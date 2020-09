Minas, setiembre de 2020

Querida/o: Para empezar con buenas noticias, el jueves reabrieron los cines. Con protocolo sanitario. Aforo máximo de 30%, dos butacas vacías entre espectadores, toma de temperatura, tapabocas. Dos cadenas de salas cinematográficas regalarán como promoción recarga de pop. (¿Y recarga de pizza a caballo, no hay?) No sea guaso. ¿Querés más buenas noticias? Nacional venció a Fénix, en los descuentos y desde atrás. (Epa epa, m’hijo, está violando la laicidad). Tiene razón, sólo somos la mitad más uno. (Soñar es gratis, suerte enpila).

Peñarol perdió 0-2 de local con Wanderers y echaron al técnico Diego Forlán. Enseguida asumió Mario Saralegui, más del estilo de “esto es Peñarol” que del juego atildado. (¡Irrespetuoso!). Florida registró su primer caso de COVID-19, un anciano que estuvo de visita en Montevideo. Los casos activos en el país andan en el entorno de los 150, y bajando. Para Herbert Pintos (Cabildo Abierto, CA), militar retirado, subdirector de Empleo, al Uruguay “le va mal” porque tiene muchos sindicatos. Fue en una entrevista en Búsqueda, que tiene una especial capacidad de obtener declaraciones casi surrealistas, a veces. El Partido Nacional (PN) anunció que pedirá el martes una nueva prórroga para votar el desafuero de Guido Manini Ríos, líder de CA. Al parecer quieren que primero se vote el Presupuesto Nacional, ya remitido al Parlamento. (¿Y qué tiene que ver una cosa con la otra?) No es a mí a quién debería preguntarle. El PN pretende al parecer convencer a Ciudadanos, sector colorado creado por Ernesto Talvi, que vote en contra del desafuero. Hablando de presupuesto. Se proponen aumentos presupuestales en Defensa, Interior y Presidencia, y disminuciones, algunas fuertes, en ANEP (enseñanza pública), Universidad de la República, INAU y ASSE. Hay quienes advierten que además, por el descenso en los salarios públicos y privados reales, el gobierno se ahorrará unos U$S 230 millones en salarios y U$S 200 millones en jubilaciones, sólo en el 2021. (¿Y eso?). Las jubilaciones del BPS, que paga el Estado, se reajustan por el Índice Medio de Salarios, IMS. Y si el salario real baja, baja también el IMS. (No te creo que bajarán las jubilaciones). En realidad, la cosa podría quedar en que no aumenten, simplemente, pero con la inflación, perderán valor real, o sea que sí bajarían. Malas noticias para los científicos uruguayos. En el proyecto presupuestal sólo se aumentan recursos del Instituto Antártico. Se congelan los presupuestos del INIA (investigación agropeciaria), Clemente Estable (investigación biológica), Agencia Nacional de Innovación e Investigación (ANII), Programa de Desarrollo de Ciencias Básicas (Pedeciba) y Univesidad de la República. Se recortan los presupuestos del CUDIM (imagenología molecular, 20% menos), Plan Agropecuario, Instituto Nacional de Leche, Instituto Nacional de Semillas, Parque Científico de Pando y Dirección Nacional de Innovación, Ciencia y Tecnología.

En el Instituto Pasteur se aumentan un poco los recursos para que los investigadores no pierdan poder adquisitivo. El nuevo presupuesto aumenta la cantidad de coroneles y generales, y las retribuciones del personal militar. Los soldados de más baja graduación tendrán un aumento de unos $ 600 mensuales, hasta $ 800 los sargentos. Me dicen que los oficiales podrían tener aumentos hasta diez veces mayores en monto, pero no lo he confirmado. Explotó una bomba con actas de un Tribunal de Honor militar del año 2006 al militar retirado Gilberto Vázquez, condenado en varias causas de delitos de lesa humanidad durante la dictadura. Familiares de Detenidos Desaparecidos habían pedido expedientes de varios Tribunales de Honor militares, al gobierno anterior, al amparo de la Ley de Acceso a la Información Pública. Por cuestiones burocráticas, algunos de los expedientes se entregaron en este gobierno, hace unas semanas. Y, oh casualidades, aparecieron en los materiales actas de interrogatorios a Vázquez no conocidas hasta ahora, en las que habla de temas explosivos, desde su participación en torturas y desapariciones, hasta planes para asesinar a Tabaré Vázquez, cuando ya era presidente.

Manini Ríos y buena parte del oficialismo acusa a Tabaré Vázquez y la ministra de Defensa del FA entonces, Azucena Berruti, de haber conocido esas actas que aparecen ahora de la nada, y haber omitido hacer las denuncias judiciales que correspondían legalmente. Familiares de Detenidos Desaparecidos y el FA dicen que los documentos muestran que el comandante en jefe de las FF.AA. de la época omitió elevar las actas a la ministra, y hacer las denuncias judiciales, como debía hacerlo. Según el ex ministro de Defensa del FA, José Bayardi, esta filtración de las actas le viene como anillo al dedo al propio Manini, acusado ante la Justicia por no haber enviado a los tribunales actas similares, en un Tribunal de Honor a José Gavazzo, otro violador de Derechos Humanos. Bayardi, y otros, dicen directamente que lo de ahora es una operación de inteligencia militar destinada a favorecer a Manini, porque el comandante en jefe hizo en el 2006 lo mismo que él, pero sin consecuencias.

