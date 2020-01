Minas, viernes 3 de enero de 2020

Querida/o: ¡Feliz Año Nuevo! ¿Cómo pasaste? Yo bien, rodeado de afectos en Melo, con uno de mis más recientes sobrinos nietos como merecido centro de atención. De brazo en brazo pasó el Dominguito, y no se quejó ni una vez. El año terminó acá con incautación récord de cocaína, unas seis toneladas en pocas horas. Autoridades de Aduana revisaron en el puerto un contenedor con harina de soja luego de una prolija y secreta investigación. Encontraron más de 4.000 kilos, pero de cocaína de alta pureza. Iba para el mercado europeo. Enseguida fueron al campo de quien había embarcado la soja, en Soriano, y encontraron más de mil quilos más. Hay cuatro personas presas. El productor rural, uno de sus hijos, y dos peones. La droga tiene un valor de mercado de más de mil millones de dólares. El año pasado se batió el récord histórico de incautación de cocaína, por lejos, con 12 toneladas. Enseguida aparecieron en las redes las fotos mostrando al productor narco como excandidato a diputado por Cabildo Abierto en Soriano, pero es otro hijo, y no el que está preso. CA demintió que su excandidato tenga algo que ver con la cocaína incautada. Y Un Solo Uruguay (USU) desmintió que el productor o su hijo integren el movimiento, como también se dijo. La producción de cocaína en Colombia creció más de 50% en un par de años, luego que la guerrilla abandonara territorios que controlaba en la selva, que comenzaron a producir a pleno. Al parecer la principal ruta de salida a EE.UU. y Europa es Brasil, pero hay tanta droga que también la envían por acá. Llega al país en avionetas que viajan de noche atravesando el río Uruguay desde Argentina. Aterrizan acá en campos, o tiran el cargamento desde el aire. Al parecer nunca están más de 10 o 15 minutos en el espacio aéreo uruguayo, y de noche, así que es difícil detectarlos. Luis Lacalle Pou volvió de sus vacaciones en Costa Rica y ahora se propone llenar los cargos en el Estado que le faltan, entre ellos todos los directorios de entes y empresas públicas. Ya adelantó que ofrecería cargos de contralor al FA, ya que había reclamado que la oposición los tuviera -como efectivamente los tuvo-, cuando no era gobierno. Bien ahí. Lacalle ya adelantó que en los nombramientos se tendrán en cuenta los votos de cada grupo en la coalición, y del FA. Ya hubo quejas de Antía, porque no consideraron a su grupo en el gabinete. En el FA no eligieron aún candidato para la Intendencia de Montevideo, pero Daniel Martínez ya anunció que no lo será, a pesar de su buena gestión, reconocida por casi todos. Dicen que no tuvo respaldo en su propio partido, que prefirió no proponer candidato alguno. Luego de eso renunciaron al Comité Central del PS dos figuras conocidas, la exministra de Interior Daisy Tourné, y el exintendente de Paysandú Julio Pintos. Ambos esgrimieron motivos personales, pero muchos hablan de una protesta por un veto velado a Martínez, en su propio grupo. El PS dice que la candidatura de Martínez nunca fue propuesta por nadie. Carolina Cosse, que suena también como candidata del FA en Montevideo, expresó su deseo de que Tabaré Vázquez sea el nuevo presidente del FA, cuando termine el mandato de Javier Miranda. Vázquez ya anunció que no se retirará de la política luego del 1º de marzo. Otro ya propuesto como candidato del FA en la capital es Álvaro Villar, director del Hospital Maciel. Allí ha realizado una labor elogiada ampliamente. En Río Negro hicieron otro operativo antidrogas y decomisaron más de 400 kilos de cocaína en una camioneta. Todo saltó en un control carretero, pero había trabajo de inteligencia previo. El Gordo de Fin de Año fue para el 05689, con un premio de $ 140.000.000, unos U$S 3,7 millones. El número se vendió entero en la agencia 42 de Paso Molino, así que en lugar de muchos riquitos con una casa nueva, tenemos sólo uno que podrá tener una casa nueva muuuuy grande. El segundo premio ($ 10.000.000) fue para el 32861, en Salto. Tercero 16044, cuarto 31308, cada uno con $ 2 millones. Tabaré Vázquez declaró la emergencia nacional por violencia de género, luego de reclamos de organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres y de derechos humanos. Esto supone entre otras cosas comprar 200 tobilleras más, para llegar a 1.200 en todo el país. Igual son pocas, y el mayor problema es contar con recursos humanos para monitorearlas. Se implementarán además otras medidas, y las coordinarán con el gobierno electo. Siete caballos brasileños fueron devueltos a su país luego que se les detectó una zoonosis bacteriana que no existe en nuestro país. El ministro interino de Salud, Jorge Quian, se refirió al tema de los medicamentos de alto costo. Recordó que uno de estos medicamentos tiene un costo por ampolla de 125 mil dólares. Recordó otro caso de un medicamento contra la hepatitis C, que costaba 80 mil dólares hace cuatro años, y ahora sale 150, luego de