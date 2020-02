Querida/o: El carnaval, a pleno, igual que el calor. Hay críticas a murgas y otros grupos de carnaval, por sus canciones y cuplés sobre el gobierno electo y la coalición multicolor. Desde la coalición las acusan de “zurdas”. Es bueno recordar que el carnaval y las murgas uruguayas son muy anteriores en el tiempo al Frente Amplio. En 1908 actuaba en teatros de Montevideo, con singular éxito, la murga española “La gaditana que se va”, de Cádiz. Fue el inicio de un fenómeno carnavalero y murguero que sigue hasta hoy. Este año se presentó en Cádiz, España, la murga “La gaditana que volvió”. Es una murga uruguayo-española, con arreglo y participación del músico Alejandro Balbis. Tuvo un éxito fenomenal en su debut. Y los españoles sorprendidos por las fuertes críticas de la murga al gobierno y el poder, incluyendo las políticas inmigratorias europeas. (No aprenden más estas murgas, critican al poder a ambos lados del océano). El carnaval, desde sus orígenes, es una fiesta que celebra el desorden y cuestiona al poder establecido, nos guste o no.

La economista Laura Raffo fue proclamada como candidata única en Montevideo de la coalición multicolor. Ha trabajado en varias empresas y organizaciones internacionales, y como analista en economía en Canal 12 por muchos años. Ahora varios le recuerdan que pronosticó como tal por años dificultades económicas a los gobiernos del FA, que nunca se concretaron. Es hija de Juan Carlos Raffo, exdiputado blanco y exministro de Transporte de Lacalle padre. Las exportaciones subieron. Fueron U$S 542,8 millones en enero, excluyendo zonas francas, 0,54% más que en enero de 2019. Sumando las zonas francas las exportaciones bajaron 4,7% en enero, U$S 612 millones en el 2020 y U$S 642 millones en el 2019. En doce meses sumaron U$S 7.628,6 millones, 2,86% más que en los 12 meses cerrados en enero de 2019. El aumento en las ventas se explica sobre todo por el aumento en el ingreso de madera a las zonas francas y por la venta de animales vivos a Turquía. China continúa siendo nuestro principal cliente aunque cayó 14% por menores compras de carne, madera y cuero. Brasil en segundo lugar, con descenso de 7%. Fuertes aumentos en ventas de animales vivos a Turquía y de arroz a Haití. Una organización de egresados universitarios solicitó al gobierno electo incluir la eliminación del Fondo de Solidaridad en la Ley de Urgente Consoderación, LUC. Proponen sustituirlo por un sistema de préstamos bancarios individuales, que las personas comenzarían a devolver unos años después de recibir el título. Algo así funciona en Chile, donde la educación terciaria no es gratuita, y donde los estudiantes quedan endeudados por décadas por fuertes sumas. La Universidad de la República (Udelar) se opuso y recordó que parte de sus fondos provienen de ahí, y que 20% de los egresados universitarios recibieron becas del Fondo de Solidaridad. Un estudiante puede recibir unos $ 8.000 de beca mensuales, cuando cursa estudios terciarios. Un adolescente de 15 años murió electrocutado al intentar ingresar a un predio rural en Dolores, Soriano. El propietario del predio, de 70 años, había instalado cables conectados a 220 voltios, algo prohibido, para evitar robos. El propietario y uno de sus empleados, que conectó el cable, son indagados por la justicia. Carlos María Uriarte, futuro ministro de Ganadería, dijo al respecto que “la gente está defendiéndose” de robos, frente a “la falta de protección del Estado”. También en Soriano, un panelista radial pidió que vuelvam los militares a las calles y que “el bichicomaje” sea “enterrado con una retroexcavadora”. El conductor del programa fue candidato del PN a la Intendencia de Soriano, y director de Tránsito y de Higiene en el departamento. Se llama Carlos Navarro Cordero. Ya causó revuelo en 2018 cuando dijo que “la mujer es la culpable” en los casos de femicidio. “Porque la mujer elige la persona con la que se va a casar, ennoviarse o confirmar una pareja. Ella lo elige, no la Justicia, la Policía o la Iglesia. […] No los sacás en una rifa, vos lo elegís. Y si vos elegiste mal, entonces aguantá mi negra», dijo Navarro. (¿Soy yo, o está volviendo la Edad Media?) Yo creo que esas opiniones están desde hace mucho presentes, ahora sólo se sienten con fuerza para decirlo en voz más alta. Comenzó la apertura del corralito mutual, el 1º de febrero. Sólo el primer día hubo 2.000 afiliaciones. La Fiscalía de Colonia retiró archivó el caso del intendente de ese departamento, Carlos Moreira. Fue acusado a través de audios de llamadas filtrados de otorgar pasantías en la intendencia a cambio de favores sexuales. Según Fiscalía, esto no pudo probarse. Moreira fue proclamado como candidato nuevamente, para las elecciones de mayo. El PN lo dejará usar el lema, y será reincoporado instantáneamente al PN si es reelecto como intendente. El Directorio del PN ya anunció que no impedirá candidaturas de Moreira en Colonia y del intendente Pablo Caram en Artigas, también denunciado por delitos e irregularidades. El domingo se festejó el día de Iemanjá en toda la costa, pero especialmente en la Playa Ramírez de Montevideo. El lunes se recolectaron en la capital unas 18 toneladas de residuos, producto de la fiesta. La Intendencia de Montevideo y Afroumbandismo Verde, una organización ambientalista, buscan concientizar a la gente para disminuir el uso de materiales contaminantes en las ofrendas. Cambios en Colonización incluidos en la LUC beneficiarán a la familia de Irene Moreira, futura ministra de Vivienda y esposa de Guido Manini Ríos. Moreira es parte de una sociedad anónima de la familia que posee un campo de Colonización de 1.300 hectáreas, según nota del semanario Búsqueda. Tres abogadas del Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) fueron cesadas de sus cargos.

