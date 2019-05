Las preocupaciones ambientales se expresan en incansables iniciativas de colectivos y organizaciones en distintos puntos del planeta.

No escapamos a esas asechanzas de los días que transcurren ni a las acciones humanas que van transformando el micro clima y desde la Intendencia de Salto, se fue esgrimiendo una manera diferente de organizar y ejecutar el servicio de Recolección y Barrido.

Desde su director existe una saludable voluntad de acompasar la función de limpiar la ciudad con líneas de preservación de nuestro hábitat.

Aún recuerdo cuando me explicaba acerca de sus ideas novedosas y mostraba una planificación en tiempos de prólogo de gestión.

Iniciativas que, entre otras, han puesto en marcha el sistema de contenedores. Es en la actual administración de gobierno, que se ha implementado este moderno método de facilitación a la población para deshacerse de los residuos domiciliarios.

A la fecha, la intervención histórica abarca al centro de nuestra ciudad, a los complejos habitacionales, a los locales educativos, a los centros termales internacionales de Arapey y Daymán y que poco a poco se irán expandiendo por los barrios.

En días nada más, se comenzará con la distribución de otros 250 contenedores procurando hacer partícipes a porciones de ciudadanía con iguales derechos a una calidad de vida más beneficiosa y preventiva pensando en generaciones por venir.

La flota de camiones recolectores y compactadores de basura se viene renovando. Están por arribar a Salto, dos unidades 0 km que incrementarán los que actualmente recorren nuestras calles.

Recordemos que además, se cuenta con un camión multifunción cuyo cometido es el lavado y limpieza de los contenedores ubicados en la vía pública. La colaboración recíproca de las áreas de la comuna ha permitido que sea utilizado en ocasiones por otras reparticiones.

Cabe destacar además, el servicio de levantamiento de podas que cumple un cíclico cronograma de varias zonas en las que se ha compartimentado la ciudad. Se brinda así, un servicio más eficaz y contemplando a toda la población.

La renovación de la flota vehicular al 100 %, nos regalará dentro de pocas horas, la venida de dos camiones más para la mencionada labor.

Donde no se da tregua, es en cuanto a la periódica limpieza de lugares públicos donde irrumpen basurales endémicos. Está demostrado que la dificultad mayor sigue siendo la concientización de una porción de la población que notoriamente, no colabora.

Esos lugares están plenamente identificados, constituyen puntos neurálgicos, focos de infección y alejan las ansias de impulsar una nueva manera de armonizar higiene con mundo circundante.

Anhelamos desde éste espacio, que esa coyuntura cambie dándonos la oportunidad de demostrar que se puede contribuir para estar mejor.

Aquellas pilas de cartones y cajas ya no se observan acumuladas al atardecer en el casco céntrico, se coordina con supermercados, comercios y carnicerías el levantamiento de mercadería en mal estado o no apta para su venta al público.

El gobierno salteño se ha plegado a la campaña de reducción de las bolsas de nylon y esa iniciativa constituye otro de los pilares de las nuevas prácticas de preservación.

Generosa entrega va irradiando los ánimos, desde calles Zorrilla y 19 de Abril, para alcanzar una vida más saludable y armónica con los insustituibles hábitos de higiene. Lo van logrando y el ambiente, así lo percibe.