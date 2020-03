Minas, de marzo de 2020

Querida/o: Ay mamita los cabezudos. El dólar se disparó en la plaza local, superó los 45 pesos por dólar, con un aumento acumulado de 10% en marzo. Aumentó en una semana más que en todo el año 2019. La gente se puso nerviosa y los que pudieron, que no son muchos, compraron dólares por si sigue subiendo. Una persona que gana 50.000 pesos tenía en sus manos 1.282 dólares hace unos días, y 1.111 dólares ahora, unos 171 dólares menos. (A mí no me importa porque gano en pesos y compro en pesos). En realidad, usted, como todos nosotros, compra algunas cosas en pesos, básicamente lo que se produce en Uruguay, y básicamente en dólares, lo que se importa y se paga en dólares al importarlo. O sea que los autos, las heladeras, los televisores, los lavarropas y una larga lista adicional de artículos, serán más caros para los uruguayos que ganan en pesos. El economista Pablo Rosselli anunció que con el aumento del dólar, los precios comenzarán a subir en el comercio minorista, en pocos días. Y que por eso, la inflación anualizada en abril será, por primera vez en muchos años, de dos dígitos. Carlos María Uriarte, ministro de Ganadería, dijo que el aumento del dólar «es una solución que no esperábamos pero sí ansiábamos» en el sector agroexportador. El presidente Lacalle Pou dijo que “preocupa” el alza del dólar, por la gente que gana en pesos. Y Uriarte dijo que es “representante, dentro del gobierno, de quienes el ministerio abarca”. (Yo creo que no a todos en el sector agropecuario les conviene el aumento del dólar). Eso mismo dicen muchos en el sector agropecuario, pero vaya uno a saber a quiénes abarca Uriarte. Y que un ministro reconozca que representa a un gremio en el seno del gobierno es algo que ningún ministro se atrevió a decir, en décadas. Le cayeron hasta en su propio partido, por jugar más como gremialista que como ministro de un gobierno. Una multitud marchó el domingo en Montevideo por el Día Internacional de la Mujer. Las organizadoras hablan de 400.000 personas, en su inmensa mayoría mujeres, claro. (¿Vos no fuiste?) No fui, por respeto a mujeres que dijeron que se hubiesen sentido incómodas con la presencia de cualquier hombre. (Eso merece una buena discusión). Claro que sí, pero no aquí, ni ahora. Con motivo de la marcha, el Ministerio de Interior movilizó policías, tropas de choque, blindados, drones y un helicóptero en Montevideo. No hubo desmanes ni disturbio de ningún tipo. Hubo marchas en muchas otras localidades grandes y pequeñas de todo el país, todas sin incidentes. Larrañaga arrancó con ganas y se hacen operativos policiales callejeros en todo el país. Policías piden la cédula a jóvenes en la calle, y ha habido denuncias de maltrato y golpes por parte de policías. La Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH), investiga 22 denuncias comprobadas de abuso policial, en lo que va de marzo. Son más denuncias que en todo el año 2019. El viernes, la agente policial Daniela da Silva, de 31 años de edad, recibió un balazo en la cabeza en un intento de rapiña. Falleció al día siguiente. El asesinato conmovió al país. El presidente Lacalle y el ministro de Interior Jorge Larrañaga fueron a su velorio. Para Germán Cardoso, el ministro de Turismo colorado, Uruguay debería ser un destino turístico cannábico. Le consta que hay muchos turistas que llegan e intentan comprar sin éxito marihuana en farmacias. La legislación actual permite comprar a los uruguayos, pero no a los extranjeros. «Todos sabemos que no van a aparecer». Eso dijo Guido Manini Ríos en Brasil sobre los detenidos desaparecidos, y luego lo reiteró en declaraciones en Artigas. Dijo que quienes reclaman por la búsqueda de los desaparecidos están “alimentando la fractura, generando odio a todo nivel”. Dio por certeros informes del Ejército del año 2005 que decían que los restos de todos los desaparecidos habían sido desenterrados y arrojados al mar o incinerados en 1984, aunque luego de ese informe se encontraron los restos de cinco desaparecidos. El ministro de Defensa, Javier García, no tiene información “ni para confirmar ni desmentir” lo que dijo Manini. Desde Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos le recordaron a Manini que los restos de Fernando Miranda y Eduardo Bleier fueron encontrados luego que militares informatran que habían sido arrojados al mar o incinerados. En Argentina ya hay más de 20 casos de coronavirus, y ya apareció alguno en Rio Grande do Sul. Acá las autoridades recomiendan pedir un médico a domicilio ante sospecha de un caso de este virus. Se han analizado acá varios casos sospechosos, pero todos con resultado negativo. En los operativos policiales se ha detenido a cuidacoches y malabaristas que están en esquinas en varias partes del país. Larrañaga negó que se esté criminalizando la pobreza y respaldó el accionar policial. Dijo que en el caso de malabaristas detenidos en San José, estaban alterando el orden público. El PIT-CNT fue absuelto en demanda de una empresaria, por el plan de viviendas sindicales. La mujer acusó