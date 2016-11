Desde el martes en el Mercado 18 de Julio.

En el marco de los 57 años de Diario EL PUEBLO que se celebran el próximo martes 15 de Noviembre, la artista plástica Elba Esther Botti Castagno presentará en el Mercado 18 de Julio los días 15, 16 y 17 una exposición de pinturas titulada “Evocando Vivencia”.

Teté evoca los juegos infantiles a través de la pintura, ella se define: Fui docente de plástica durante muchos años en el Colegio Nuestra Señora del Carmen, “Salesianos”, dejando como referencia múltiples trabajos entre los que se cuenta el mural realizado con los escolares del lugar y que luce en una pared exterior de la fachada del edificio del mencionado centro educativo.

Cuento con numerosas obras en poder de particulares dentro y fuera del país. Estudié con buenos maestros dentro, entre los que destaco a Gustavo Alamón. También incursioné en otras técnicas como cerámica, martelinado de cobre, tallado de madera y tapiz. Tuve un taller particular con niños de diferentes edades. Hice algunas exposiciones grupales. El dibujo y la pintura siempre han sido parte de mi vida.

Ahora jubilada y siempre con el deseo de realizar una muestra, hoy puedo hacerlo gracias a Adriana Martínez, Directora de Diario EL PUEBLO que me ha invitado a participar invitada por el Diario por la conmemoración de sus 57 años de vida el próximo 15 de noviembre.

El nombre de la muestra es ¨Evocando Vivencias¨ y como su denominación lo dice todo, es un recorrido por algunas de las vivencias que he tenido a lo largo de mi vida.

En el deseo de contar momentos inolvidables ¨Los Juegos de los Niños¨ es la parte principal de la muestra donde una niñez cargada de aventuras y juegos compartidos está manifestada en ella. Crecí en un barrio de familias numerosas y de niños de todas las edades, a momento de jugar éramos un montón y era cuando aún se podía jugar en la vereda o en la calle misma”.

El juego fue muy importante y creo que aún lo debe de ser, de esta forma interactuando se conoce, se respeta, se valora y por sobre todo se crece como sociedad diversa. Es por eso que la muestra comienza con una obra naif tratando de transmitir mediante una mirada infantil y simple aquellos juegos de los cuales recuerdo haber participado con alegría, por nombrar algunos, las madres, los cometas, el barquito de papel en el charco de lluvia, la topa, la rayuela y muchos más, creo que a muchos los va a retrotraer en el tiempo.

Por circunstancias especiales se cruzó en mi camino una etapa de trotamundo, lo cual agradezco a la vida por eso. Me dio la oportunidad de conocer y apreciar otros lugares y culturas por lo cual también me hizo apreciar y valorar lo nuestro. En una explosión de colores y construcciones simples de lugares coloniales que transmiten claramente la idiosincrasia de cada pueblo y que por cierto dejaron en mí fantásticos recuerdos.

En un recorrido por mi ciudad me detengo en el Cristo Redentor de la Costanera Norte, en el cual mediante un juego de colores y una mirada constructivista deja a la imaginación de cada uno encontrar esa imagen.

Jugando con la imaginación finalizo con los teatros de títeres los cuales han y siguen formado parte de nuestro entretenimiento. Y es debido a todo este desarrollo que la muestra se llama “Evocando Vivencias”.

Finalmente quiero agradecer a Adriana (Martínez) que me ha cumplido del deseo, a mi familia que me ha alentado, a mis amigos que están ahí para lo que sea, Roxana Hernández y sus alumnas del Instituto de Formación Docente, a Florencia, una jovencita muy talentosa que ha aceptado prenderse con una hermosa muestra de sus dibujos.