Minas, setiembre de 2020

Querida/o: Bueno, se acabó la espera. (Y la campaña electoral). Ayer, y el domingo la última votación, casi un año después de la primera de esta “temporada”. El resultado es más o menos previsible en varios departamentos, y está parejo o competitivo en otros. El Frente Amplio (FA) ganará, a menos que haya un terremoto, en Montevideo y Canelones, y en ambos con cierta comodidad, al parecer. El Partido Colorado (PC) ganará casi con seguridad en Rivera, y casi con seguridad en ningún otro departamento. En otros en los que supo ser fuerte, como Salto, se derrumbó electoralmente. El Partido Nacional (PN) se hará fuerte seguramente en su bastión histórico del Este del país, con Maldonado, Lavalleja, Treinta y Tres y Cerro Largo. (¿Y Rocha?) En Rocha está parejo pero al parecer con cierta ventaja del FA, que puede llegar a disputar con éxito también en Salto y Río Negro, y parece crecer en Soriano, Colonia y Paysandú. Aunque en estas elecciones no habrá “voto Buquebús” en el litoral, que suele favorecer a la izquierda. Se calcula que entre 6.000 y 10.000 uruguayos suelen cruzar desde Argentina al litoral, en cada elección. En Artigas, Durazno, Flores, Florida, San José y Tacuarembó, el triunfo blanco es probable o seguro. (Sos una patética sumatoria de vaguedades). Resumiendo: si el FA gana en cuatro o cinco departamentos, en total, puede considerarlo un buen resultado. El PN se quedaría con el resto, excepto Rivera. Algunos colorados -dicen que fue Sanguinetti padre- hicieron en Salto una movida de última hora, promoviendo que sus seguidores vuelquen sus votos al PN, para vencer al FA allí. Hay que tener en cuenta que Cabildo Abierto (CA) va con el PN en varios departamentos, pero dónde va sólo restaría apoyo electoral a blancos y colorados, respecto a la elección departamental anterior. Y habrá luego que desmenuzar los resultados, la semana próxima, para evaluar respecto a elecciones departamentales anteriores y a las nacionales del 2019. Mutualistas preocupadas porque el gobierno no les ha reembolsado lo gastado por tests de coronavirus. Dicen que el Ministerio de Economía es el que tiene el cocodrilo en el bolsillo. Presidencia de la República y Fiscalía investigan, por separado, viajes oficiales en el año 2019 del entonces secretario de Presidencia, Miguel Ángel Toma, en el gobierno de Tabaré Vázquez. Primero investigó el tema, a fines del año pasado, la Junta Anticorrupción (Jutep), luego de una denuncia anónima. El año pasado, Toma incluyó en viajes oficiales a Roma, y tres veces a Washington, a una joven contadora, graduada en el 2018. Cuando la Jutep investigó, Toma declaró por escrito que la contadora, Giuliana Pérez Muñiz, viajó a Roma, al juicio contra exmilitares acusados de delitos de lesa humanidad, en el marco del Plan Cóndor, para investigar “la ruta del dinero” de los ex represores. La Jutep decidió entonces por mayoría dar por válidas las explicaciones de Toma. Votó en contra el presidente de la Jutep entonces, Ricardo Gil, quien quería seguir investigando. Después se supo que nunca se investigó la “ruta del dinero”, y que claro, la contadora recién graduada no era especialista en el tema. Ahora un programa periodístico destapó el tema y Presidencia y Fiscalía lo estudian. Y habrá más novedades al respecto, sin duda. Legisladores y dirigentes de Cabildo Abierto (CA) reprocharon al líder del partido, Guido Manini Ríos, por la “enorme” cantidad de militares retirados designados en cargos del gobierno, cuando hay civiles del partido que tienen sobrada experiencia y formación. En una reunión de la bancada de CA, el diputado Sebastián Cal se refirió al tema y Manini al parecer se molestó, y dijo que no son más del 10% del total. Cal le respondió, según nota publicada en Búsqueda, que son más de la mitad. Una lista difundida por Búsqueda revela que los militares retirados ocupan el 70% de los más de 50 cargos de confianza que tiene CA en el gobierno, en ministerios y otras entidades estatales. Investigación de la radio La Kandela de Tacuarembó halló que exdirector de Obras de la Intendencia de ese departamento pasó poco después de renunciar a dirigir empresa constructora que ganó licitaciones millonarias que él mismo había proyectado. Una fue por una terminal de ómnibus en Caraguatá. El monto inicial de la licitación fue por $ 35.689.580. Hubo dos ampliaciones de fondos por un total de $ 35.689.579. Según las disposiciones legales, ninguna ampliación presupuestal puede exceder el monto inicial de la obra. Increíblemente, esta ampliación es sólo $ 1 menor al presupuesto original. (Andan bien pa los numeritos, allá). Gabriel Capurro, presidente de la Asociación Rural (ARU), cerró la Expo Prado, con discurso que levantó polvareda. «La realidad es que la desigualdad de ingresos va a existir siempre por la propia naturaleza humana, y es justo que así sea. Las personas somos todas distintas, tenemos objetivos de vida diferentes, actitudes y aptitudes diferentes, y actuamos y trabajamos en consecuencia. Las diferencias existen y van a existir siempre entre las personas, y por lo tanto en los ingresos, que no pueden ni deben ser iguales». Eso dijo. (Tomá pa vos, se salteó las ideas y conclusiones como de cinco Premios Nobel de Economía, el hombre). El British Medical Journey (BMJ), una revista médica británica, elogia acciones de Uruguay frente a la pandemia. Destacan la rápida reacción del gobierno frente a los primeros casos y que se pudo contener la propagación del virus antes de volverse exponencial. Además resaltan la base científica de las decisiones, el asesoramiento científico utilizado por el gobierno y la cantidad de tests de diagnóstico aplicados. El ministro de Defensa, Javier García, anunció que remitió a la Justicia actas y antecedentes de Tribunales de Honor militares. Además, envío a la Institución de Derechos Humanos información que recibió, y que podría aportar, dijo, a la búsqueda de detenidos desaparecidos. La economía uruguaya cayó 10,6% en el segundo trimestre del año, en términos interanuales. Respecto al trimestre anterior cayó 9,0%. Para el INE, el ingreso medio de hogares en julio fue de $ 63.668, en todo el país. En Montevideo $ 78.388 ($75.825 en junio) y en el interior $53.501 ($ 52.953). El gobierno flexibilizó por decreto los criterios de tolerancia para límites de publicidad en TV. La publicidad máxima por hora pasa de 15 a 19 minutos. A su vez, la tolerancia, que era de 30 segundos por hora, pasa a 60 segundos en Montevideo y a 120 en el interior. Esa tolerancia se duplicará en programas en vivo. A su vez, la medición estatal, que hasta ahora era semanal, pasa a ser semestral. Y se rebajan las multas por incumplimiento, al punto que a los canales les puede servir a partir de ahora incumplir, y pagar las multas, porque el ingreso adicional lo justificaría. El ex canciller y ex ministro Sergio Abreu asumió como nuevo secretario general de la Aladi, Asociación Latinoamericana de Integración. La Facultad de Química de la UdelaR desarrolló un nuevo test rápido para detectar anticuerpos del COVID-19. Se obtienen resultados en media hora y es similar a un test de embarazo. Puede detectar con una gota de sangre infecciones actuales o pasadas del virus. Sus creadoras, investigadoras de la facultad, resaltaron que fue posible gracias a la capacitación de recursos humanos que se ha hecho por “muchísimos años”, y al equipamiento de sus laboratorios. Del 5 al 10 de octubre, 8º Festival de Cine Nuevo en Montevideo, en salas y plataformas virtuales. 239 obras postuladas, con 11 largo y mediometrajes, 71 cortometrajes, 5 pilotos de series, 40 videoclips y 23 videos estudiantiles, todos realizados por artistas nacionales. Se podrán ver en varias salas montevideanas, en TV Ciudad y en VeraTV de Antel. Mañana viernes, nueva celebración de la Marcha por la Diversidad en Montevideo, con la consigna “Orgullo es luchar”. Partirán a las 19 horas desde la Plaza Libertad. Con tapabocas y distancia social, y transmisión en vivo. La marcha, que se realiza desde el 2005, es convocada ahora por 19 organizaciones. Es una de las más multitudinarias del país cada año, y con mayor concentración de jóvenes. El jefe de Policía de Flores renunció a su cargo luego que una fiscal pidiera su procesamiento con prisión junto a otros tres policías, por entorpecer la investigación de un homicidio ocurrido en el año 2008. Diputados oficialistas estudian cómo asignar mayores recursos a la Universidad de la República para asegurar la continuación de la descentralización, las becas a estudiantes y la alta dedicación de docentes e investigadores. Aclaran que de cualquier manera que los recursos que se aumenten a la UdelaR, si es que se hace, se quitarán a otros rubros.

