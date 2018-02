Marzo, mes del cine en Salto

Destacados docentes de gran prestigio internacional estarán en el mes de marzo en nuestra ciudad para dictar dos talleres de cine. Se trata de Sergio de León y Lucas Cilintano, quienes trabajan como docentes en diferentes escuelas de cine y universidades que tienen una destacada actividad vinculada al mundo del cine en el campo laboral.

El responsable de la Productora Audiovisual Loma, Franco Santana, dialogó con EL PUEBLO para dar a conocer los pormenores de esta actividad que augura ser todo un éxito por tratar una temática de gran interés en la actualidad de nuestro país y contar con prestigiosos docentes.

“La idea de estas instancias de aprendizaje a través de los talleres responde a un objetivo fundamental: la formación en el lenguaje audiovisual y específicamente en áreas técnicas del cine como la asistencia de dirección y la dirección de fotografía”, comenzó diciendo Santana sobre el proyecto.

DE 10 A 20 PARTICPANTES

“Pensamos estos talleres como instancias netamente formativas y de ahí, el interés en que todos los que quieran participar puedan hacerlo”, agregó.

Ambas instancias de formación tendrán un cupo mínimo de diez participantes y un máximo de veinte. La exigencia del cupo en los participantes esta prevista para poder cubrir los gastos organizativos y además brindar un taller personalizado y de calidad para los asistentes, con la posibilidad de generar un vínculo de cercanía con el docente y un mejor intercambio de ideas con el resto del grupo.

El costo de los talleres esta destinado estrictamente a cubrir los gastos generados por la actividad en sí misma como por ejemplo, los honorarios de las horas docentes, gastos de traslado y alojamiento y el alquiler de los equipos que se utilizarán durante el taller.

TALLER DE ASISTENCIA DE DIRECCIÓN

Este curso será dictado por Sergio de León y tiene por objetivo formar profesionales en el rol de Asistente de Dirección tanto para rodajes de ficción como publicitarios. Un técnico que se encuentra oculto para los ojos del espectador pero que define la suerte de una película en su rodaje. Este rol es un lugar privilegiado para aprender de las distintas áreas que hacen a un rodaje, por eso este curso no solo está dirigido a los interesados en ser Asistente de Dirección a nivel profesional, sino también a quien les interese conocer el proceso de trabajo de una película desde el punto de vista del Asistente, un punto de vista organizativo y artístico a la vez.

TALLER DE DIRECCIÓN DE FOTOGRAFÍA

Este taller será dictado por Lucas Cilintano. La propuesta busca enseñar conceptos y teorías aplicadas a la práctica, afinar la percepción fotográfica y la manipulación de las diferentes herramientas disponibles e intruducr a los principales estilos fotográficos empleados en el cine, conociendo algunos directores de fotografía en sus trabajos y propuestas.

CONTACTO

“Ambos cursos son dictados por los docentes en distintas escuelas en la modalidad de asistencial semanal durante algunos meses. La idea en Salto, es poder concentrar el contenido de los mismos y dictarlos de manera intensiva durante los fines de semana para que la gente que trabaja tenga mayores posibilidades de asistir a los mismos”, comentó el entrevistado.

Quienes deseen tener mayor información sobre estos cursos pueden dirigirse al correo electrónico lomaproductora@gmail.com o comunicarse a través de la fanpage de Facebook Loma Productora Audiovisual.

CURRÍCULUM DE LOS DOCENTES

Sergio de León es egresado de la primera generación de alumnos de la Escuela de Cine del Uruguay. Fue productor general de “8 Historias de Amor”, egresó de esa misma Generación 95. Complementó su formación con cursos y seminarios en España y Francia. Trabajó como Productor y Asistente de Dirección de varios comerciales, documentales y programas de televisión.

Se desempeñó como docente de Producción y Asistencia de Dirección en la ECU, y en la Escuela de Cine de San Antonio de los Baños (Cuba). Fue Asistente de Dirección y/o Jefe de Producción en las películas «El Viñedo” (1999), “Mala Racha” (2000), “En la Puta Vida” (2000), “La Espera” (2001), “El Baño del Papa” (2005), “14 Days in Paradise” (2006), “Matar a Todos” (2006), “Polvo Nuestro que Estás en Los Cielos” (2007), “Mal Día Para Pescar” (2008), “Norberto Apenas Tarde” (2009), “Artigas, la Redota” (2009) y “Kaplan” (2012).

Lucas Cilintano es también egresado de la Carrera de Realización Cinematográfica de la Escuela de Cine del Uruguay. Estudió dirección de fotografía en «Maine Media Workshops», EEUU, y realizó la tecnicatura en Realización audiovisual en Universidad ORT. Participó como asistente de cámara y otros roles técnicos en largometrajes de ficción como: La Demora, Tanta Agua, Paradiso per Due, Cruz del Sur, El Bella Vista, entre otros. Realizó video instalaciones solo y en colectivo como: «Frágil» (Fundación Dodecá / Fundación Itaú, 2013); «La conciencia de Sísifo» (Gran Premio Nacional de Artes Visuales, 2012); «Error» (Punto de Encuentro, Sala Idea Vilariño, MEC, 2012). Actualmente se desempeña como Director de Fotografía en documentales y proyectos de ficción.