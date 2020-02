Minas, febrero de 2020

Hoy empiezan (viernes) las Llamadas en Barrio Sur y Palermo. A las 20 horas comienza el desfile de 23 comparsas, y mañana (sábado) siguen con 27 más. Entradas desde $ 240 las populares, hasta $ 780 la platea turística. Según encuesta, 8 de cada 10 estudiantes entre 13 y 17 años consumieron alcohol alguna vez en su vida. 3 de 10 tuvieron un episodio de abuso de alcohol en los últimos 15 días. Edad promedio de inicio en el consumo, 12,8 años. La segunda droga en prevalencia son las bebidas energizantes, casi 40% las consumió en el último año. Ambas aumentaron en su consumo respecto a la medición anterior, en 2016. Marihuana y tabaco ocupan los lugares siguientes. 25% de los estudiantes probaron marihuana alguna vez, y 19,7% la consumió en el último año. Edad de inicio promedio, 15 años. No hay aumento en el consumo entre 2016 y 2018. Tabaco: 10,4% lo fumó el último mes, gran estabilidad desde 2014. La quinta sustancia son los tranquilizantes. 20,7% la consumió alguna vez, 8,3% lo hizo sin prescripción médica. La cocaína está en sexto lugar. Fue consumida alguna vez por el 3,5% de los jóvenes. 2,2% la consumió en el último año. Luego siguen, con prevalencia menor, las drogas alucinógenas, las de síntesis y la pasta base, con sólo 0,9% que la consumió alguna vez. El consumo es menor entre los estudiantes con padres que tienen alto involucramiento en sus actividades. El miércoles, el PIT-CNT hizo un homenaje a Tabaré Vázquez, pocos días antes de que abandone el cargo. Dirigentes sindicales como Richard Read (Bebida), Joselo López (COFE) y Eduardo Vignolo (ADEOM Montevideo) se opusieron a la invitación y no fueron al acto. A Vázquez se lo vio emocionado en el homenaje. La asociación de egresados terciarios que propuso eliminar el Fondo de Solidaridad y sus becas para estudios universitarios, para sustituirlo por un sistema de préstamos bancarios estudiantiles, dicen que fueron malinterpretados, luego que les cayera encima una catarata de críticas. Yo leí la aclaración, y creo que lo único que aclaran es que sí proponen el sistema de préstamos individuales, pero que están de acuerdo en que el sistema de becas sin devolución con el Fondo se mantega por unos años más. (¿Vos qué decís?) Yo creo que un sistema de préstamos bancarios no sería utilizado por los hijos de las familias más pudientes -que no lo necesitan- pero sí por estudiantes de bajos recursos, que quedarían endeudados por muchos años. Como ocurre en Chile, por ejemplo. Pero estoy dispuesto a estudiar el tema en profundidad. (No creo que tu sesudo estudio interese a nadie). Advierten que la sequía que sufre el país continuará en febrero y quizá en marzo, con serias consecuencias sobre la producción ganadera y agrícola. Funcionarios del Hospital Vilardebó denuncian una invasión de ratas, y exigen medidas para controlarlas. Julio María Sanguinetti dice que tenemos una “batalla tremenda” de delincuentes contra la Policía, “muy parecida” a la de Chile. Comparte las medidas propuestas en la Ley de Urgente Consideración (LUC) sobre el accionar policial. La Asociación de Fiscales se reunió con Lacalle Pou y Argimón. Les dijeron que pretender resolver los problemas de seguridad y penales con las medidas propuestas en la LUC, es como “apagar un incendio con nafta”. (Fuerte). Dicen que es probable que haya más absoluciones y sobreseimientos para delitos y que se sature aún más el sistema carcelario, que casi no rehabilita, sino más bien al revés. Además hay resistencia de socios de la coalición frente a varias de las propuestas. Laura Raffo lanzó su candidatura a la Intendencia de Montevideo, por la coalición multicolor. Hizo énfasis en su discurso en la