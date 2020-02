Minas, febrero de 2020

Querida/o: Se acerca el 1º de marzo y la asunción del nuevo gobierno. Hace ya varios días, casi una semana, los primeros jinetes partieron de Rivera, para acompañar a Lacalle ese día. Les llevará dos semanas llegar a Montevideo a caballo. Siguen las críticas a Lacalle por su negativa a invitar a los gobiernos de Cuba, Nicaragua y Venezuela a su asunción. El que Lacalle dijera que era una decisión personal suya no lo ayudó demasiado tampoco. El hecho que invitara a la presidenta de Bolivia, que llegó al cargo por un golpe de Estado, tampoco ayudó. El presidente argentino, Alberto Fernández, anunció que no estará, por compromisos ineludibles en Buenos Aires. En el nuevo gobierno se encendieron las alarmas, y Ernesto Talvi, canciller de Lacalle, viajó presuroso a Buenos Aires a reunirse con su par argentino, Felipe Solá. El presidente Fernández visitará a Lacalle unas horas o un par de días después. Interpol detuvo en Colonia a una contadora uruguaya, que al parecer está involucrada en el escándalo Odebrecht de Brasil, por el pago de coimas millonarias a través de Uruguay. La detuvieron allí porque se iba de viaje a Buenos Aires, con su pareja. Lo llamativo es que su pareja, desde hace medio año, es el futuro ministro de Cultura de Lacalle, Pablo da Silveira, quien negó cualquier vínculo con el caso. (Mirá que la denuncia contra ella fue hecha hace tres años). La contadora está con prisión domiciliaria y puede ser extraditada a Panamá. Una mujer trans fue expulsada del Jackson Bar de Montevideo, uno de los más conocidos de la capital. Los escrachó por redes, y la Intendencia inició una investigación. La empresa, luego de reivindicar su actuación, y ante un alud de críticas, despidió al guardia de seguridad que la echó, utilizando términos poco respetuosos. Y reafirmó su compromiso en defensa de la diversidad sexual, faltaba más. La murga Un Título Viejo, debutante del carnaval montevideano, es una de las favoritas para ganar el concurso oficial. El favor de la gente, que delira con sus actuaciones, ya lo ganó. Se declaran de izquierda pero no oficialistas. En sus cuplés le dan con un caño a Manini y su Cabildo Abierto, y reafirman la militancia en defensa de los derechos ganados en los últimos años. En la cárcel de Santiago Vázquez, exComcar, se dieron desórdenes y enfrentamientos entre casi cien reclusos. Hubo tres muertos y decenas de heridos. Y varios quemados, por un incendio intencional. En la reunión con Talvi, el canciller argentino pidió al nuevo gobierno que no permita más que aviones militares británicos aterricen en Carrasco en sus viajes a las Islas Malvinas. En el 2019 fueron 13 aterrizajes. (Llevan bien la cuenta, los argentinos). Además recordaron que diputados uruguayos viajaron a Malvinas, invitados por autoridades inglesas. La Cámara de la Industria del Calzado protestó porque el Ministerio del Interior comprará calzado a una empresa china, luego de una licitación. Afirman que la industria uruguaya ofrecía mejor calidad, y a menor precio, y que la licitación significaba trabajo para cien uruguayos durante seis meses. Carolina Cosse, candidata del FA en Montevideo, dice que el Partido Colorado decició “orgánicamente” salir a pegarle. Y mostró tuits del diputado colorado Felipe Schipani y de Andrés Ojeda, suplente de Laura Raffo, candidata de la coalición en la capital. Rivera Elgue es militar retirado, de Cabildo y hombre de confianza de Manini Ríos. Y será el nuevo subsecretario de Defensa. En una entrevista con el periódico la diaria dijo que si las Fuerzas «hubiesen actuado mal» en dictadura «tendría que haber muchos más desaparecidos». Cómo habrá sido la cosa que el propio Manini salió a decir que no importaba el número, y que es inaceptable que haya habido desaparecidos. Lacalle llamó a Manini y hablaron del tema. Desde el FA reclamaron a Lacalle que deje sin efecto el nombramiento de Rivera Elgue, pero creo que no va a pasar nada. Roque Moreira es coronel retirado, tiene unos 80 años o más, y será candidato de Cabildo a intendente de Artigas, pero dentro del lema Partido Nacional. Estuvo en TV en Montevideo y se volvió famoso… porque se negó a llamar dictadura al gobierno de Uruguay entre 1973 y 1985. “Gobierno de facto” le pareció un término “más técnico”. Los periodistas insistieron y dijo que no le llama dictadura “porque no se me antoja”. Roque es padre de Irene Moreira, futura ministra de Vivienda, y esposa de Guido Manini. Al parecer está cerca un acuerdo entre el nuevo gobierno y el FA, por los cargos que el último ocupará en entes e instituciones del Estado. Serían 34 puestos, entre ellos cuatro cargos de nueve en la