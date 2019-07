Con importantes panelistas internacionales

Entre el 1º y el 3 de agosto se llevarán a cabo las Jornadas S.O.T.U. del Interior, en esta oportunidad será en conjunto con las Jornadas de Traumatología Pediátrica. Se elige esta vez como sede al departamento de Salto y un lugar espectacular de disfrute como es Altos del Arapey Termal. Se compartirá un programa científico muy atractivo, pero también la idea es

Habrá representantes de alto nivel internacional en el área de la Traumatología Pediátrica, que se ajustarán a los planes determinados por la Comisión Directiva y Científica para abordar patologías de más frecuentes presentación; así como aquellas de resolución un poco más compleja o discutible en esta área.

Habrá además, Mesas de Discusión de Traumatología del Adulto con casos problema y charlas de patologías que varios colegas del Interior del país nos han trasladado su interés.

EXPOSITORES

El Dr. Javier Masquijo desarrolla su práctica en el Sanatorio Allende, Córdoba, Argentina. Completó su formación médica en la Universidad de Córdoba, residencia en ortopedia en el Sanatorio Allende y beca en ortopedia pediátrica en el Hospital Garrahan en Buenos Aires (Argentina) y en el Children´s Hospital of Eastern Ontario (Canadá). Se desempeñó como uno de los tres travelling fellows POSNA-SLAOTI en 2012. También realizó rotaciones en Arnold Palmer HC (Orlando), TSRH (Dallas), Shriners (St. Louis), BCH (Boston), y CHOP (Filadelfia). El Dr. Masquijo es miembro de la Asociación Argentina de Ortopedia y Traumatología (AAOT), Sociedad Argentina de Ortopedia y Traumatología Infantil (SAOTI), AO LatinAmerica y Sociedad Latinoamericana de Ortopedia y Traumatología Infantil (SLAOTI). También es revisor del Journal of Pediatric Orthopedics (JPO), y Clinical Orthopedics and Related Research (CORR). Tiene especial interés en las lesiones deportivas, deformidades pediátricas de pie y tobillo y trauma en niños y adolescentes. El Dr. Masquijo ha publicado más de 70 artículos y capítulos de libros sobre estos temas.

Dr. Jamil Soni – Médico ortopedista pediátrico, Maestro y Doctor en Medicina por la Santa Casa de São Paulo, graduado por la Pontificia Universidad Católica del Paraná. Hace más de 20 años atiende, con dedicación y cuidado, a sus pacientes en su consultorio en la ciudad de Curitiba. Actualmente el Dr. Jamil Soni también desempeña las siguientes funciones y actividades: Profesor Adjunto de la Escuela de Medicina PUCPR Consultor de los Grupos de Ortopedia Pediátrica de los Hospitales universitarios Cajuru y del Trabajador.

Presidente de la Sociedad Brasileña de Ortopedia Pediátrica 2015/2016 Faculty AO Foundation Internacional.

Dra Astrid Medina Cañón

(Colombia)

Médico Cirujano Universidad Javeriana. Ortopedista: Pontificia Universidad Javeriana. Fellow en Ortopedia Infantil del Instituto de Ortopedia Infantil de Roosevelt Secretaria (2010-2011) y Vocal (2005-2006) del Capitulo de Ortopedia Infantil de la SCCOT.

Distinción Premio – Rhone Poulenc Rorer a la Excelencia Académica en estudios de Post grado en Ortopedia.

Colombia

Médico y Cirujano. Universidad Pontificia Bolivariana. Medellín. Colombia. 1983. Especialista en Ortopedia y Traumatología. Universidad Pontificia Bolivariana. Medellín. Colombia. 1989.

Fellow Ortopedia Infantil. DuPont Institute. Wilmington. DE. USA. 1996.

Fellow AO en Trauma y Ortopedia Infantil. Cirugía de preservación de cadera. Hospital Universitario de Berna. Berna. Suiza. 2004. Especialista en Ortopedia y Traumatología Pediátrica. Universidad Pontificia Bolivariana Medellín. Colombia. 2018 AO Alumni.