convivencia, la seguridad, la iluminación y el transporte público. También se reunió con Lacalle, y se justificó por mensajes en redes sociales llamando “chanchos” a los inspectores de tránsito de Montevideo. “Tenía menos de 40 años, nos gustaban las redes sociales”, dijo. (Le llevó su tiempo madurar, parece). Además elogió a Valeria Ripoll, de ADEOM Montevideo, que ha estado enfrentada al gobierno de la capital por años. El gobierno entrante no invitó a representantes de Cuba, Nicaragua y Venezuela a la asunción de Lacalle, el 1º de marzo. Aducen que no son democracias. (Y la “presidenta” boliviana, ¿viene?). Sobre la invitación al gobierno chino no se dijo nada. Y desde el FA se critica que no tienen problemas en invitar a los gobiernos de Honduras, donde hubo un fraude electoral, o de El Salvador, que envió tropas al Parlamento. En realidad, según parámetros internacionales, los únicos países con democracia plena en América Latina son Costa Rica y Uruguay. Sería una fiesta con un único invitado. Impulsan nuevamente la idea del “Tren de la Costa”, entre Montevideo y la Costa de Oro. La nueva versión sería con un “tren” sin vías, o sea omnibuses eléctricos articulados, con capacidad de hasta casi 500 pasajeros. Comunicaría El Pinar con Tres Cruces, y el viaje tomaría una hora, en lugar de una hora 40 minutos, como ahora. Encuesta de Equipos sobre gestión en Montevideo. 59% de los montevideanos opinan que la ciudad “va por el rumbo correcto”. Para 26% “va por el rumbo equivocado”. La visión es más favorable entre los jóvenes, y entre quienes terminaron tercero de liceo. 55% aprueba gestión de Daniel Martínez como intendente -es nuevamente candidato-, y la desaprobación es de 37%. Tiene mayor aprobación entre mujeres, los jóvenes entre 18 y 29 años y con hasta tercero de Secundaria completo. Es muy bajo entre quienes tienen terminada sólo Primaria, o menos. Personas que sufrieron tortura y persecución siendo niños o adolescentes en la dictadura respondieron al coronel retirado Raúl Lozano, senador electo de Cabildo Abierto. Lozano dijo que «hoy por hoy paga mucho el tema de hablar de las torturas y esas cosas que ocurrieron en aquellos años». «Pero hace 35 años que estamos en democracia y hoy nos encontramos con gente que tiene 40 y habla de las torturas y los apaleos que vivió, y uno dice: ‘Pero ¿cómo?, ¿a los cinco años, entonces, lo estaban…? Eran malos realmente, ¿no? ¿Los esperaban afuera de jardinera para pegarles?’. Entonces, hay mucha cosa que no hay que sacarla de contexto ni tampoco ponerle un color». En una carta le recordaron a Lozano no sólo sobre los niños secuestrados y desaparecidos, sino además sobre cómo sufrieron torturas psicológicas y físicas siendo niños o adolescentes, al ser detenidos, en sus hogares o al visitar a sus padres presos. El ministro de Interior Eduardo Bonomi renunciará hoy a su cargo, para asumir como senador. Anunció que no interpelará al nuevo ministro, Larrañaga, porque no tiene problemas con él, sino con el proyecto de seguridad de la coalición. Playas del Este del país y de Montevideo sufrieron una invasión de medusas. Su presencia ha sido favorecida por corrientes marinas y temperaturas más altas en el agua. Si te pican, enjuagar con agua de mar, pero nunca dulce. No frotar, no usar arena. Si persiste el dolor, usar hielo en una bolsa. Para la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep)el intendente de Colonia, Carlos Moreira, y la edila María José García, violaron “principios de interés público, probidad e imparcialidad”. Se trata del caso de los audios en los que ambos hablaban de intercambio de favores políticos, con cargos, por otros favores, de otra índole. El caso fue archivado por Fiscalía, y Moreira será candidato a intendente nuevamente, en mayo. Además, la