Corte Electoral. La Secretaría de Diversidad del Partido Nacional pidió a la Comisión de Ética del mismo partido que expulse al edil fernandino Juan Agustoni Pais. Fue imputado hace unos días por violencia doméstica y desacato, y es hijo del alcalde de Aiguá. La vicepresidenta electa, Beatriz Argimón, dijo que en el caso del intendente de Colonia, Carlos Moreira, debería “primar el tema ético”. Todo indica que Argimón no está de acuerdo con que Moreira sea candidato a la reelección en Colonia en mayo, como parte del PN y con el apoyo del PN. Y todo indica que Argimón no tendrá éxito alguno en su exhortación. El cardenal Daniel Sturla ofició una misa por las nuevas autoridades nacionales, con muchos coalicionarios en la iglesia. (¿Y muchos colorados batllistas anticlericales, también?) No sea necio. La última vez que hubo una misa con ese motivo fue cuando asumió Luis Lacalle Herrera, padre de nuestro presidente electo, allá en los 90. La mae Susana Andrade es exdiputada del FA. Propuso realizar una “kimbanda pública” para bendecir a la nueva legislatura, para “pedirle a los seres superiores que amparen a los más humildes”. Asumió el nuevo Parlamento. José Mujica, como el senador más votado del partido más votado en las elecciones de octubre, le tomó juramento a todos los nuevos legisladores. Y a varios no les hizo mucha gracia que fuera él. La empresa portuaria belga Katoen Natie Group iniciará demanda por U$S 1.500 millones contra el Estado uruguayo. Alegan que la Administración Nacional de Puertos da un trato preferencial a otra empresa que trabaja allí, Montecon. El tribunal que trataría el caso depende del Banco Mundial y tiene sede en Washington. (Esas son malas noticias). Encuesta del BCU 2020, consultando a economistas y actores financieros. Prevén crecimiento económico de 1,75% del PBI en el año (creció 0,37% en el 2019), e inflación de 8,20%. La última tormenta fuerte dejó sin luz a unos 30 mil hogares. Casi todos los servicios fueron restablecidos a las pocas horas. Informe de OMS y Unicef advierte que la crisis climática y la publicidad agresiva de productos no saludables ponen en riesgo el futuro de niños y adolescentes en el mundo. Investigaron 180 países midiendo emisiones de CO2 y desarrollo infantil. Sólo 9 países de los 180 están «en camino» de lograr los objetivos de emisiones de CO2 per cápita en 2030 y al mismo tiempo están entre los primeros 70 puestos en el ránking de «desarrollo infantil». Son Albania, Armenia, Granada, Jordania, Moldavia, Sri Lanka, Túnez, Uruguay y Vietnam. La Fiscalía General de la Nación emitió un documento sobre aspectos legales y penales de la Ley de Urgente Consideración (LUC). El documento propone mejorar estos aspectos de la LUC. Advierten que la limitación del proceso abreviado, propuesta en la LUC, pondrá al sistema en muy serios aprietos porque aumentará drásticamente la cantidad de juicios, sin que el sistema pueda resolverlos en tiempo y forma. El total de juicios orales podría pasar de poco más de 400 (los que hubo en el 2019) a más de 8.000. No hay sistema judicial que pueda resistir ese cimbronazo. Además dan a entender que la masificación de juicios orales puede favorecer la impunidad de los delincuentes, por varias razones. (¿Y eso?). A mí el tema me tiene muy preocupado. Me parece que los cambios en la legislación penal y de seguridad propuestos en la LUC pueden llevar muy probablemente a cárceles más repletas -ya somos un país con muy alto número de presos per cápita- y a un sistema de administración de justicia colapsado. Y eso no puede ser bueno. El Poder Ejecutivo seleccionó a Canal U, TV Libre (diario La República) y Eutopia TV (de Federico Fasano) para que puedan emitirse como señales de TV en todos los cables del país, sin pagar canon, o sea gratuitamente. Deberán tener 80% de producción nacional. El empresario imputado por las 4,5 toneladas de cocaína incautadas en Alemania -en un contenedor que salió de Uruguay-, pidió la nulidad del juicio. Aduce que el contenedor que salió de Montevideo pesaba 4,5 toneladas menos que el que llegó a Alemania. Laura Raffo se reunió con ADEOM Montevideo. Raffo hizo buenas migas con la secretaria general de ADEOM, Valeria Ripoll. Luego, Raffo dijo que a ella la critican por usar tacos y a Ripoll por usar uñas esculpidas. (Eso no lo sabía). Yo tampoco. Los legisladores que quedaron desocupados hace unos días, y que no tienen otro trabajo, cobrarán un subsidio de 85% de su salario como senadores o diputados, por un año. No se conocen detalles del acto de asunción de Lacalle Pou. Por ahora sólo sabemos que habrá música -trascendieron nombres de artistas y grupos, pero no hay nada confirmado- y muchos, muchos caballos. Te mando el abrazo de siempre

Juan Antonio Minuano