyecto y del concepto, o dijeron que el asunto no está en la agenda. Los colorados dijeron que lo estudiarían.

Al fin y al cabo, el padre de la criatura, la ley de 1986, es Julio María Sanguinetti, actual líder del partido. Para los abogados especializados en legislación, el proyecto de CA tiene graves errores jurídicos. Advierten que de aprobarse, la ley convertiría al país en prácticamente un paria a nivel internacional, porque Uruguay ya adhirió hace muchos años -en el gobierno de Jorge Batlle- a tratados internacionales que prohíben expresamente no perseguir crímenes de lesa humanidad, que son imprescriptibles. Un periodista le preguntó al prestigioso constitucionalista Martín Risso si no habría que reinstalar nomás la Ley de Caducidad, ya refrendada en plebiscitos más de una vez, con el apoyo de la mayoría de los votantes. Risso le respondió que aunque la mayoría de los uruguayos quisiera reinstalar la esclavitud, el país no podría hacerlo, tampoco. Y por las mismas razones. La propia Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) obliga a nuestro país a juzgar a los responsables de delitos de lesa humanidad cometidos en la dictadura, en un fallo del año 2011, por el caso Gelman. La CIDH recomendó a Uruguay “abstenerse” de reinstaurar la Ley de Caducidad.

Según Manini Ríos, “ni Jack el Destripador es perseguido 40 años después”, en referencia a los militares y policías que están siendo juzgados, y condenados, por hechos ocurridos en las décadas de 1970 y 1980. (Habría que recordarle además a Manini que el caso de Jack el Destripador estuvo formalmente abierto durante unos cien años, y que el terrorismo de Estado es mucho más grave, por ser de Estado). Además. Jóvenes en autos nuevos o casi nuevos salen de noche por calles de Montevideo y agreden con bates de béisbol a cuidaoches y personas en situación de calle.

(Más que jóvenes, o menos que jóvenes, delincuentes, energúmenos). Aún no están identificados y uno de los atacantes mostró que llevaba una pistola automática. Ya hubo al menos tres ataques en pocas semanas. Los blancos y el FA coinciden en mantener la estructura actual de la Fiscalía, encabezada por un Fiscal de Corte. El ex fiscal y actual diputado colorado Gustavo Zubía propuso que la Fiscalía fuese conducida por tres fiscales, lo que ameritaría una reforma constitucional. Es apoyado por su partido. El Fiscal de Corte es designado por mayorías especiales en el Parlamento, y por diez años. Jorge Díaz ocupará ese cargo por dos años más, cuando habrá que elegir a su sucesor. Exportaciones (incluyendo zonas francas) fueron de U$S 659 millones en julio y cayeron 19% respecto a julio de 2019. De enero a julio, U$S 4.443 millones, 17% menos que en 2019. Cayó compra de carne de parte de China, pero aumentó la de EE.UU, 34%. Sindicato de la cervecera Pilsen acordó con la patronal mantener la cantidad de puestos de trabajo hasta el 2023. Acordaron dinamizar jubilación de trabajadores mayores de 60 años y redistribución de personal para mejorar la productividad. Cancillería anunció que cerrará las embajadas en Angola y Polonia, y cinco consulados en Brasil y Argentina, por razones presupuestales. Crecen las consultas de argentinos que quieren residir permanentemente en Uruguay. Lo hacen sobre todo por los beneficios fiscales. El 90% de quienes consultan son empresarios, y casi todos de nivel socioeconómico alto. Encuesta de Opción Consultores sobre elecciones departamentales del 27 de setiembre.

El Frente Amplio (FA) ganaría en cuatro departamentos (Montevideo, Canelones, Rocha y Salto) y perdería dos de las intendencias que ocupa ahora, Paysandú y Río Negro. El Partido Nacional (PN) ganaría 14 intendencias (Florida, San José, Flores, Durazno, Maldonado, Lavalleja, Cerro Largo, Tacuarembó, Treinta y Tres, Colonia, Soriano, Río Negro, Paysandú y Artigas) y el Partido Colorado una (Rivera).