Jutep determinó que el sistema de pasantías de la Intendencia de Colonia no cumple con las normas y procedimientos de la propia intendencia. Trascendió en los medios que el nuevo gobierno sustituiría a varias o a todas las autoridades de la Jutep. Ya hubo unas 30 mil afiliaciones mutuales, luego de la apertura del corralito. Se detectaron casos de intermediación lucrativa -ofrecer dinero a las personas por cambiarse de mutualista o prestador-, que ya fueron denunciados a la Justicia. Carlos Julio Pereyra, el histórico dirigente nacionalista, fundador del Movimiento Nacional de Rocha (MNR), falleció el domingo, a los 97 años de edad. Maestro y profesor de Historia, se vinculó desde joven al Partido Nacional (PN), y se formó al lado de figuras como Javier Barrios Amorín. Fue edil en Rocha desde 1951, y luego diputado y senador. Formó con Wilson Ferreira una inolvidable fórmula presidencial blanca en 1971, la más votada en esas elecciones. Fundó el MNR en 1964 junto a Barrios Amorín, y fue su principal líder por décadas. Fue senador desde el retorno de la democracia, y se retiró en el 2005. Sus restos fueron homenajeados en el Parlamento, y dirigentes de todos los partidos expresaron su dolor. Apoyó el Voto Verde en 1989, yendo contra todo el resto de su partido. Pepe Mujica viajó a Brasil para los festejos por los 40 años del Partido de los Trabajadores, PT, de Lula da Silva. Como en casi todas partes, fue ovacionado y festejado. Hoy a las 15 horas comienza la Fiesta de la Patria Grande. Es en el Parque Roosevelt, con jineteadas, plaza de comidas, juegos para niños y actividades artísticas. Termina el domingo, así que apurate. La defensa del productor imputado por la muerte de un adolescente de 15 años con un alambrado electrificado responsabiliza a un peón. Igualmente, es difícil que zafe, aunque nunca se sabe. Joaquín Garlo, edil del MPP-FA en Maldonado, hizo un pedido de informes sobre los gastos en fuegos artificiales de la Intendencia, para la llamada Gala de las Luces. Según documentos, la intendencia ha gastado desde 2016 unos $ 400 millones en fuegos artificiales (más de 10 millones de dólares), y en cinco compras, al parecer siempre a la misma empresa. Sólo hubo una licitación abreviada, el resto fueron compras directas. Para Garlo es literalmente una “incineración del dinero del pueblo de Maldonado”, y cuesta no coincidir. Los fuegos se quemarán en La Barra y Piriápolis, los días 22 y 29 de febrero. Antía renunció como intendente de Maldonado, e irá por la reelección. En su acto final culpó a la administración anterior (del FA) por dejarle una deuda de 93 millones de dólares. El ex intendente del FA, Oscar de los Santos, lo llamó mentiroso y lo retó a un debate televisado, pero Antía no se dio por enterado. El incendio en el Pan de Azúcar fue sofocado por Bomberos, con la ayuda de alguna llovizna y el apoyo de funcionarios municipales y militares. El intendente nacionalista de Artigas, Pablo Caram, acusado de muchas irregularidades, renunció para presentarse nuevamente como candidato en mayo. Competirá con el cabildante Roque Moreira -padre de Irene Moreira y suegro de Guido Manini Ríos-, quien irá bajo el lema nacionalista. El 28 de febrero habrá un homenaje popular a Tabaré Vázquez, en la Plaza Lafone de Montevideo. Dos días después traspasará la banda presidencial a Luis Lacalle Pou. CA sancionó a un dirigente del sector porque comparó a Guido Manini con Nicolás Maduro, presidente de Venezuela. En Salto, dos adolescentes de 15 y 17 años que caminaban por la calle fueron detenidos y golpeados por dos policías. Al mismo tiempo, los policías gritaban "se les acabó el recreo", la más célebre frase de campaña de Guido Manini. Los padres de los adolescentes hicieron una denuncia, y el caso es estudiado por la Justicia.