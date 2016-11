Desde la Dirección General de Proyectos Especiales, Inversión y Desarrollo.

Un proyecto que busca generar las condiciones adecuadas para que las poblaciones del interior más alejadas de la capital departamental puedan desarrollarse y generar oportunidades para sus pobladores, es el que viene llevando a cabo la Dirección General de Proyectos Especiales, Inversión y Desarrollo de la Intendencia de Salto.

El proyecto que tiene como objetivo la integración institucional para la inclusión laboral, productiva y financiera en cadenas de valor de jóvenes, mujeres y de la pequeña producción familiar de la región de Basalto Superficial de Salto, es promovido por la Intendencia de Salto con apoyos financieros de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) y el programa Uruguay más Cerca.

La actividad realizada en el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA) junto a la Facultad de Agronomía y la Central Lanera Uruguaya (CLU), sirvió para dar a conocer los postulados de este proyecto que viene haciendo la Intendencia. Por tal motivo, el Director de Proyectos Especiales, Inversión y Desarrollo, el Ing. Agr. Fernando Pellicer dio a conocer algunos aspectos de este proyecto.

TRABAJO

“Partiendo de la base que la lejanía de los grandes centros poblados condiciona la desigualdad y la inequidad, nosotros nos planteamos trabajar en la zona Este del departamento en las localidades de Pueblo Fernández, Quintana, Pepe Núñez, Guaviyú, Veras y Cañas y otros, ese es el territorio geográfico pero el núcleo de la propuesta es la persona, el ser humano”, dijo el jerarca.

En ese sentido, señaló que “no solo nos ocupamos de los pequeños productores familiares sino también de los jóvenes y las mujeres que son los sectores que más demandas tienen, porque estando en un medio muy difícil no se les ofrece muchas alternativas ni de formación, ni de estudio, donde por lo general deben trasladarse para poder satisfacer sus aspiraciones”.

Pellicer sostuvo que el “trabajo tiene tres aspectos, en primer lugar los productores familiares ayudándolos en la faz productiva y en la cadena de comercialización. Ya que se trata de personas que por lo general carecen de información, porque no cuentan con medios específicos como para esto y eso redunda en la toma de decisiones en el negocio ganadero. Una de las puntas que nosotros atacamos es eso, donde ya tenemos conversaciones con dos de los frigoríficos que existen en Salto, ya que esto se traduce en una mejora del ingreso”.

Y admitió que el otro aspecto al que apuntan con el proyecto es “a fortalecer la acción asociativa, la creación de cooperativas, potenciar las sociedades de fomento, por la cual el nucleamiento del productor siempre le dará más fortalezas a la hora de tomar decisiones y al momento de pedir apoyo”.

DEMANDAS

Dijo que lo que demandan los jóvenes son “capacitación y formación para ofrecer nuestra mano de obra y ser algo más que un peón de campo. Con ellos mismos estuvimos relevando cuáles serían las demandas de cada zona, para que a través de un convenio con INEFOP, el Instituto Plan Agropecuario y otras instituciones estamos formando cursos y oficios que no sean típicas de las tareas rurales pero sí necesarias para la población de cada zona, como por ejemplo, mecánica de motos o peluquería, ya que hay demandas de cada población”.

El jerarca comunal añadió que también quieren brindar “otro tipo de apoyos que demandan formación para comercializar y a su vez potenciar los emprendedurismos que existen en distintas localidades del interior del departamento, a los cuales les falta impulso, por lo que nosotros queremos dárselo”.

Fernando Pellicer declaró que este proyecto que lleva adelante el Departamento de Proyectos Especiales, Inversión y Desarrollo de la Intendencia recibe el apoyo de la OPP, el programa Uruguay más Cerca el Ministerio de Ganadería, el Instituto Plan Agropecuario, el Secretariado Uruguayo de la Lana, la Facultad de Veterinaria, el INIA, República Microfinanzas, además de organizaciones locales como la Sociedad de Fomento Rural de 5 zonas: Colonia Lavalleja, Veras y Cañas, Mataojo Grande, Basalto Ruta 31; Sociedad Rural de Guaviyú de Arapey y grupos de estas organizaciones, Calsal, Central Lanera Uruguaya, Mesa de Desarrollo de Basalto Superficial y Municipios de Colonia Lavalleja y Mataojo.