Ex pre

sos políticos pidieron al ministro de Defensa Tribunales de Honor para cinco militares retirados, condenados por la desaparición de María Claudia García de Gelman. Son José Nino Gavazzo, José Ricardo Arab, Gilberto Vázquez, Jorge Silveira y Ricardo José Medina. Sus condenas fueron ratificadas hace poco por la Suprema Corte de Justicia. Además piden que se suspenda, hasta que comparezcan ante la Justicia, el pago de jubilaciones y pensiones militares a los coroneles retirados Pedro Matos Narbondo y Eduardo Ferro, y al capitán retirado Hermes Tarigo. Todos, prófugos de la Justicia, acusados de crímenes de lesa humanidad en la dictadura. (¿Están prófugos y cobran sus pensiones? ¿Y entonces por qué no los capturan cuando van a cobrar?) Y yo que sé. El presidente Lacalle Pou dio un discurso por videoconferencia, por el 75º aniversario de la ONU. Reafirmó el compromiso de su gobierno con el ambiente, y llamó a fortalecer la cooperación internacional y el multilateralismo. Por otro lado, el presidente duda sobre qué hacer respecto a las fronteras con Brasil y Argentina, en la próxima temporada veraniega. El turismo veraniego es una de las principales actividades económicas del país, pero Argentina, y sobre todo Brasil, tienen serios problemas con la pandemia de COVID-19. Brasil es el segundo país del mundo en cantidad de casos, y en Rivera lo saben. Rivera es uno de los departamentos con mayor número de casos en el país, por la entrada cada fin de semana de cidentos o miles de brasileños que van de compras a los free shops. Vos cuidate del virus y andá buscando la credencial. No hagas como yo, que suelo esperar al domingo de mañana para comenzar a buscarla. El abrazo de siempre

Juan Antonio Minuano