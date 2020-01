Minas, enero de 2020

Querida/o: Ahora sí, feliz Carnaval. Ayer fue el desfile oficial por 18 de Julio en Montevideo. Más de 50 agrupaciones desfilaron. Hoy lo harán las escuelas de samba. El lunes comienza el concurso oficial en el Teatro de Verano. Las Llamadas serán el viernes 7 y el sábado 8 de febrero, en Barrio Sur y Palermo. El domingo de madrugada robaron en la casa puntaesteña de Luis Lacalle Herrera, expresidente y padre del presidente electo. Se llevaron una computadora, un teléfono celular y dos botellas de whisky. Lacalle y su familia o acompañantes dormían adentro, y la casa no tiene cámaras de vigilancia. La Policía recuperó en pocas horas los objetos robados y detuvo a un hombre. Siguen las repercusiones sobre el caso del cordero arrojado desde un helicóptero. La empresa automotriz Jeep rompió relaciones con Etiqueta Negra, la marca de indumentaria de Federico Álvarez Castillo, que estaba en la casa cuando tiraron al animal, y dijo que no estaba relacionado con esa broma macabra. (Se ve que mucho no le creyeron). Policías capturaron a dos cazadores en Durazno. Habían cazado carpinchos y capturado halcones, lechuzas, mirlos, chajás y otras aves. Casi todas de caza y captura prohibidas por estar en peligro de extinción. Se les confiscaron el vehículo, las armas y los animales. Mujica explicó su posición en contra de traer al país a “argentinos cagadores”, luego que el presidente electo Luis Lacalle anunciara que promoverá la radicación en Uruguay de millonarios del otro lado del río. Según Mujica, si eso significa volver a ser una plaza financiera y albergar capitales de dudoso origen, sería perjudicial para el país. El lunes se retomaron las excavaciones en el Batallón 14, en busca de restos de detenidos desaparecidos. Ya ha habido hallazgos allí anteriormente. Hay información más detallada, que ha permitido limitar la zona de búsqueda. También seguirán buscando en el Batallón 13, donde en agosto aparecieron los restos de Eduardo Bleier. El subsecretario de Economía Pablo Ferreri y el director de OPP Alvaro García se bajaron de sus candidaturas a la Intendencia de Montevideo. Eso fue después de reunirse con Daniel Martínez, que sí quiere ser candidato, y que tiene el apoyo de ambos. Martínez oficializó su candidatura el miércoles y agradeció a Ferreri, García y Gustavo Leal, que también sonaba como candidato. “Montevideo de la gente” será un lema de campaña, y su concepto si llega de nuevo al gobierno de la capital. En Canelones, el plenario del FA proclamó a Yamandú Orsi, actual intendente, como candidato único. En Salto se armó flor de lío porque los blancos formaron coalición con Cabildo Abierto (CA) para las elecciones de mayo. Los colorados fueron allí la segunda fuerza en octubre pasado, por detrás del FA. Fuentes coloradas dicen que el sector batllista se siente “traicionado” por el PN y CA. El sindicato de funcionarios bancarios está preocupado por los cambios anunciados en la inclusión financiera. Dicen que la eliminación de la obligatoriedad de pagar salarios por bancos favorecerá los pagos en negro y perjudicará a los trabajadores. Y que la flexibilización de las normas de control bancario facilitará el manejo de fondos de dudoso origen, lo que le hizo mucho mal al país, sobre todo a nivel internacional. El exmilitar Dardo Víctor Barrios Hernández fue extraditado el miércoles de Paraguay a Uruguay, y ya está aquí. Es acusado de varios homicidios y por torturas a muchos presos políticos entre 1972 y 1976 en el Batallón de Ingenieros de Laguna del Sauce, donde era capitán. Residía en Paraguay tranquilamente, hasta hace poco tiempo. Su defensa interpuso dos recursos de inconstitucionalidad, y el proceso se suspendió. Hay medidas cautelares: deberá fijar domicilio y no podrá salir de Montevideo. Ernesto Murro, ministro de Trabajo, le cayó a Eduardo Lust, diputado electo por Cabildo Abierto, por la oposición de este al nuevo ferrocarril. Murro recordó que los países más avanzados del mundo confían cada vez más en los trenes por eficiencia económica y social. Una expolicía organizó una marcha en Florida contra la inseguridad, en el marco de varios ataques a policías en las últimas semanas. Del 1º al 15 de febrero será la sexta edición uruguaya del prestigioso festival catalán de teatro contemporáneo Temporada Alta de Girona. En América se organiza en Buenos Aires, Lima y Montevideo. Habrá ocho espectáculos de Argentina, España, Francia y Portugal. Será en Sala Verdi en Montevideo, todos los días a las 20:30. Entradas a $ 500, pero hay descuentos. Cabildo Abierto (CA) se resiste a formar coalición con los independientes (PI) para las elecciones de mayo. Las diferencias entre ambos grupos siempre han sido notorias y evidentes. El popular expresidente de la AUF, Sebastián Bauzá, descartó nuevamente ser candidato de la coalición en Montevideo. El único nombre en carpeta restante es el de Gerardo Sotelo, justamente del PI. Bauzá será el secretario de Deportes del nuevo gobierno. Ya se divulgó el nombre de Claudia Pérez Padilla como futura directora nacional de Bomberos. Ahora es jefa de la Región III de Bomberos, que abarca Colonia y Soriano. Enseguida se conocieron serias acusaciones de corrupción contra ella, hechas en agosto, mucho antes que su nombre se manejara. Se le acusa de haber licenciado a todo el destacamento de Bomberos de la Estancia Presidencial de Anchorena para pasar allí dos semanas de vacaciones con su familia, incluyendo a su esposo, también bombero. Que está bajo su mando, algo estrictamente prohibido. Y que trasladó un bote de salvamento desde Mercedes para pescar en la laguna de la estancia presidencial. Soriano se quedó sin bote de salvamento de Bomberos esos días, al parecer. También se le acusa de un acto de corrupción en el 2006, cuando estaba en el destacamento de Solymar, Canelones. Según la revista The Economist, Uruguay lidera ranking de democracia plena en América Latina. Está en el 15º puesto en el mundo. Sólo 22 de los 167 países analizados tiene democracia plena. El resto tienen democracia débil, régimen híbrido o régimen autoritario. Con democracias débiles hay 54 países, con 42,7% de la población mundial. Con régimen autoritario, 54 países, con 35,6% de la población. Según el estudio, las dos principales potencias económicas, EE.UU. y China, tienen una gran falta de democracia. Habemus Ley de Urgente Consideración, que ya tiene sigla y todo, LUC. Se presentó públicamente el miércoles. Son 457 artículos, y hay de todo. Plantea la desmonopolización de la importación, exportación y refinación de petróleo, vigente en el país desde hace unos 90 años. Hay decenas de modificaciones en legislación penal y accionar policial. Se facilita y simplifica el uso de la fuerza por la Policía, y los policías retirados podrán actuar, incluso armados, con los mismos derechos que los policías con actividad. Y no siempre tendrán la obligación de presentarse como policías, si hay peligro inminente. Los policías serán inocentes de delitos en general, “salvo prueba de lo contrario”, y creo que eso es confuso, porque todos somos inocentes de cualquier delito, salvo prueba de lo contrario. Se declaran “ilegítimos” los piquetes, se regula las ocupaciones y se podría limitar el derecho de huelga. Todos tendremos obligación de identificarnos cuando la Policía lo requiera, o sino podremos ser detenidos. Se establece que una niña de 12 años podrá tener relaciones sexuales consensuadas con alguien hasta diez años mayor, sin que ello sea considerado abuso sexual. (¿Vos no me estás hablando en serio? Eso es volver a la Edad Media). Pues creelo, a mí me parece insólito, y absolutamente rechazable. Se habilitará a empresas de TV por cable a ofrecer servicios de internet, y a las telefónicas privadas a ofrecer servicios de TV. Hay muchas cosas más, y Lacalle Pou dijo que el proyecto final, que se presentará en marzo, podrá tener 200 artículos, o 600. Queda mucho por negociar. Montevideo recibió el premio “Excelencias turísticas 2020” en la Feria Internacional de Turismo de Madrid. Fue distinguida por ser ciudad y destino turístico inteligente, y por la gestión desarrollada en los últimos años. El 70 % de los hogares de menos ingresos tiene acceso a internet, según datos de Agesic. Ha disminuido la brecha digital entre los hogares con diferentes niveles de ingreso. En 2010, 22% de los hogares más pobres accedía a internet, y 64% de los más ricos. En 2019, las cifras fueron 70% y 99% respectivamente. Nueve de diez personas acceden a internet, y 79% de la población lo hace diariamente. En el 2010 era 31%. Casi todo el mundo se conecta por el teléfono celular. 92% de los internautas usa WhatsApp todos los días, algo menos de la mitad Facebook y YouTube, y un 35% Instagram. Frigoríficos uruguayos perderían entre U$S 30 y U$S 50 millones por cambios en el mercado chino. Compradores chinos están presionando precios a la baja, aún de embarques que ya están en camino. Algunos cortes podrían sufrir rebajas de hasta U$S 1.500 por tonelada. Se estaban pagando precios récord por la carne uruguaya, al menos en los últimos dos años. Te prometo para la próxima un análisis más detallado de la ley presentada el miércoles. El abrazo de siempre.

Juan Antonio Minuano