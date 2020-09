Minas, setiembre de 2020

Querida/o: Fecha infausta. Para muchos, ya era infausta antes de los espantosos atentados a las Torres Gemelas de Nueva York, en el 2001. El 11 de setiembre de 1973, un golpe militar alentado y coorganizado por Estados Unidos derrocó al gobierno de Salvador Allende, en Chile. Luego, se desató la barbarie encabezada por Pinochet, cuyas consecuencias ese pueblo hermano sufre hasta hoy. Acá, todos hablando de presupuesto y del desafuero de Manini. Ni de fútbol hablamos casi, si será grave.

El Partido Nacional (PN) anunció que no votará el desafuero de Guido Manini Ríos, luego de que el propio Manini anunciara que se retirará de sala cuando se vote, a pesar de que había anunciado que votaría a favor.

Ahora, a pesar del apoyo del FA y de Ciudadanos del Partido Colorado, no hay votos suficientes para el desafuero. Manini es investigado por el fiscal Rodrigo Morosoli por omitir denunciar delitos de lesa humanidad a la justicia, cuando era comandante en jefe de las FF.AA.. Fue en el Tribunal de Honor de José Gavazzo, cuando este confesó ser el asesino del tupamaro Roberto Gomensoro en dictadura, dando detalles sobre cómo arrojó su cuerpo al lago de una represa. Manini asegura que informó en todo momento al ministro de Defensa de entonces, Jorge Menéndez, y al presidente Tabaré Vázquez.

Pero no hay nada que pruebe eso. Manini dice que siempre habló con Menéndez en conversaciones mano a mano, sin testigos ni pruebas escritas que lo avalen.

A su vez, Manini sostuvo ante la Justicia, cuando declaró antes de ser senador, aspectos del caso que son desmentidos por los propios generales que integraron los Tribunales de Honor, y que no lo dejan bien parado. Por ejemplo, con las órdenes que dio para seguir con los Tribunales de Honor, y los plazos en que lo hizo, a pesar de que por ley estaba obligado a detenerlos y a pasar todo a la Justicia. En redes sociales pululan ahora los videos de la campaña electoral de 2019, con múltiples promesas públicas de Manini diciendo que no se ampararía en sus fueros y que aclararía todo en la Justicia. Para hacer las cosas más difíciles aún, el PN pidió en el Senado posponer el voto del desafuero para después de la aprobación del presupuesto.

Eso hace que el tema pueda llegar a diciembre. Para mí, un error político grave, porque el tema, que a todas luces perjudica a Manini y a toda la coalición, incluyendo al gobierno, permanece encima de la mesa por meses. (¿Y por qué hacen tal cosa?). Dicen, porque no hay nada oficial, que Manini quería votar a favor de su propio desafuero, para que el daño político a su figura fuese más leve, presentando a blancos y colorados como los responsables de que no hubiese desafuero. Eso no gustó nada entre muchos blancos, y le podrían haber doblado el brazo, so pena de no apoyarlo en el tema. Es evidente que si blancos y colorados votaban el desafuero, la coalición podía hacerse añicos, y quizá podían faltar votos decisivos de Cabildo Abierto (CA) para el presupuesto y el resto de la legislatura, en el Parlamento. Pero quizá el precio pagado resulte alto después, política y electoralmente. El tema de los Derechos Humanos y el rechazo generalizado a los crímenes de lesa humanidad atraviesa todos los partidos. El delito que se le imputa a Manini no es uno de ellos, pero sí implica no haberlo denunciado, como indica la ley. Hay 22 mil hectáreas de bosques nativos altamente invadidas por especies vegetales exóticas invasoras.

Los ligustros (Ligustrum lucidum) y la Espina de Cristo (Gleditsia triacanthos) son dos de las especies más invasoras y dañinas. Los datos emanan de un estudio de los investigadores Juan Marcos Olivera y María Eugenia Riaño. Otras especies exóticas dañinas: la ligustrina (Ligustrum sinense), el paraíso (Melia azedarach), el crataegus (Pyracantha coccinea), la madreselva (Lonicera japonica), el pino (Pinus spp.), la acacia (Acacia longifolia), la acacia negra (Acacia melanoxylon), y otras. (No te hagas el sabio, que los nombres los copiaste todos).

Confieso que la nomenclatura y la taxonomía botánicas nunca fueron mi fuerte, a pesar de que me gustan. La Intendencia de Canelones denunció al ex alcalde nacionalista de la localidad de San Antonio, por presuntas maniobras fraudulentas.

El nacionalista Dámaso Pani es acusado de utilizar el nombre de una fundación alemana para obtener donaciones irregulares. En San José, ediles del FA propusieron rebajar el salario del futuro intendente a $ 255.000 más $ 81.000 por gastos de representación.