Dr Carlos Sarassa – Profesor Internacional (International Faculty) de la AO Foundation

Coordinador y Profesor Titular. Especialización en Ortopedia Pediátrica. Facultad de Medicina. Universidad Pontificia Bolivariana. Medellín Colombia.

Profesor Titular. Módulo Ortopedia Infantil. Postgrado de Ortopedia y Traumatología. Facultad de Medicina. Universidad Pontificia Bolivariana. Medellín. Colombia. Profesor Titular. Ortopedia Infantil. Alianza Santa Ana Noel. Medellín. Colombia Ortopedista Infantil y Cirugía de preservación de cadera del adolescente y del adulto joven. CORA Group. Medellín. Colombia. Ortopedista infantil y Cirugía de preservación de cadera del adolescente y del adulto jóven. Clínica del Campestre. Medellín. Colombia. Presidente de la Sociedad Colombiana de Ortopedia Infantil SOCOIN. 2011-2013.

Programa

Jueves 1 de Agosto

16:00Acreditaciones- 18:00 – 20:00.

Ateneo Rural: Coordinador: Dr Juan Carlos López. 20:15: Palabras de Inauguración: Presidente SOTU: Dr Eduardo Vilensky. 20:30: Cena de Bienvenida

Viernes 2 de Agosto

08:00 – 09:15

Mesa Pediatría. Fracturas en Miembro Superior. Coordinador: Dr. Javier Masquijo (Argentina), Dr. Marcelo Dupont – Dr. Germán Marrero (Uruguay)

Presentación y discusión de casos clínicos. 09:15 – 10:30: Mesa Adultos. Fracturas peri protésicas de cadera y de rodilla: Coordinador: Prof. Agdo. Dr. Rogelio Rey – Dr. Eduardo Vilensky. Fracturas peri protésicas de rodilla. Cómo lo resolví. Dr. Eduardo Vilensky. Cuál es mi conducta en fracturas peri protésicas de cadera. Prof. Agdo. Dr. Rogelio Rey

Discusión de casos clínicos. 10:30 – 11:00.

Café: 11:00 – 12:15

Mesa Pediatría: Fracturas en Miembros inferiores

Coordinador: Dr. Carlos Sarassa (Colombia). Dr. Ignacio Pagano – Dr. Rodrigo Fratelli (Uruguay), Presentación y discusión de casos clínicos.

12:15 – 14:15.

ALMUERZO

14:15 – 15:30

Mesa Pediatría: Fracturas en pacientes con patologías previas. Coordinador: Dra. Astrid Medina (Colombia), Prof. Adj. Dra. Viviana Teske – Dra. Leticia Gaiero (Uruguay). Presentación y discusión de casos clínicos. 15:30 – 16:45.

Mesa adultos: Lesiones complejas del pie y tobillo. Coordinadores: Prof. Adj. Dra. Paola Filomeno – Dr Julio Lopez Etchegoyen.

Fractura de tobillo en diabéticos, ¿Qué hacer? Dra. Paola Filomeno.

¿Qué hay de nuevo en lesiones de la sindesmosis?. Dr. Julio López Etchegoyen – Discusión de casos clínicos. 16:45 – 17:15 – Café: 17:15 a 18:30.

Mesa Pediatría – Politraumatizado: Coordinador: Dr. Jamil Soni (Brasil)

Prof. Adj. Dr. Claudio Silveri – Dr. Marcos Rodríguez (Uruguay)

Presentación y Discusión de casos clínicos. 20:30 CENA.

Sábado 3 Agosto

08:00 – 09:30.

Mesa Adulto: Fracturas complejas de Miembro Superior. Coordinador: Dr. Jorge Tabachnik – Prof. Adj. Dr. Mauricio Oheler

Fracturas complejas de radio distal. Dr. Jorge Tabachnik. Fracturas de humero proximal a 3 y 4 partes. Cómo las resolví. Prof. Adj. Dr. Mauricio Oheler. Discusión de casos clínicos. 09:30 – 10:00: Café

10:00 – 11:00.

¿Cómo Trabajar en Equipo en una puerta de emergencia? Coordinadora: Prof. Agda. Dra. María Elena Pérez (Uruguay)

Dr. Jorge Echudi (Uruguay) 11:00 – 12:00, Sesión Gremial. 12:00 – Cierre.