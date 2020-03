Minas, marzo de 2020

Querida/o: ¡Finalmente! Asumió el domingo Luis Lacalle Pou, con ceremonias llenas de simbolismo. En la Asamblea General parlamentaria fue investido -y no “embestido” como apareció en un canal de TV- constitucionalmente por José Mujica, senador de la lista más votada de las elecciones de octubre. Entre los invitados extranjeros, los más prominentes fueron el rey de España Felipe VI, Jair Bolsonaro de Brasil y Sebastián Piñera de Chile. Estuvo el secretario de la OEA, Luis Almagro, pero no habló con periodistas y se fue casi enseguida luego de terminada la ceremonia. En el Parlamento Lacalle hizo su discurso más largo y programático. Resaltó que el de él era el séptimo cambio de mando entre presidentes electos por el pueblo. Recordó que el suyo es un gobierno de coalición de cinco partidos, lo que “genera incertidumbres” y prometió mucho trabajo y transparencia. Habló de los 50.000 uruguayos que han perdido su trabajo en los últimos dos años, y que al respecto hay que recuperar la competitividad. La situación fiscal “deteriorada” hará que el gobierno se maneje “de manera austera”, cuidando “cada peso de los contribuyentes”. Anunció una reforma de la seguridad social y dijo que el país está en una situación de emergencia respecto a la seguridad. Buscará potenciar las inversiones en el interior y fortalecerá la hidrovía del río Uruguay y el sistema portuario. Buscarán construir muchas viviendas sociales, para miles de familias que viven en asentamientos. Al final de su discurso se comprometió a defender los derechos “de todos”, trabajadores y empresarios, de quienes lo votaron y quienes no, de los presos y de quienes son víctimas del delito, de hombres y mujeres con diferentes orientaciones sexuales. Luego, Lacalle y su vice Beatriz Argimón viajaron en la vieja voiturette de Luis Alberto de Herrera hasta la Plaza Independencia, donde lo esperaba Tabaré Vázquez para entregarle la banda presidencial. A la vieja cachila de Herrera, además de jinetes del Regimiento del Blandengues, la siguieron más de 3.000 paisanos a caballo, que llegaron desde diferentes partes del país para el festejo. En la plaza, Lacalle y Vázquez subieron juntos y del brazo al estrado, y se prodigaron mutuamente claras muestras de cariño y respeto. Para mí fue el momento más emotivo y simbólico de la asunción. Luego Vázquez se fue, y asumieron oficialmente todos los ministros y el director de OPP, Isaac Alfie. Casi todas las actividades se dieron de manera normal y pacífica. Hubo algún cruce de insultos, y al menos uno pasó a mayores. Una mujer que insultó en un video que luego se viralizó a varios jinetes, fue después amenazada de muerte, y se investiga. (Los que tuvieron problemas mayores fueron los de seguridad, pero por falta de entrenamiento). Pobres. Tuvieron que correr al lado del auto desde el Palacio a la Plaza Independencia, y varios estaban claramente con exceso de peso. Creo que más de uno debió abandonar por el camino. En la ceremonia del Palacio, un diputado comunista, Gerardo Núñez, se presentó con una camisa abierta llevando debajo una camiseta con la bandera cubana. Lo hizo para protestar por la negativa del nuevo gobierno en invitar al gobierno cubano a la asunción presidencial. Núñez recibió luego una amenaza de muerte, repudiada unánimemente por la Cámara de Diputados, en una resolución el miércoles. El lunes fue un día de frenética labor. Se hicieron todas las ceremonias de asunción de los nuevos ministros. A las 9 de la mañana de ese día Lacalle se reunió con el nuevo ministro de Interior, Jorge Larrañaga, y con todos los jefes de Policía del país. Lacalle anunció que los respaldaría, pero no trascendieron medidas concretas. El miércoles Larrañaga ordenó un operativo “disuasorio” en Canelones, con 80 motos recorriendo calles de ciudades y pueblos canarios, de manera preventiva. Continuarán con los Operativos Mirador, que el gobierno de Vázquez implementó. Son operativos de saturación en barrios con fuerte presencia de bocas de droga y construcciones irregulares. Se reavivó la polémica por las tarifas públicas. Ya hubo lío cuando el gobierno de Vázquez no las subió en enero y Lacalle y su gente dijeron que era para obligar al nuevo gobierno a subirlas apenas asumiera. El gobierno del FA les recordó que ya en agosto, bastante antes de las elecciones, habían anunciado que las tarifas no aumentarían más hasta que asumiera un nuevo gobierno. Ahora, Isaac Alfie, casi en su misma ceremonia de asunción, mandó cartas a directorios de entes y empresas públicas, pidiendo información para aumentar las tarifas. Y todos los entes y empresas públicas funcionan con los viejos directorios con mayoría del FA, y presidentes del FA. Para Alejandro Sánchez, diputado del FA, es una chicana