Minas, viernes

agosto de 2020

Querida/o: No me digas que la semana pasada estabas harto del frío, y ahora de la lluvia y la humedad. (No te sirve nada). Estamos pasados de agua, implorando por un poco de sol, o al menos que pare de llover.

La Noche de la Nostalgia fue por suerte tranquila, con muy pocas fiestas “clandestinas”. La gente optó, sabiamente y solidariamente, quedarse en casa. El presidente Luis Lacalle Pou presentó el proyecto de presupuesto del Estado luego de discutirlo con los ministros y con sus socios de la coalición. Aseguró que no habrá aumento de impuestos y que el presupuesto será “austero y de ahorro”.

Ahorro de 900 millones de dólares, a partir de 2021. Tiene según Lacalle una “profunda sensibilidad social” y una fuerte apuesta a la generación de empleo y de vivienda digna para los uruguayos. Anunció aumento de los salarios más bajos de los militares, algo ya acordado en el Compromiso por el País, que firmaron todos los partidos de la coalición, antes de las elecciones. Se buscará reducir la cantidad de funcionarios públicos al no proveer todas las vacantes y estimular el retiro. Estiman el déficit fiscal para este año en 6,5% del PBI, y llegar a 2,5% en el 2024, que sería más o menos la mitad del déficit del 2019. Prevén una caída del PBI de 3,5% para este año. (Yo diría que es optimista, mirando lo que ha pasado con la pandemia y demás). Veremos. El gobierno busca un acuerdo salarial con los funcionarios públicos desde el 2021 hasta el 2024, con ajustes en enero de cada año. La propuesta considera inflación y recuperación parcial del salario real ya perdido este año, y seguramente el que viene. (Lo de “parcial” no me gustó). Creo que el gobierno propone, en el fondo, que los funcionarios del Estado tengan una leve caída del salario real a lo largo de esta administración. Leve, pero caída al fin. Ayer hubo paro en los trabajadores estatales, justamente en protesta por la pérdida salarial propuesta por el gobierno. Protestan además por no renovación de contratos, que no suponen indemnización alguna. Dicen que están dispuestos a perder salario real en 2020 y 2021, con la condición de recuperarlo para el 2024. El miércoles pararon los funcionarios universitarios, por el recorte previsto para la educación, de entre 15% y 20%. La secretaría antilavado multó al estudio de Juan Pedro Damiani, ex presidente de Peñarol.

Lo hizo por demoras del estudio en reportar operaciones financieras sospechosas de Eugenio Figueredo, ex vicepresidente de la FIFA y ex presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol, AUF. Figueredo fue detenido en el 2015 por corrupción y lavado de activos.

No habrá vacaciones de primavera en setiembre para escolares y liceales, pero sí dos días de asueto, los días 21 y 22. Ya suman 32 las personas imputadas en la Operación Océano, sobre explotación sexual de menores de edad. El Fiscal de Corte, Jorge Díaz, respaldó a la fiscal Darviña Viera, frente al pedido de abogados de la defensa de que fuera apartada de la causa por supuestas filtraciones a la prensa. Viera y sus ayudantes enfrentan a una verdadera legión de la flor y nata de los abogados uruguayos, que defienden a los imputados. Todos ellos son empresarios y profesionales, a quienes no les faltan recursos. Uno de ellos hasta contrató a una agencia de publicidad para que mejorara su imagen pública. (¿Cuál agencia?). No lo sé, pero quisiera averiguarlo.

El Ministerio del Interior informó que en

el primer semestre bajaron rapiñas (-5,6%), hurtos (-12,6%), homicidios (-1.2%) y denuncias por violencia doméstica (-0,5%), respecto al primer semestre de 2019. Aumentaron el abigeato (+31,5%) y los copamientos (+18.8%). Las rapiñas tuvieron una baja significativa a partir de marzo. Los departamentos con más rapiñas con Montevideo (12.078) y Canelones (1.722), y los que tienen menos, Flores (2) y Río Negro (7).

En cuanto a los homicidios, 89% de las víctimas son hombres, y el resto mujeres. Un tercio de los homicidios de mujeres fueron a manos de parejas o ex parejas. Los adolescentes participaron en 5% de los homicidios, y fueron 5,5% del total de imputados. 14 mujeres han obtenido licencias que las habilitan a ser entrenadoras de fútbol profesional. Es para festejar, y que las veamos pronto dirigiendo equipos de Primera. El movimiento Un Sólo Uruguay (USU) realizó su primera reunión presencial luego de iniciarse la pandemia. Reclaman porque el gobierno no los ha recibido, y por medidas que consideran insuficientes o inútiles para resolver la crisis de muchos productores agropecuarios familiares. Dicen que los créditos blandos ofrecidos, para empresas que pueden dejar la actividad, son más bien “zapatos de plomo”. Fiscalía habilitó el teléfono 091507531 para recibir denuncias sobre acoso sexual en el Carnaval. En redes sociales se creó el “hashtag” #VaronesCarnaval, y comenzaron a llover las denuncias sobre murguistas y otros carnavaleros. Ante la avalancha de denuncias, la Intendencia de Montevideo decidió suspender el Carnaval de las Promesas, y Álvaro Villar, candidato del FA a la Intendencia de Montevideo, desvinculó de su grupo a uno de los denunciados. Lo mismo está ocurriendo con Secundaria, con denuncias públicas de mujeres, con el hashtag #MeLoDijeronEnElLiceo. El sindicato de profesores de Secundaria emitió un comunicado repudiando todo acto de acoso o violencia, y anunció que puso a su equpo jurídico a disposición para recibir denuncias. El lunes, el Partido Nacional (PN) definirá su postura sobre el desafuero de Guido Manini Ríos, líder de Cabildo Abierto (CA). Según parece, sólo los legisladores del Frente Amplio (FA) y del sector Ciudadanos del Partido Colorado (PC) están dispuestos a votarlo. El desafuero se votará el martes en comisión y al día siguiente en el plenario.