Los ediles blancos rechazaron la propuesta y el sueldo quedó en los $ 340.000 más $ 108.000 adicionales por gastos, al mes. Eso suma unos U$S 10 mil mensuales, en un departamento con un déficit casi catastrófico. Te paso cuánto ganan algunos intendentes. El más alto es el del intendente de Maldonado, 477.880 nominales, sin gastos de representación. Eso es más que el presidente Lacalle, que gana $ 403.242. El de Canelones $ 411.495, el de Florida $ 362.092. Colonia $ 343.204, Rivera $ 303.179, Lavalleja $ 254.292, Salto $ 253.349, Durazno $ 251.367, Flores $ 249.713, Soriano $ 233.651, Tacuarembó $ 217.808, Artigas $ 219.822, Rocha $ 217.808, Montevideo $ 215.859, Paysandú $ 212.832, Cerro Largo $ 206.125 y Treinta y Tres $ 196.625. Pablo Mieres, ministro de Trabajo, destacó que en agosto hubo 109.000 personas en seguro de paro, 38 mil menos que en julio. En junio fueron 177.000. Antes de la pandemia, eran unos 48.000. (Un intendente, ¿cobra 50% o 75% de su salario, si está en seguro de paro?). Muy gracioso. Organizaciones de productores agropecuarios medianos y pequeños cuestionan decisión del gobierno de eliminar la Dirección General de Desarrollo Rural en el Ministerio de Ganadería, MGAP.

Dicen que afectará negativamente el funcionamiento de las Mesas de Desarrollo Rural de cada departamento, donde coordinan aplicación de políticas del sector. También cuestionan que la ley de presupuesto reduzca en 90% los fondos del Instituto de Colonización para la compra de tierras, que suelen ir a pequeños productores.

La ley además establece que la Unidad Agroalimentaria Metropolitana (UAM), que está comenzando a funcionar en Montevideo, pase de la Intendencia al MGAP. Gremiales de productores piden respuestas porque el gobierno afirma que se trataba de un pedido de los propios prodcutores, pero al parecer nadie lo pidió.

Desde la oposición se dice que es prácticamente una apropiación ilegal, porque la Intendencia gastó U$S 90 millones en construirla. El FA reclama renuncia del director de Granja del MGAP, Nicolás Chiesa. Este firmó como apoderado de la empresa Mi Granja un contrato de concesión con la UAM, que ahora supervisaría. El contrato incluye subsidios de la Intendencia de Montevideo a Mi Granja. El presidente Lacalle Pou dijo que la actitud de Chiesa es “lamentable”. Chiesa pertenece a Ciudadanos, sector colorado de Talvi, con el que el PN ya no tiene muy buena relación. Senadores del FA pedirán explicaciones al ministro de Interior, Jorge Larrañaga, sobre datos estadísticos sobre delitos difundidos hace unos días. Los datos del Ministerio indican reducción en casi todos los delitos. El FA dice que ha recibido denuncias de ciudadanos y de funcionarios públicos sobre subregistro de delitos, para disminuir artificialmente las cifras. Azucena Arbeleche anunció que se espera que la economía haya caído 10% en el segundo trimestre del año, a causa de la pandemia, pero que “lo peor ya pasó” en términos económicos. (¿Y en términos futbolísticos?) Muy gracioso usté, como siempre.

El gobierno apuesta a la recuperación de las exportaciones y el turismo, y a través de eso, del empleo. Y a que el promedio de personas ocupadas llegue a 1.700.000 en el 2024, superior al máximo histórico de 1.680.000 del 2014. El senador socialista Daniel Olesker dice que el 75% del ahorro anual previsto por el gobierno de U$S 900 millones proviene del descenso en los salarios y las jubilaciones, y de la inversiones. Y dice que eso está en la propia ley de presupuesto. Están sí previstos descensos en el salario real público, al menos hasta fines del 2021, y eso significará casi seguramente pérdida del valor real de las jubilaciones, cuyo valor depende de los salarios. Senadores del

FA emitieron declaración en apoyo a la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH). Esta fue cuestionada por Jorge Larrañaga, quien dijo que es “un club político” y que el Ministerio del Interior ya no seguirá sus recomendaciones. (¿Dijo eso?). Dijo eso. La INDDHH depende del Parlamento y sus resoluciones no son obligatorias, pero de cualquier manera que el ministro de Interior diga que no se seguirán sus recomendaciones, es un poquitín pesado, por decir lo menos… Encuesta de Ipsos a líderes de opinión, sea eso lo que sea, y a periodistas, en América Latina. Luis Lacalle Pou aparece en el primer lugar con aprobación de 73% por manejo de la pandemia. 17% de desaprobación y 10% no responde. Por detrás de él, el presidente de Colombia, Iván Duque, con 46% de aprobación, 45% de desaprobación y 9% no responde. Tercer lugar para Sebastián Piñera, con 44%, 53% y 3%.

Comenzó la Expo Prado, con 15 mil visitantes diarios con tapabocas obligatorio. Creo que 15 mil visitantes diarios, aún con tapabocas, es un poco mucho. El miércoles, 10 de los más de 30 nuevos casos de coronavirus en el país fueron de militares que retornaron desde el Congo. ¿A nadie se le ocurrió hacerles un test antes de subir al avión? El Fiscal de Corte, Jorge Díaz, aseguró que si se aprueba el presupuesto como está, Fiscalía tendrá serios problemas de funcionamiento a partir del 2021, al punto de cerrar fiscalías o dejar de pagar algunos alquileres. Vos cuidate, que el frío no ha aflojado, y la humedad tampoco. El abrazo de siempre

Juan Antonio Minuano