No obstante, la disputa en Paysandú y Río Negro permanece abierta. Según Opción, el próximo intendente está prácticamente definido en cinco departamentos. Canelones (Yamandú Orsi, FA), Durazno (Carmelo Vidalín, PN), Flores (Fernando Echeverría, PN), Artigas (Pablo Caram, PN) y Soriano (Guillermo Besozzi, PN). En otros siete es seguro el partido ganador, pero no el candidato, todavía. El ex intendente de Rocha del FA, Aníbal Pereyra, y actual candidato para setiembre, denunció vandalización de su cartelería en la campaña electoral. Una fiscal pidió condenas de prisión para dos policías, por la muerte de un preso en 2018, en el Penal de Libertad. El homicidio se dio luego de serios disturbios de presos. Este fin de semana vuelve el fútbol. El domingo hay clásico en el Centenario, sin público y con 490 policías para el operativo de seguridad. Tratar de evitar que la gente se aglomere en bares para ver el partido, será todo un desafío. (¿Estás asustado, bolso?). Menos que casi nunca. Dirigentes del FA critican la “política de ajuste” del gobierno. El decreto 90/020 del actual gobierno recorta el gasto de todo el Estado en 15%, y se anuncian recortes aún mayores en el presupuesto, que se presentará este mes en el Parlamento. El gobierno anuncia que vivienda y educación serán prioridad en el presupuesto. Lacalle Pou ya anunció que este año, con la pandemia, no se podrán ahorrar los 900 millones de dólares previstos en los gastos del Estado.

El gobierno gestiona postulación del ex canciller (1993-1995) Sergio Abreu a la Secretaría General de la Aladi, Asociación Latinoamericana de Integración, con sede en Montevideo. Falleció el martes Alberto Zumarán, “El Panza”, histórico dirigente blanco, muy cercano a Wilson Ferreira Aldunate. Zumarán fue candidato presidencial blanco en las elecciones de 1984, cuando Wilson estaba preso por la dictadura.

Fue recordado y elogiado por dirigentes de varios partidos. Inflación de junio fue de 0,55%. En enero-julio 7,37% (6.07% en 2019), e interanual 10,13% (7,54% en 2019). Dos rubros que influyeron mucho en la inflación de julio fueron educación y salud. Corte de Arbitraje de La Haya falló a favor de Uruguay en el juicio que le hizo el gigante minero Aratirí, por U$S 3.356 millones. Todos festejamos hoy. Aunque muchos recuerdan que el actual director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Isaac Alfie, declaró a favor de Aratirí en el juicio. Encuesta de Factum en Montevideo. FA aventaja por 19 puntos a Laura Raffo, candidata de la coalición multicolor. FA 53%, Raffo 34%. En la interna del FA, Daniel Martínez 20%, Alvaro Villar 17% y Carolina Cosse 15%, bastante parejo.

Partido Verde Animalista y Unidad Popular, 1% cada uno. 3% voto en blanco o anulado. Lacalle Pou firmó dos decretos que habilitan exportar y comercializar cannabis medicinal y cáñamo. Para el presidente, este rubro puede generar muchas divisas al país. La Justicia procesó con prisión el militar retirado Víctor Stocco. Lo procesaron por abuso de autoridad y privación de libertad, en una causa que investiga torturas y malos tratos a detenidos en el Batallón de Ingenieros Nº4 de Laguna del Sauce, entre 1972 y 1976.

Múltiples testigos señalan a Stocco, oficial de Inteligencia Militar de la época, como partícipe en torturas. Participación que él niega enfáticamente.

El fiscal también había pedido el procesamiento con prisión del médico militar (entre 1975 y 1985) José Luis Braga, que examinó a varios detenidos víctimas de torturas, pero el pedido fue desestimado por el juez. Natalia Argenzio, directora del INAU por el FA, denunció que el instituto no sólo sufre un recorte de 15% en su presupuesto de 2020 como el resto del Estado, sino además que Economía ya les plantea una reducción presupuestal de 20% para el resto del quinquenio. Y sin considerar actualización por inflación, por lo que el recorte será aún mayor. Para Pablo Abdala, presidente de INAU, eso aún no está definido. La Policía capturó a un adolescente de 16 años que asesinó a un policía de 50 que estaba de civil. Le robó el arma y la moto en que andaba. Surfshark, una empresa internacional dedicada a la seguridad informática, elaboró un Índice de Calidad de Vida Digital. Según el índice, Uruguay ocupa el 36º lugar en el mundo, y el primero en América Latina. En las Américas sólo es superado por Canadá (2º) y EE.UU. (22º). Uruguay tiene buenos resultados en ciberseguridad, infraestructura y gobierno electrónico, pero no tan bueno en calidad y asequibilidad de internet. UTE anunció que no cobrará tasa de reconexión eléctrica a comercios que debieron cerrar por la pandemia y que ahora reabren sus puertas.

El presidente Luis Lacalle Pou y su familia se mudaron a la residencia presidencial de Suárez y Reyes. Había estado desocupada por 15 años, porque los presidentes del FA residían en sus propias casas. La residencia pasó por un proceso de refacciones antes de la mudanza. El gobierno prorrogó el seguro de desempleo por 90 días, y podría también prorrogar el seguro parcial creado a causa de la pandemia, y que por ahora rige hasta fines de setiembre. Acordate, el domingo mirá el clásico desde tu casa, no se te ocurra ir a un bar a verlo. O escuchalo por la radio, como antes. El abrazo de siempre.

Juan Antonio Minuano