Julio Cardozo, presidente del Instituto Nacional de Colonización (INC), renunció ayer a su cargo, después de haber sido designado en abril. Lo hace para dedicarse a la campaña electoral departamental en Tacuarembó, donde es suplente en una lista del PN. Al parecer lo sustituirá interinamente Julio Silvera, vicepresidente del Correo. Martín Rodríguez es dirigente del Centro Comercial de Rocha, y candidato a intendente por CA. En una entrevista con el semanario Búsqueda, dijo que se opone al “turismo hippie” en Rocha. “Se instalan allí, ponen cuatro palos y nadie los saca”. «Son comunidades enteras conformadas por gente que no trabaja ni estudia. Solo plantan marihuana, ponen cuatro palos, pescan, roban, rastrillean…”. Propuso expulsarlos del departamento, exigiendo que todos los visitantes tengan alojamiento y dinero. “Está bien el turismo ecológico pero hasta cierto punto”, remató. (Te piensa dejar sin lugar para vacacionar, valicero). ¡Qué veranos esos, en rancho de madera con techo de paja! (Ya me parecía a mí que vos sos uno de esos jipis). Asumieron las autoridades del nuevo Ministerio de Medio Ambiente. Adrián Peña (Ciudadanos) es el ministro, y Gerardo Amarilla, el subsecretario.

Encuesta de Opción, en Montevideo. El FA lidera con amplia ventaja, pero Raffo acorta diferencias. FA 51,7% (-5% respecto a julio), Verónica Raffo 38,4% (+5%). Dentro del FA, Carolina Cosse 19,6%, Daniel Martínez 17,5%, Álvaro Villas 14.6%. En blanco o anulado 5,3%, indecisos 4,7%. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) emitió un informe sobre el gasto de los gobiernos frente a la pandemia.

Uruguay aparece en él como el tercer país que menos invierte en América Latina para paliar los efectos económicos de la pandemia, con sólo 0,7% del PBI. El gobierno de Lacalle Pou decidió presentar una queja formal y pedir que el informe fuese corregido. Alicia Bárcena, secretaria general de CEPAL, dijo que no se retractarán, y que los informes se basan en cifras oficiales, que no pueden discutirse ni cambiarse. Al mismo tiempo, Bárcena elogió la excelente protección social y el sistema sanitario uruguayos, que han permitido hacer frente exitosamente a la pandemia. El gobierno dice que se ha invertido el 1,6% del PBI, y no el 0,7%. Y varios apuntan que aún si fuera así, sólo pasaríamos del lugar 17º en la región, al 14º. Y que sigue siendo muy poco. Mario Bergara, senador del FA, recordó que un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) llega a conclusiones similares. Y que además de haber 100 mil trabajadores en seguro de paro, unos 100 mil uruguayos cayeron en la pobreza, sólo en abril. A casi 14 mil trabajadores se les terminó el seguro de paro, y no tienen actividad registrada en el BPS.

Del 1º al 18 de agosto, el BPS recibió 44.100 nuevas solicitudes de seguro de paro. En marzo fueron 83.181, en abril 67.411, en mayo 70.250, en junio 60.728 y en julio 56.568. Para el Instituto de Estadística (INE), en junio el país tuvo el desempleo más alto (10,7%) desde el año 2006, un punto por encima de mayo, con 9,7%. Montevideo 10%, Interior 11,2%. Mujeres 12,8%, hombres 8,9%. El subempleo llega a 8,2% y el no registro en la seguridad social a 21,5%. Guido Manini Ríos, líder de CA, aseguró que su grupo velará porque haya “presupuesto suficiente” para vivienda y educación. Fiscalía y sindicato policial de Montevideo evalúan crear mecanismo conjunto para evitar casos de corrupción policial. Analizan crear una fiscalía especializada en el tema. Se supo por una nota del periódico la diaria que Guillermo Domenech, senador de CA, fue abogado sumariante en dictadura y propuso la destitución de varios docentes por “tono subversivo” en trabajos de estudiantes que estos evaluaron en los años 70. Investigadores del Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable (IIBCE) desarrollaron un kit que detecta la presencia del coronavirus en 45 minutos, con muestras de saliva. Esto permite detección del virus en ciudades, aeropuertos y fronteras donde no hay laboratorios, y en muy corto tiempo. Bravo por nuestros científicos. (Más vale, entre tantas pálidas, que termines con una buena noticia). Tiene razón. Hasta la semana que viene.

Juan Antonio Minuano