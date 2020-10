Minas, octubre de 2020

Querida/o: Pasaron las elecciones, y ahora estamos con el Presupuesto Nacional, que la Cámara de Diputados comenzó a votar esta semana. De casi 700 artículos de la ley, hay 170 con modificaciones y unos 60 con aditivos. La bancada oficialista acordó retirar un artículo que aumentaba sustancialmente los salarios de los presidentes de los directorios de empresas públicas. También acordaron un aumento de poco menos de $ 400 millones para la Universidad de la República (UdelaR). Lejos, muy lejos del aumento de 49% que pedía la UdelaR, pero algo es algo. Los fondos adicionales son para cargos de Dedicación Total de docentes y descentralización -carreras terciarias en el interior-.

Este nuevo presupuesto universitario, si se aprueba, será para el primer año, únicamente. Luego se verá qué pasa en las Rendiciones de Cuentas anuales. También se proyecta aumentar el presupuesto del Instituto de Ciencias Biológicas Clemente Estable, del Poder Judicial (para tres juzgados de violencia de género en el interior), para el Inisa (Instituto Nacional de Inclusión Social y Adolescente), responsable de los adolescentes que sufren reclusión por delitos, y para la Universidad Tecnológica, UTEC. Los recursos se sacan de otros incisos, porque el Ejecutivo no quiere aumentar el gasto total. El oficialismo propondrá también cambios en la Unidad Agroalimentaria Metropolitana (UAM). Al parecer puede haber acuerdo entre el gobierno nacional y la Intendencia de Montevideo al respecto. Diputados tiene plazo hasta el 23 de octubre para votar el Presupuesto, que pasa luego al Senado. Allí, los plazos dependerán de si hay modificaciones o no, pero el tema puede irse hasta fin de año en el Parlamento. Las tres directoras del Inisa llevaron al Parlamento tres mensajes presupuestales diferentes. Dicen que en parte fue porque asumieron en momentos diferentes, y recientemente. Las tres coincidieron en que los recursos previstos son insuficientes -y menores que los actuales-, y que se puede afectar hasta la alimentación. Andrea Venosa, directora designada por el FA, recordó que la LUC, ya vigente, provoca un aumento en la cantidad de menores internados. Asumieron a fines de julio con 266 menores privados de libertad. Hoy son 307 y con tendencia al aumento, con menos recursos. (¿En curso de colisión, dijera mi amigo el marino?). Me temo que sí, si no hay cambio de rumbo, siguiendo con la analogía. (¡Todo el timón a estribor, preparad los cañones de la batería de babor!) Usted está leyendo demasiados libros de corsarios. (¡Que viva Pedro Campbell, el gran oriental irlandés!). Basta. La Intersocial Feminista advierte que el Presupuesto deroga la creación de juzgados multimateria, esenciales para la aplicación de la Ley de Violencia Hacia las Mujeres Basada en Género, aprobada hace años. Dicen que los tres nuevos juzgados propuestos “llenan el ojo” pero que no hay recursos para aplicar esta ley. La creación de estos nuevos juzgados, según el gobierno, sería recién a partir del 2024. En la Operación Océano se llegó a 19 menores víctimas de explotación sexual. Se denunció un nuevo caso. Hay negociaciones de Fiscalía con las defensas de más de 30 imputados, para lograr juicios abreviados, como lo permite la legislación actual. Uno de los imputados ya lo logró, con tres meses de prisión domiciliaria. Además, un año y medio de libertad vigilada, retiro de la Patria Potestad, prohibición de trabajar con adolescentes y reparación económica de la víctima de 12 salarios. Es uno de los casos más “suaves” porque el contacto inicial a través de redes sociales nunca derivó en un contacto físico. El PIT-CNT resolvió por unanimidad promover un referéndum contra la Ley de Urgente Consideración (LUC), ya vigente. Aún no definieron si promoverán la derogación de toda la ley, o de algunos artículos. La Intersocial definirá el tema el 17 de octubre, seguramente de manera positiva. Comenzarán a recolectar firmas en noviembre. El PIT-CNT optó por el “camino largo” desde el punto de vista legal, que requiere de la firma del 25% de los habilitados para votar, para que haya referéndum. Y eso significa unas 670.000 firmas, una bicoca. Aspiran a superar las 700 mil. Los estudiantes de la FEUU definirían el lunes próximo, luego de una discusión en cada centro, que está en curso. Otras organizaciones, como FUCVAM (cooperativas de vivienda) y la Intersocial Feminista, definirán su postura también la semana próxima. La ONAJPU (jubilados) llegará al 17 sin definición, porque su directiva se reúne recién el 19 de octubre. El Frente Amplio no ha tomado posición, aunque los comunistas y el PVP ya adelantaron su apoyo. Unos cuantos en el FA recuerdan que la coalición de izquierda dio sus votos para un montón de artículos de la ley, que consideró buenos, o al menos aceptables. El Poder Ejecutivo mantendrá cápitas -cuotas- a mutualistas de trabajadores en seguro de paro, para “preservar la estabilidad de las mutualistas”. Los masivos envíos a seguro de paro con la pandemia provocaron un gran descenso de las transferencias del Sistema de Salud a las mutualistas privadas. Eso llevó a intensas gestiones de éstas con el gobierno, que al parecer fueron exitosas. El presidente Luis Lacalle Pou se reunió con los 15 intendentes blancos electos el 27 de setiembre. (¿También con Carlos Moreira, el de Colonia?). También. Y fue de los más aplaudidos en el almuerzo. Moreira dio un emotivo discurso, destacando su aporte al triunfo nacionalista. Pablo Iturralde, presidente del Directorio del PN, dijo que Moreira no ha solicitado formalmente su reingreso al PN, pero “se considerará” el tema, si lo hace. Moreira renunció al PN en el 