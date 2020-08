Minas, de agosto de 2020

Querida/o: Está polar, polar, polar. Buzos, camperas, guantes, gorros, bufandas. La ola de frío que llegó al país nos regaló días soleados, y muy, muy fríos. Vos cuidate, que yo también. Este año, vacunado por primera vez contra la gripe, hasta ahora con excelentes resultados.

El viernes pasado, marcha en el Día de los Mártires Estudiantiles. En un nuevo aniversario del asesinato de Líber Arce, en 1968. 18 de Julio en Montevideo se llenó de jóvenes, con distanciamiento social discutible. La consigna fue “Sin Educación Pública no hay futuro”, por los recortes actuales y proyectados a los recursos destinados a la educación.

Los docentes de Secundaria hicieron paros regionales toda la semana. Protestan por recortes actuales y previstos en el presupuesto. Denuncian recorte de 50 mil horas docentes, lo que significa unos dos mil cargos docentes que prácticamente desaparecerían. Héctor Florit, ex consejero de Primaria, que se jubiló en mayo, denuncia que el CODICEN recortó 10 mil de las 15 mil horas docentes de Trayectorias Protegidas.

Con eso se pierde gran parte del apoyo a los niños con más dificultades en las escuelas, que ayudaron a bajar la repetición a sólo 3,5%. El gobierno reconsidera la suspensión de la actividad científica en la Antártida.

Hace unas semanas, el Instituto Antártico había anunciado el cese de toda la investigación científica en el verano 2020-2021. Por razones presupuestales y por la pandemia. La Antártida es el único continente del mundo sin coronavirus, y nadie quiere arriesgarse a ser el primero en llevar el virus al continente blanco. El miércoles fue el Día de la Trabajadora Doméstica. Según el ministro de Trabajo, Pablo Mieres, desde el inicio de la pandemia hay 9.000 trabajadoras registradas menos (10% del total), por pérdida de empleo o pasaje a la informalidad. Mieres anunció que las trabajadoras domésticas con multiempleo podrán tener seguro de paro en uno de sus trabajos, sin que haya descuentos de los otros empleos. Hay unas 11 mil personas que podrían ser beneficiadas. Aumentaron los casos de COVID-19 en Rivera, con unos 40 activos en total, sólo por detrás de Montevideo. El tránsito de turistas brasileños en la frontera es todo un tema, y difícil de controlar. Daniel Salinas, titular del MSP, contó que el gobierno estudia propuestas de Argentina y México para comprar vacunas contra el coronavirus, cuando estén listas.

Autoridades del consejo de Formación en Educación (CFE) suspendieron nuevo estatuto docente tendiente a la concreción de la Universidad de la Educación. El nuevo estatuto, que debía ponerse en práctica en marzo, promueve que los ascensos docentes no se basen primordialmente en la antigüedad, sino también y fundamentalmente en la formación.

Jorge Schusman, diputado colorado, presentó proyecto para crear escuelas especiales para niños con trastorno de déficit atencional e hiperactividad (TDAH). Varias instituciones y organizaciones vinculadas a la educación recordaron al diputado que desde 1990 se promueve en el mundo la educación inclusiva, y considera a estas escuelas especializadas obsoletas, y aún perjudiciales.

Encuestas, en Montevideo. Equipos Consultores: FA 55%, coalición multicolor 32% (baja 2% respecto a julio).

En la interna del FA, triple empate entre Martínez, Cosse y Villar, con 17%,

y 4% que aún no definió candidato. En julio, Martínez lideraba con 20%, seguido por Villar (17%) y Cosse (15%). 4% vota a otros partidos, 2% en blanco o anulado, 7% de indecisos. Encuesta Cifra: FA 51% (cae 2% respecto a julio), coalición 38% (aumenta 6%). 11% no sabe, en blanco o anulado. En el FA, Carolina Cosse 20% (en julio 13%), Daniel Martínez 17% (23%), Alvaro Villar 14% (17%).

En la Operación Océano, tres nuevas personas imputadas. Ya son 24 adultos formalizados en la causa por explotación sexual de menores de edad. Prácticamente todos los imputados con el mismo perfil, empresarios y profesionales de buen nivel económico. Ya son 18 las víctimas menores de edad identificadas. Abogados de los formalizados siguen alegando que no sabían que eran menores, y que las víctimas decían que no lo eran. Además hay intentos de quitar a la fiscal especializada Viera del caso, con argumentos legales, me parece mí, traídos de los pelos.

El jueves hubo allanamientos en Montevideo, Maldonado y Canelones, y siete nuevos detenidos en el marco de la misma operación. Joaquín Garlo, edil del FA en Maldonado, denunció que la Intendencia editó una revista promocionando la gestión del nacionalista Enrique Antía, que se postula de nuevo para intendente.

La revista se distribuye por parte de la campaña del propio Antía. Seis imputados por delitos de narcotráfico y cohecho en San José. El detalle llamativo es que hay tres policías investigados, entre ellos el jefe de la Brigada Antinarcóticos de San José. El Fiscal de Corte Jorge Díaz y el ministro de Interior Jorge Larrañaga anunciaron conjuntamente que serán inflexibles respecto a la corrupción en la Policía.

Irene Moreira, ministra de Vivienda, aseguró que logró que se mantenga la inversión en vivienda en todo el quinquenio. El objetivo es construir 50 mil viviendas en cinco años. Lacalle Pou habló vía videoconferencia con exportadores. Anunció que el gobierno buscará fortalecer exportraciones a China, nuestro principal socio comercial. Fiscalía de Soriano solicitó formalización del intendente blanco Agustín Bascou, por violación de la ley de prendas. Es por denuncia realizada en el 2017 por el Banco República (BROU).

