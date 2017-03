El SUNCA analiza movilizaciones para exigirle al gobierno inversión en obra pública

Preocupa a los dirigentes del SUNCA (Sindicato Único Nacional de la Construcción y Afines) la falta de trabajo en el departamento, ya que actualmente los niveles de ocupación llegan a los 500 puestos de trabajo, apenas un tercio de lo que se llegó a tener hace tres o cuatro años atrás, informó a EL PUEBLO, el Secretario de la Organización del Sindicato, Heber Eduardo Arruda.

En oportunidad del pago de la licencia de la construcción un importante número de trabajadores del sector aguardó en las afueras del Banco República su pago en una fila que por momentos llegó casi a la esquina de Brasil y Zorrilla de San Martín.

Allí, dialogamos con Arruda, quien manifestó su preocupación porque “ Salto es uno de los (departamentos) que tiene más desocupación” por eso el gremio analiza “iniciar movilizaciones” en reclamo de un reflote de las obras públicas.

“Hoy por hoy, tenemos cerca de 500 trabajadores ocupados en la construcción en el departamento y estamos esperando a ver si después que pase (la semana de) turismo, se empieza a mover la cosa, porque está fea la mano. Hace tres o cuatro años atrás tuvimos un pico de 1.800 trabajadores ocupados en la industria de la construcción y hoy por hoy solo la tercera parte está trabajando. Eso es una preocupación de nuestro gremio porque no hay fuentes de trabajo”, afirmó Arruda.

“QUE SE CONCRETEN LAS OBRAS PÚBLICAS”

“Queremos que se concreten las obras públicas prometidas por el gobierno, en jardines, liceos y esas cosas y por eso estamos viendo si nos movilizamos todos los trabajadores para impulsar eso. Hay trabajadores a los que ya se les terminó el seguro (de paro) y hace más de un año están sin trabajar. El departamento de Salto es uno de los que tiene más desocupación y si sabemos eso y no hacemos nada estamos mal, por eso queremos ver si nos movilizamos y empezamos a llamar la atención y a tocar las puertas de todos los organismos para que se concreten esas obras que están paradas”, agregó.

LA PLANTA DE

EFLUENTES DE OSE

Y EL CENTRO MÉDICO

“En Salto tenemos dos obras grandes, la planta de tratamiento de efluentes de OSE que tiene más de 100 o 120 trabajadores ocupados desde sus inicios y que es la obra más importante que tenemos ahora. Y después está la obra del Centro Médico (la construcción del nuevo Hospital de Agudos) que también tiene muchos trabajadores y con eso ya se terminan las obras grandes”, expresó Arruda.

Dijo que “por suerte las obras que se habían parado en Salto Grande con la planta solar, ahora sigue firme y ahí habrá otros 200 puestos de trabajo más que estarán ocupados y en el barrio Artigas también hay una obra con algo así como 100 trabajadores más y ahí pararemos de contar. Por eso nos preocupa la situación, porque no hay más obras grandes y empezamos a quedar parados (sin trabajo)”, concluyó Arruda.