a empresarios y a la propia central sindical de haberla engañado para que entregara cheques diferidos por 300.000 pesos en el 2014, para comprar terrenos para viviendas. El juez halló que el PIT-CNT no tuvo vínculo alguno con la eventual maniobra. El gobierno anunció una partida de U$S 4 millones para comprar unas 300 tobilleras electrónicas adicionales, y llegar a 1.500 en total a fines del 2020. El MGAP declaró la emergencia agropecuaria por la sequía que hay en el sur. Esto activa mecanismos de apoyo a más de 5.000 productores, por unos 8 millones de dólares. Los departamentos más afectados son Montevideo, Canelones, San José, Lavalleja y Maldonado. Uruguay está en el puesto 81 entre 195 en ranking de países preparados para afrontar epidemias, según el Índice de Seguridad Sanitaria Global, GHS. El canciller colorado Ernesto Talvi dijo que no designará a Julio Luis Sanguinetti como representante uruguayo en la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU), y despertó la ira en el sector Batllistas, liderado por el papá de Julio Luis, el expresidente Julio María Sanguinetti. Para Talvi es “sano” que los familiares de líderes políticos no integren órganos de la Cancillería. La designación de Julio Luis, ya anunciada, «puede dar una señal de nepotismo», que Talvi prefiere evitar. Desde Batllistas dicen que están “proscribiendo” a Julio Luis y que no se necesita la aprobación de Talvi. Pero al parecer sí se necesita su firma para el nombramiento. El intendente blanco de Soriano, Agustín Bascou, renunció al Partido Nacional. Esto fue el mismo día en que Fiscalía lo formalizó por el delito de violación a la ley de prendas. Un banco denunció que Bascou vendió 4.000 vacunos por un valor de U$S 350.000 que tenía como garantía bancaria. No renunció como intendente. Lacalle y Donald Trump hablaron telefónicamente el fin de semana. Pocas horas después, el canciller Ernesto Talvi anunció que Uruguay abandonará la Unasur y se reintegrará al Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), creado en 1947 en plena Guerra Fría. Aumentan las tarifas. UTE 10,5%, OSE 10,7%, ANTEL 9,78%. El presidente, la ministra de Economía Azucena Arbeleche y el director de OPP Isaac Alfie lo anunciaron el miércoles y dijeron que sería a partir del 1º de abril. Ayer se corrigieron y se anunció que será desde el 1º de marzo, o sea retroactivo, y ya lo estamos pagando. Los combustibles no subieron, y quizá el hecho de que el petróleo tenga su vcalor más bajo en el mundo desde 1990, haya incidido en la decisión. Además se anunció un virtual aumento del IVA, ya que se eliminan en parte las rebajas impositivas al pagar con tarjetas de débito o crédito. Al pagar con tarjeta de débito, la rebaja pasa de 4 puntos a 2 puntos. O sea, antes al comprar con tarjeta pagábamos 18% de IVA y ahora pagaremos 20%. El IVA para compras en efectivo sigue siendo de 22%. Además, la rebaja del IVA para pagos en restaurantes pasa de 9% a 5%. Cinco delincuentes en tres motos intentaron rapiñar a un policía que iba en moto con su hija. El policía se identificó, sacó su arma, le dispararon y él respondió, hiriendo a dos delincuentes. El resto huyó. Uno de los delincuentes murió. El policía trabaja como custodia del expresidente José Mujica y de su esposa Lucía Topolansky. Se adelanta el Plan Invierno y las vacunas contra la gripe estarán en el país ya a fines de marzo. Además se multiplica la información sobre el coronavirus, que no llegó al país pero anda cerquita. En Argentina se limita el ingreso de ciudadanos de varios países y se suspendieron todos los espectáculos públicos. Allá tienen ya un primer fallecido por esa causa. Acá se detectó el segundo caso autóctono de dengue, también en Salto. Los dos enfermos han evolucionado bien, pero hay que redoblar las medidas hogareñas contra el mosquito Aedes aegypti. Encuesta electoral de Equipos en Montevideo, mes de marzo. FA 52%, coalición 34%. Laura Raffo (coalición multicolor) es la candidata con mayor apoyo, individualmente. El 52% del FA se divide en Daniel Martínez 25%, Carolina Cosse 17% y Álvaro Villar 10%. En febrero, coalición 39% (bajó 5% en marzo), FA 55% (-3%). Aumentan los indecisos y voto en blanco o anulado. El diputado colorado Ope Pasquet presentó un proyecto de ley para legalizar la eutanasia y el suicidio asistido. Recibió aplausos desde casi todas las tiendas políticas. El gobierno rematará el avión presidencial comprado por U$S 1 millón en el gobierno anterior. El producto del remate será destinado a la Fuerzá Aérea. El lunes unos 500 efectivos militares comenzarán a patrullar una franja de 20 km de frontera terrestre. Comienza a aplicarse una ley aprobada el año pasado. Los militares podrán cumplir tareas policiales, revisar vehículos, pedir documentos y eventualmente detener personas, en casos de delitos flagrantes. Bueno, basta por hoy. Ah, me olvidaba: se pospuso nuevamente la presentación al Parlamento de la Ley de Urgente Consideración (LUC). Iba a ser el 2 de marzo, y luego el 9. Al parecer será el lunes próximo. Y empieza a calentarse la nueva campaña electoral, para los comicios de mayo. Un abrazo grande

Juan Antonio Minuano