Son hijas de tres de los cinco ministro del TCA, y su contratación había sido revelada por el diario El Observador en el año 2018. La ley prohibe a jerarcas a contratar a cónyuge, hermanos, abuelos, nietos, padres políticos, cónyuges de hijos. Los ministros involucrados son Eduardo Vázquez, José Echeveste y Alfredo Gómez. Mujica expresó su apoyo como candidato a la Intendencia de Montevideo a Alvaro Villar, médico y director del Hospital Maciel. Pero lo hizo de manera polémica, fiel a su estilo. «Necesitamos médicos que no se dedican a juntar plata y comprar estancias, sino médicos que se preocupan por la gente», dijo Mujica. Le saltaron muchos médicos, el Sindicato Médico y varios más. Yo conozco unos cuantos médicos sacrificados que trabajan mucho por salarios sólo decentes, y nada más. Y también conozco más de un caso de médicos -de alguna especialidad en particular- que efectivamente ganan una pequeña fortuna cada mes, y que compran estancias, veleros, yates y unas cuantas cosas más. (Jugátela, opiná). No sea malo. El gobierno entregó a la Corte de Roma documentos que demuestran la participación del ex marino Jorge Trócolli en el secuestro de la maestra Elena Quinteros en 1975. Ya hay 13 uruguayos condenados en Italia recientemente por delitos de lesa humanidad. José Mujica viajó a España a recibir el premio de Derechos Humanos 2019 de la Fundación por la Justicia y el Consejo Valenciano de Colegios de Abogados. Allá dijo a periodistas que no está de acuerdo con el gobierno venezolano de Maduro, y que también está en contra de las sanciones de EE.UU. contra Venezuela, porque “las pagan los pueblos”. Ofreció una conferencia abierta al público y hubo colas de varias cuadras, tumultos y cordón policial, por la multitud que quiso verlo y escucharlo. Nos guste o no, es una celebridad mundial. Siguen los incendios forestales. Hay uno en el cerro Pan de Azúcar que ya consumió más de 50 hectáreas. Ha habido mucho calor y viento, y casi nada de lluvia. Una combinación letal con la acción del hombre, origen de casi todos los fuegos, de manera intencional o no. La Udelar pidió abrir debate sobre la LUC, especialmente en sus aspectos educativos, y expresó “preocupación”. La LUC elimina la autorización a organismos públicos para contratar directamente con fundaciones o asociaciones de la propia Udelar. Al mismo tiempo habilita a las universidades privadas a ser contratadas directamente por organismos públicos. (¿Y eso?) Y sí muchacho, es una ley de urgencia con más de 400 artículos. Hay como en botica y un millón de cangrejos debajo de un millón de piedras. El miércoles el Frente Amplio festejó sus 49 años. El acto central fue en Fray Bentos, pero hubo otros en todo el país. La sesión fundacional fue en el Palacio Legislativo, el 5 de febrero de 1971. La presidió Zelmar Michelini. Aumentó el déficit fiscal. Cerró el año en 4,7% del PBI. Cayeron recaudaciones de DGI (-0,4% respecto a 2018), BPS (-0,1%) y otros ingresos del gobierno (-0,2% del PBI). Inversiones aumentaron 0,1%. Pago de intereses del sector público no financiero fue 2,4% del PBI (-0,2%) y resultado del BCU fue de -0,5% del PBI, una mejoría de 0,4% respecto a 2018, por reducción de intereses pagados. (Ejem… ¿de fútbol no hablás?) Bueno, sí. Uruguay cayó 2-3 con Argentina en cuadrangular final en el Preolímpico para ir a Tokio, y está por jugar con Brasil mientras te escribo ésta. Lo peor es que jugaron mal, por tercero o cuarto partido consecutivo. (No me refería al Preolímpico…). Qué pesado. Nacional, mi cuadrito, perdió la final de la Supercopa con Liverpool, 4-2. Nacional remontó un 0-2 en tiempo reglamentario y empató, pero Liverpool con dos estocadas a fondo se llevó el partido en alargue. (Se te nota la desazón). Los negros de la cuchilla jugaron muy bien, la verdad, y algunos son unos chiquilines. La calificadora japonesa R&I comunicó que Uruguay mantuvo su grado inversor en BBB e incremento la perspectiva económica de «estable a positiva». Según Astori, es un hecho histórico. La instalación de una segunda pastera, las obras de infraestructura y el manejo de la deuda pública fueron los factores positivos analizados. El país accede a tasas de interés muy bajas para su deuda pública, que está en pesos, en un 80%, algo histórico también. R&I tuvo también en cuenta factores sociales y políticos. Encuesta de Equipos Consultores. (¿Electoral?). Muy gracioso. Aprobación de Luis Lacalle es de 53%, y 22% desaprueba su gestión, antes de asumir el cargo. Cinco años antes, Tabaré Vázquez tenía 57% de aprobación, pocos días antes de asumir. Calores extremos hasta hoy, con casi 40ºC en el norte. Refresca el fin de semana, dicen. Te mando el abrazo de siempre.

Juan Antonio Minuano