En marzo, Bascou fue formalizado por ese delito, por venta de ganado que era garantía de créditos del Scotiabank. Otra encuesta, de Opción Consultores. 51% de los uruguayos no se identifica con ningún partido político. En el 2014 era “sólo” el 43%. Del 49% que sí se identifica, 28% es frenteamplista, 16% blanco y 4% colorado. Otros partidos suman 1%. Respecto a 2014, el PC perdió 4%, el FA 2% y el PN 1%. A mayor nivel educativo, mayor identificación con un partido.

El ministro de Turismo Germán Cardoso anunció que se abrirán las fronteras para la llegada de turistas europeos. Deberán certificar testeo negativo PCR para coronavirus de hasta 72 horas antes del ingreso, cuarentena de una semana y nuevo test, o cuarentena de 14 días. El 80,7 % de los alumnos de ciclo básico de Secundaria aprobaron el año 2019, manteniendo una tendencia creciente (2,5% más que en 2018). La matrícula total de 2019 fue de 273.247 estudiantes. 226.275 en centros públicos, más de 40.000 en liceos privados y el resto en otros programas educativos. Entre los estudiantes de centros públicos había 52 mil en planes para que jóvenes y adultos completen su educación básica.

Google confirmó que instalará un centro de datos en el Parque de las Ciencias, en Canelones. La inversión será de unos 100 millones de dólares. Será el 14º centro de este tipo de Google en el mundo, y el segundo en América Latina, después de Chile. La inversión se concreta luego de una larga y reservada negociación con Uruguay, que comenzó en el 2015. Casi 3.000 pasajeros llegaron al Aeropuerto de Carrasco entre el 1º de julio y el 9 de agosto, con sólo cuatro casos positivos de coronavirus. 99,86% de los pasajeros dieron negativo al test de COVID-19.

Varios avistamientos de ballena franca en playas de Punta del Este, Punta rubia y Cabo Polonio. Algunos, espectaculares, con saltos de ballenas, cómo sólo ellas saben hacerlo. Secundaria revisa sanción a inspectores que apoyaron públicamente a la fórmula del FA en las elecciones presidenciales de 2019. Ya fueron todos sancionados con tres a cinco días de suspensión. Al parecer, las nuevas autoridades impulsan que se estudie su destitución. Sólo 11 de los 25 inspectores están aún en sus cargos. El resto se jubiló o está de licencia médica. Dirigentes del gobierno impulsan elevar el límite permitido de alcohol en sangre del cero actual a 0,3 o 0,5 ml de alcohol por litro, tal como prometió Lacalle Pou en la campaña electoral.

El ministro de Salud, Daniel Salinas, está en contra, y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) recomienda al país continuar con la tolerancia cero. Desde el 2011 Uruguay viene bajando su tasa de siniestralidad en el tránsito, pasando de 17 cada 100 mil habitantes, a 12. En el 2019 se tuvo la menor tasa de mortalidad del decenio, y de las más bajas de América Latina. Luego de la brutal agresión a dos militantes del FA en Salto que colgaban pasacalles, el Senado votó por unanimidad una declaración que rechaza la violencia política en la campaña.

El FA planteó el tema centrado en lo ocurrido en Salto, y luego se acordó una declaración genérica, sin nombrar ningún hecho en particular. Denuncian la probable y posible desaparición del programa de asistentes personales para personas con discapacidad severa del Sistema Nacional de Cuidados.

No se realizan nuevas inscripciones, y el nuevo presupuesto prevé su paulatina disminución. El programa atiende a menores y jóvenes con discapacidad, hasta los 29 años, y a mayores de 75 años. Se subsidia el trabajo de un cuidador personal en el hogar desde 33% hasta 100%, dependiendo del grado de discapacidad. Al parecer se pretende sustituir el sistema con el envío de las personas con discapacidad a centros de larga estadía privados, con subsidios del Estado. El Senado dio media sanción a proyecto sobre residencia fiscal, con votos oficialistas. Se extiende de 5 a 10 años una rebaja del Impuesto a la Renta al 7% en colocaciones de capital, entre otras cosas. Encuesta de consultora Panorama sobre COVID-19 y gestión del gobierno. 32% está preocupado por posibilidad de contraer el virus, y 40% no. 61% aprueba medidas sanitarias del gobierno frente a la pandemia, 10% menos que en junio, y 18% desaprueba. La aprobación general del gobierno es de 51%, y 33% desaprueba.

Baja la aprobación de casi todos los dirigentes oficialistas. Los de mayor aprobación, el secretario de Presidencia Álvaro Delgado (52%), Daniel Salinas (51%) y Luis Lacalle Pou (49%).

Otra encuesta, ésta de consultora Nómade. Prometo que es la última por hoy. 66,2% de los padres con hijos en edad preescolar está de acuerdo con enviar a sus hijos al aula. 90% con hijos de 6 a 18 años, también. (A los mayores de 15 habría que preguntarles a ellos mismos, porque suelen hacer lo que se les canta). 58.8% de los padres cree que mejoró la relación con sus hijos durante el confinamiento, y 12,4% dice que fue más conflictiva de lo habitual. (No comment) Las autoridades insisten en que los uruguayos no salgamos este 24 a festejar la Noche de la Nostalgia, como todos los años desde hace ya mucho tiempo, por los riesgos sanitarios. Nostalgiemos en casa, por este año. El año que viene seguramente podremos hacerlo, todos vacunados, eso sí. El abrazo de siempre.

Juan

Antonio

Minuan