duras negociaciones. Y que algunos remedios oncológicos de alto costo agregan de dos a cinco meses de vida a los pacientes, pero con efectos secundarios severos, y con efectos sobre la economía del Estado bastante serios. En el 2005 el Estado gastaba mensualmente en medicamentos de alto costo 300 mil dólares mensuales, y ahora gasta más de 3 millones. Quian recordó también que el MSP gasta en las demandas judiciales por medicamentos de alto costo un 20% de su presupuesto, y en las vacunas de todos los uruguayos, 16%. Tabaré Vázquez pidió a Lacalle incluir en la Ley de Urgencia que los medicamentos que se brinden deban estar aprobados por las autoridades sanitarias, para evitar estos costosos juicios y estos costosísimos medicamentos, que no han sido aprobados en muchos países, y tampoco acá. Lacalle ya dijo que se inclina a seguir pagándolos y a “no restringir”. Un alambrador encontró un tamanduá -oso hormiguero chico- en el norte de Paysandú. Lo llevó para su casa para evitar que lo cazaran, y dio aviso a las autoridades. Antes de ser liberado en su hábitat, rompió de noche la jaula en la que estaba encerrado y escapó. El tamanduá estuvo extinto aquí por muchos años, pero está volviendo. Un turco fue detenido en el aeropuerto de Carrasco porque llevaba, sin declarar, diez lingotes de oro. Luego se descubrió además que su documentación era falsa. En el Auditorio del Sodre se hizo la despedida de nuestra prima ballerina, María Noel Riccetto. Se retiró joven, bailando con su público y ovacionada. Ha sido nuestra mejor bailarina, en toda la historia. También se retiró Diego Forlán, en el Centenario, rodeado de amigos de todo el mundo y con mucha gente en las tribunas. Julio Sosa, el querido Kanela del carnaval, murió el sábado a los 86 años. Ya había sido operado por problemas cardíacos en el 2018. Fue una de las grandes figuras del carnaval, y un defensor de los artistas y de los derechos de los homosexuales. Encuesta de Equipos. (¿Ya?). Sobre gestión de la Intendencia de Montevideo. La gestión del FA obtiene la mayor aprobación de toda su administración. 47% de aprobación, 32% de desaprobación. 17% ni fu ni fa, 4% no contesta. 79% de aprobación en mantenimiento de plazas y parques, 69% en acciones culturales, 74% para saneamiento y 63% en iluminación. Por otro lado, 47% de desaprobación en limpieza, igual que en tránsito, perto 54% de aprobación en reparación de calles. Se construirán 23 nuevas escuelas, 9 polos educativos tecnológicos y 10 polideportivos en 16 departamentos. Inversión total de U$S 72 millones con el sistema de participación público-privada (PPP). Hay ya en marcha 13 proyectos de inversión en el país, por 1.900 millones de dólares. Hay molestia en el FA con la Corte Electoral, por una decisión que cambia las reglas para las elecciones departamentales de mayo. Por mayoría de blancos y colorados, la Corte decidió que en mayo un dirigente que integró listas de un partido en las internas podrá ser candidato a alcalde o concejal por otro lema, en mayo. La prohibición se mantiene para los candidatos a intendente, porque así lo establece la Constitución. Este cambio favorece a la coalición multicolor y a sus planes de reeditar el acuerdo en las elecciones departamentales. Para Alvaro García, del FA, es un “grosero cambio de reglas de juego”. El 1º de enero aumentaron las jubilaciones, 8,54%, en base al Índice Medio de Salarios. El salario mínimo pasó de $ 15.650 a $ 16.300. El gobierno decidió sobre los ascensos a generales de seis oficiales. Los nuevos generales, a partir del 1º de febrero, serán Luis González, Carlos Rombys, José Martínez, Hugo Rebollo, Ricardo Devita y Marcelo Pose. Cuando asuman habrá en total 14 generales, incluyendo al comandante Claudio Feola. Lacalle dijo que está “satisfecho” con los nombramientos, así que seguramente hubo consultas. Para Ana Juanche, directora del Instituto Nacional de Rehabilitación, casi 3.000 de los 11.500 presos que tiene el país deberían estar fuera de la cárcel, con medidas alternativas. Tenemos la mayor cantidad de presos en la historia del país, y el número va en aumento. Y las cárceles uruguayas no rehabilitan a nadie o a casi nadie, la opinión es casi unánime al respecto. Además dijo que debemos resignarnos a que los presos tengan teléfonos celulares de manera irregular. En cinco años se requisaron más de 5.000 celulares en las cárceles. Comenzó la temporada veraniega. En la madrugada del 1º de enero, la hija y la nieta de la diva argentina Susana Giménez fueron denunciadas por amenazas y agresión, junto con el novio de la primera. Fue un incidente con unos vecinos que quisieron sacar su auto de una casa que alquilaban, cuando la salida estaba al parecer bloqueada por la nieta de la Giménez, que salía de un boliche nocturno. Hubo insultos, golpes a un hombre y hasta pedradas contra la casa de los turistas. Nada como la costa uruguaya para descansar con tranquilidad. Te mando el abrazo de siempre, si vas a la playa cuidate mucho del sol.

Juan Antonio Minuano