El fiscal Rodrigo Morosoli investiga a Manini justamente por eso, y el líder de CA dijo en campaña electoral que no se ampararía en sus fueros para evitar comparecer ante la Justicia. La Ley de Presupuesto establece que la flamante Unidad Alimentaria Metropolitana salga de la órbita de la Intendencia de Montevideo y pase al Ministerio de Ganadería, MGAP. El nuevo complejo agroalimentario, por dónde pasa más del 90% de las frutas y hortalizas que consumimos los uruguayos, se construyó para suplantar al Mercado Modelo, y mejorar la logística del sector. Se construyó en un predio de la comuna capitalina, con una inversión de 90 millones de dólares, de los que el gobierno nacional puso un millón. Para dirigentes del FA se trata de una “apropiación indebida”, un término leguleyo para el robo. El ex intendente capitalino del FA Mariano Arana se mostró “indignado” y consideró un “escándalo” la medida, que deberá ser aprobada por el Parlamento.

Puede haber denuncias judiciales sobre el tema. Más del presupuesto. Hay aumentos salariales mensuales de directores del Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) de más de 50 mil pesos (más de mil dólares). Pasarían a ganar unos $ 166.000 mensuales, casi 4.000 dólares. También se aumentan salarios de presidentes de entes y empresas públicas casi 85%. Pasan de $ 120.000 mensuales, a $ 235.000. La ministra de Economía, Azucena Arbeleche, dice que es para “tener a los mejores” en esos cargos.

En realidad, casi todos son cargos políticos, y la idoneidad técnica de muchos de ellos en los temas en que toman decisiones, es más que discutible. Un Solo Uruguay (USU) será recibido por Arbeleche, luego de protestas públicas porque lo ninguneaban.

Reclaman porque el gobierno dijo antes de asumir que no subiría impuestos ni tarifas, pero subieron el gasoil productivo, la Constribución Inmobiliaria Rural, el Impuesto al Patrimonio y el de Primaria, y las tarifas de UTE, OSE y ANTEL. Eso dice USU, al menos. Ayer, Eduardo Galeano habría cumplido 80 años de edad. Su asociación de amigos, fundada en el Café Brasilero, uno de los lugares favoritos de Eduardo, dice que festejará a lo grande el cumple 81, y no éste. En unos días se cumplen cien años del nacimiento de Mario Benedetti, un escritor y poeta que hizo del mundo un lugar mejor. Exportaciones en agosto fueron de U$S 702 millones y cayeron 18,3% respecto al mismo mes de 2019. Cayeron ventas de carne bovina, celulosa y soja. De enero a agosto las ventas fueron por U$S 5.410 millones, 17% menos que en 2019. China sigue siendo nuestro principal cliente, con 31% de todas las exportaciones, aunque se redujeron 9%. Le siguen como principales clientes, Brasil y EE.UU., en ese orden.

Fiscalía de Flagrancia investigará caso del Tribunal de Honor de Gilberto Vázquez, para analizar eventuales delitos, incluyendo de quienes omitieron denunciar a la Justicia delitos de lesa humanidad, en ese momento. En caso de que se constaten delitos que no sean de lesa humanidad, es probable que hayan prescrito, luego de 14 años. Además, Vázquez, a la luz de las nuevas revelaciones, deberá declarar en nueve causas que investigan crímenes de lesa humanidad. Ahora se supo que Gilberto Vázquez fue uno de los militares que engañó al primer gobierno del FA en el 2005, con datos sobre la falsa tumba de la desaparecida Claudia García de Gelman, cuyos restos aún no fueron encontrados.

El comandante en jefe de entonces de las FF.AA., Angel

Bertolotti, se sintió engañado porque él mismo cayó en la mentira. Inflación de agosto, 0,57% (0,88% en agosto de 2019), lo que llevó la del año 2020 a 7,99% (7%), y a la variación anual a 9,79% (7% en 2019). Luego de cuatro meses, la interanual volvió a estar por debajo de 10%. Desde marzo, 25 mil argentinos averiguaron las condiciones para emigrar hacia Uruguay. Un informe de una cadena de TV argentina sobre el tema se llama “Uruguay, la nueva tierra prometida”. Y pintan nuestra realidad de color de rosa. (¿Rosa viejo o rosa pastel?) Ah, pero usted no es más necio porque la falta tiempo, nomás.

El MSP aprobó nuevos tests rápidos par COVID-19. Resultados en 45 minutos, con muestras de saliva. Creados por el Instituto Pasteur de Montevideo y la Universidad. El gobierno divulgó cifras sobre inversión publicitaria de Antel en gobiernos del FA. Se gastaron U$S 194 millones en 15 años, 90 millones en la gestión de Carolina Cosse. Antel pasó a tener de 38% de los servicios de telefonía móvil en 2008 a 53,6% en el 2019.

Cosse recordó que en su gestión Antel generó al Estado ganancias por U$S 826 millones, a pesar de inversiones millonarias como el cable submarino de fibra óptica y el Antel Arena. Y muchos recordaron que todos los datos se hacen conocer a tres semanas de las elecciones en las que Cosse es candidata en Montevideo. Álvaro Villar, otro candidato del FA en Montevideo, sufrió un accidente cardiovascular. Fue operado, se recuperó bien y ayer volvió a su casa. Se nos vienen encima las elecciones departamentales del 27 de setiembre. La campaña está a pleno, y la semana que viene te prometo encuestas, si las hay. El abrazo de siempre, cuidate.

Juan Antonio Minuano