La Sociedad Uruguaya de Pediatría organizó una interesante jornada de actualización en pediatría que se llevó a cabo días atrás en el salón Trianón del Salto Hotel y Casino de nuestra ciudad.

El Dr. Ricardo Herrmann informó a EL PUEBLO sobre esta actividad que convocó a destacados médicos pediatras del país, Licenciados en Enfermería y Auxiliares de Enfermería, donde se trataron temas de gran relevancia y actualidad.

La actividad de actualización médica, es considerada como de vital importancia para el personal de la salud, debido a los constantes avances que se generan en el área y la necesidad de promover el bienestar saludable y atender de la mejor manera posible cada caso.

Entre los temas que se trataron en esta jornada se destacó la disertación respecto a las encefalopatías agudas y la orientación para el pediatra en emergencia y en el seguimiento del caso. También se habló de diabetes y se organizó una discusión sobre los casos clínicos, a la vez que se trató el tema de cómo diagnosticar una inmunodeficiencia primaria. Dentro de los temas de actualización en la jornada se disertó sobre el Lupus eritematoso sistémico y la Artritis idiopática juvenil.

El rol del pediatra en la detección precoz de los trastornos del neurodesarrollo con especial atención a los trastornos del Espectro del Autismo fue otro de los puntos atrayentes de la actividad de actualización. Asimismo, no pudo quedar fuera de la temática la informática y las nuevas tecnologías, y se debatió sobre su rol como aliadas o enemigas del desarrollo y el bienestar de los niños y adolescentes.

IMPORTANCIA DE LA ACTUALIZACIÓN

Este tipo de jornadas de actualización a nivel médico son de destacada importancia por los constantes avances en el área de la salud, sobre todo a nivel pediátrico, los cuales son impresionantes. De esta manera, se incorporan nuevos problemas a la práctica diaria de los médicos, enfermeros y licenciados y se modifican los conceptos sobre la mejor forma de promover la salud y atender los problemas que pueden afectarla en los recién nacidos, niños y adolescentes. Estos avances modifican, en tiempos cada vez más breves, la base de los conocimientos médicos, lo que exige al ejercicio profesional que deba ineludiblemente acompasarse a esos cambios.

EL APORTE DE LOS MÉDICOS, LICENCIADOS Y ENFERMEROS

Al igual que en años anteriores, el objetivo de estas jornadas de actualización en pediatría es poder presentar diferentes temas relevantes a esa área en una forma actualizada, práctica e interactiva. “Es nuestro interés que las opiniones, preguntas y propuestas de cada uno de ustedes (médicos, enfermeros y licenciados) sean aportes importantes para el desarrollo de estas jornadas, no solo directamente en cada una de las sesiones, sino también enviando las mismas vía mail a secretaria@sup.org.uy o a través de nuestra página en Facebook, para que podamos considerarlas. Las preguntas pueden incluir situaciones de su práctica clínica, que han vivido personalmente o como equipos de trabajo, y que les interesaría que se pudieran abordar”, puntualizó el Presidente Sociedad Uruguaya de Pediatría, Dr. Alfredo Cerisola, en forma previa a la jornada a través de la página web de la Sociedad.

En el año 2014, la SUP (Sociedad Uruguaya de Pediatría) realizó otras jornadas de actualización en Montevideo, Rivera, Río Negro y Lavalleja y en lo que va de este año se realizaron dos jornadas en Montevideo, una en Maldonado y una en Salto.

El objetivo de la organización es seguir realizando estas actividades en diferentes regiones del país para acercarse a donde residen y trabajan los pediatras y los equipos de salud pediátricos. Al mismo tiempo, estas jornadas son una oportunidad para que los especialistas en pediatría se encuentren, intercambiar experiencias, y fortalezcan sus lazos personales y profesionales.