política para corresponsabilizar al FA por el aumento de las tarifas, aún no decretado. Los directorios respondieron a Alfie que la información que pedía ya la tenía disponible desde antes, y que la decisión de aumentar las tarifas en todo caso debía tomarla el nuevo Ejecutivo. Y ANCAP ya dijo hace varias semanas que el precio del petróleo está bajando en el mundo, y que por tanto el precio de los combustibles podría bajar también. (¿Y bajará?) Si quiere, apostamos. Sólo Marta Jara, presidente de ANCAP, que no pertenece al FA, envió la respuesta tal cual se la pidieron. Los directores de entes que pertenecen a la coalición enviaron la información solicitada. Y un director blanco de ANTEL dijo que las tarifas de este deben subir entre 10% y 15%. Sin anestesia. Eso debe haber aumentado ANTEL en los últimos dos años. Al parecer el anuncio del aumento de tarifas será hoy mismo. El dólar se está yendo para arriba como espuma. Ayer ya estaba a casi $42, un aumento de casi 10% en pocos días. (Pobres los que ganan en pesos y tienen que comprar artículos que se cotizan en dólares). Sí, pobres nosotros. Y felices los que venden en dólares o tienen ahorros en dólares. Peñarol cayó en su primer partido de Libertadores, 1-0 con Atlético Paranaense. Lo malo no es que haya perdido, era de visitante. Lo malo es que jugó muy mal. Ya hay un caso confirmado de coronavirus en Argentina, y una decena más en estudio. Como ya se dijo, que llegue al Uruguay es sólo cuestión de tiempo. Acordate: lavarse las manos a menudo, estorunudar en el brazo y no al aire, y acudir al médico apenas tengas síntomas como fiebre o tos persistente. Y las mascarillas sólo son necesarias cuando hay contacto con enfermos comprobados. Hay escasez mundial de ellas, y su precio se ha ido a las nubes. Bajó la inflación. En febrero fue de 0,61%, o sea que es de 2,72% en lo que va del año. Últimos 12 meses 8,32% (8,71% en enero). Periodistas denunciaron “malas condiciones” de trabajo en la asunción de Lacalle Pou. Al Palacio sólo ingresaron los fotógrafos y periodistas oficiales y de la transmisión oficial, y nadie más. Conozco un caso de un periodista que viajó desde Cardona, debidamente acreditado, que tuvo que quedarse afuera, con el público. Y así pasó con casi todos. Fuertes críticas al gobierno por presencia de Lacalle Pou en una “oración interreligiosa”, con sacerdotes cristianos y un rabino, “por la patria”. Critican además que la información sobre la ceremonia, casi una misa, fue difundida por canales oficiales de Presidencia. Al parecer fue la primera vez desde 1918 que un presidente electo y en funciones acude a una ceremonia religiosa en su calidad de mandatario. Lacalle Herrera, padre del actual presidente, acudió a una como presidente electo, pero no había asumido el cargo. Las críticas no fueron sólo del FA. Felipe Schipani, diputado y secretario general colorado en Montevideo, también lo hizo y dijo que es una violación de la laicidad. Lo mismo dijo la Iglesia Metodista uruguaya, que era una violación de la laicidad, y no participó. Más de 400 mil alumnos comenzaron las clases el lunes, y el país se llenó de túnicas blancas y moñas azules. Asumió el nuevo comandante en jefe de las FF.AA., el general Gerardo Fregossi. El anterior, Claudio Feola, no esperó su relevo y renunció el sábado, antes que asumiera Lacalle. Dijo Feola que lo hizo porque no aceptó el cargo que le ofrecieron, según él de menor jerarquía, pero elogió a su sucesor. Fregossi criticó la nueva Ley Orgánica Militar. (Opa, ¿y está permitido que haga ese tipo de observaciones?) Creo que no. Al parecer, tanto Fregossi como otros militares que han pasado a ocupar cargos clave en las FF.AA., son cercanos a Guido Manini Ríos. Jorge Larrañaga anunció que habrá operativos para “retirar” a personas que viven en la calle, compulsivamente. Tabaré Vázquez realizó su primera actividad ya como expresidente. Fue a un comité de base del FA en Canelones, que estuvo repleto de gente. Con las nuevas directivas policiales, se ve a más policías en las calles. Y en Rocha hicieron un operativo policial de saturación, o sea que sacaron a la mayoría de los policías del departamento a la calle. Aumentó notoriamente el pedido de documentos a cuidacoches y a jóvenes en la vía pública. Apareció una pintada amenazante en un baño de Facultad de Psicología. «Feminazis, se les terminó el recreo. Si se hacen las locas el 8/3 palo y palo». El gobierno considera a la marcha del domingo como “un desafío de seguridad”. Esperemos que sea un paso más hacia un país sin violencia de género, responsable de la mayor parte de los homicidios que tienen a las mujeres como víctimas. Como decía un amigo argentino, en el país vecino todos hablan del coronavirus y sus riesgos, pero pocos sobre los femicidios, en un país como Argentina, donde una mujer sufre uno, cada 23 horas. Un abrazo apretado