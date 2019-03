También vale

Centenares de personas manifestaron ayer por el centro de Salto, tal como fue anunciado en la pasada edición, contra el aborto. Fue en el marco del Día del Niño Por Nacer, dijeron que defienden la voz de estos pequeños que tenían derecho a vivir y que no se los permitieron por una decisión unilateral, que a juicio de ellos, no corresponde. Las personas que se movilizaron ayer exigen al Estado una ley integral que proteja a la madre y al niño, y que le dé derecho a ese niño que está concebido a poder nacer y vivir. Solo en un año “mueren 10 mil uruguayos que tienen derecho a la vida”.

Con la consigna “Toda vida vale”, más de un centenar de personas se movilizaron ayer desde la Plaza Artigas por el centro de la ciudad, en contra del aborto, pretendiendo dar a conocer su voz y diciendo que el ser humano es tal desde la concepción y que como tal tiene derecho a nacer.

“Somos la voz de esa persona que no puede defenderse y a la que le quitan el derecho a nacer”, manifestó Alexandra Bozzo, una de las voceras del grupo que dijo “en Uruguay hay cerca de 10 mil abortos al año, es decir, hay 10 mil uruguayos que no nacieron por decisión de una sola persona”.

Bozzo y una serie de personas entre los que había representantes de comunidades religiosas y de organizaciones sociales, manifestaron con un pañuelo celeste, en el marco del Día del Niño Por Nacer, que se celebró ayer 25 de marzo.

Sobre la situación actual que se vive en nuestro país donde hay un promedio de 27 abortos por día, la mujer dijo “eso muy injusto, esa vida es tal desde la fecundación, tiene sus propios órganos, su propio corazón, no puede ser abortado por la decisión de una persona porque esa mujer no tiene derecho sobre el cuerpo de ese niño que está siendo concebido dentro de ella, son dos personas apartes, no es de su propiedad”.

“Nosotros vinimos a celebrar la vida y queremos que la misma se respete, toda vida vale y queremos reivindicar que todos tenemos el derecho a vivir, tanto los niños con síndrome de Down o con distintas discapacidades, o los que nacen sin ninguna patología, todos tenemos el mismo derecho a la vida, por lo tanto el aborto no es ninguna solución”, expresó.

Detrás suyo, se paraban personas que eran notorias adherentes a este movimiento y lo hacían con sus hijos y sus padres en algunos casos, y con carteles que decían “Toda Vida Vale”.

Bozzo en tanto expresó a los medios presentes en el lugar que “nosotros queremos sensibilizar a la gente con este tema, despertar corazones, desde que se legalizó el aborto en el Uruguay ya hay 43 mil niños que dejaron de tener la posibilidad de vivir como nosotros, de tener el privilegio a la vida y eso nos parece totalmente injusto, por eso queremos defender esas vidas inocentes que tienen derecho a nacer y a vivir como nosotros”.

Dijo que conformaron un movimiento apolítico y arreligioso, pero que la situación les preocupa porque cada año “aumenta la cantidad de abortos en el Uruguay, por eso hay que hacer políticas públicas que protejan a la madre y al niño”.