2019, en plena campaña electoral, antes que la Comisión de Ética del partido se expidiera sobre su situación, luego que se conocieran grabaciones en las que pedía favores sexuales a cambio de la extensión de una pasantía laboral en la Intendencia de Colonia. Se conoció un documento interno del FA con autocrítica, luego de las derrotas electorales. (Si se conoció públicamente, tan interno no era). Se discutirá en el Plenario del FA del 17 de octubre. En el documento se destacan “las conquistas” en 15 años de gobierno. Critican falta de trabajo y de diálogo para fortalecer alianzas políticas y sociales, y que no se logró crear una “conciencia social” sobre logros alcanzados. También critican la falta de diálogo entre el gobierno y el FA y la excesiva priorización de la tarea de gobierno frente a la labor política. Evalúan negativamente cómo se trató el caso del ex vicepresidente Raúl Fernando Sendic, y la demora en resolverlo, y la “falta de escucha” de las preocupaciones de la sociedad en temas como la seguridad, la economía y la educación. Y la forma en que Daniel Martínez manejó la conformación de su fórmula presidencial. Luego del Plenario del 17 del FA, te cuento qué resolvieron. Adolescentes de todo el país lanzaron la quinta edición de la campaña “Noviazgos libres de violencia”. Es una iniciativa coordinada por el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres). La campaña promoverá un período de reflexión y difusión de 50 días, buscando la construcción de vínculos afectivos no violentos. En ediciones anteriores participaron casi 53 mil adolescentes. Podés enterarte de novedades de la campaña en la página de Facebook “Noviazgos libres de violencia. 50 días de reflexión” (https://www.facebook.com/nlviolencia). Un diputado nacionalista pidió desarchivar un proyecto de ley sobre educación sexual de la Red de Padres Responsables, presentado por él mismo, junto a dos de sus colegas, en el 2019. El proyecto plantea que los padres elijan la educación sexual que recibirán sus hijos, acorde a “sus convicciones”. Según el proyecto, los padres deberán ser informados detalladamente sobre la educación sexual de sus hijos, y podrán negarse a que la reciban, o reclamar un programa alternativo. Podrían hasta designar nuevos docentes en la materia, si son mayoría en la clase, o en el centro educativo. Esta misma red de padres presentó este mismo proyecto a la ANEP en el 2017, pero fue rechazado. Según quienes ya se oponen, en el FA, el proyecto violenta la autonomía técnica docente, y aducen que la educación sexual debe basarse en la ciencia, y no tener un carácter religioso y moral. Desconocidos vandalizaron un local del FA en Punta Carretas, en Montevideo. Rompieron la puerta e ingresaron, pero no se llevaron nada. En setiembre, otros desconocidos, o los mismos, quitaron la cartelería de la fachada del local unas 30 veces, según denuncias ya realizadas. Jerarcas del BPS proponen utilizar dividendos de República AFAP, estatal, para pagar audífonos y lentes a jubilados de bajos ingresos, y para subir jubilaciones mínimas. Al menos dos agrupaciones nacionalistas protestaron ante el Honorable Directorio del PN por la colocación de banderas del arcoiris en el balcón de la casa partidaria, el Día de la Diversidad Sexual. La colocación de las banderas la hicieron los jóvenes del partido, con el beneplácito y el apoyo de la vicepresidenta Beatriz Argimón, y del presidente del Directorio, Pablo Iturralde. Los que protestan dicen que las únicas banderas que deberían colgar allí son el pabellón nacional y la del propio PN. El blanco Mario Silvera es el nuevo intendente de Treinta y Tres. Superó al también blanco Ramón da Silva por sólo 61 votos, luego que se contabilizaran los votos observados. Guido Manini, con sus fueros parlamentarios bien asegurados, anunció que analiza denunciar al fiscal Rodrigo Morosoli por “prevaricación”. Para Manini, la Fiscalía se “politizó” e “incidió en la campaña electoral”. El delito no existe en este caso, según especialistas, aunque sí en el Código Penal. El prevaricato se aplica únicamente a abogados defensores desleales hacia quien deberían representar. Las autoridades de Rivera se reunieron con más de 100 referentes religiosos del departamento. Les pidieron que “no interactúen con brasileños”, por la pandemia de COVID-19. Rivera es el segundo departamento con mayor cantidad de casos en el país, después de Montevideo. Se ha visto que unos cuantos casos positivos se han originado en reuniones religiosas. La Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH) publicó un nuevo informe sobre la búsqueda de desaparecidos. Dice que sólo se ha excavado el 3% del área en predios militares involucrados, siete en total. Se lamentan por la negativa de los responsables de enterramientos o de testigos directos a aportar información, lo que dificulta mucho la búsqueda.

Destacan el apoyo y colaboración del nuevo ministro de Defensa, Javier García. Cinemateca advirtió al Parlamento, que estudia el presupuesto, que si no se mantiene el subsidio de 4 millones de pesos anuales del que goza hace algún tiempo, el futuro de su invaluable archivo fílmico podría estar en riesgo. El sindicato bancario, AEBU, firmó un convenio salarial con los bancos privados, hasta junio de 2021. Acordaron una pérdida de salario real, que se recuperaría después, “si las condiciones de crecimiento lo permiten”. Mientras te escribo ésta, se apronta la celeste para iniciar su camino en Eliminatorias para el próximo Mundial. Sin Cavani, pero con Suárez y compañía, frente a Chile, de locales. Que se nos dé y gritemos varios goles. (No insultes tanto al árbitro, como la última vez, que se oían tus alaridos a dos cuadras). No prometo nada. El abrazo de siempre.

Juan Antonio Minuano