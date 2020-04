Tras condena a cinco narcos locales

El enfrentamiento de dos bandas derivó en la condena de cinco narcotraficantes en la jornada de ayer, dictada por el Juez Dr. Paulo Aguirre, quien, junto a la Fiscal actuante en la causa, la Dra. Cecilia Gutiérrez y el Jefe de Policía de Salto, Insp. Mayor ® Carlos Ayuto, brindaron una conferencia de prensa para dar cuenta de las actuaciones realizadas.

TRABAJO INTERINSTITUCIONAL

«En el día de hoy (viernes) –comenzó relatando la Fiscal- culminamos un procedimiento que implicó actividades interinstitucionales con el Poder Judicial, la Jefatura de Policía de Salto y la Fiscalía General de la Nación, y dentro de cada una de las instituciones, tanto la Fiscalía como la Jefatura, coordinamos con otras Jefaturas de Policía de Artigas, de Paysandú y de Colonia que fue donde se hicieron allanamientos y se logró la detención de muchos de los ya condenados».

«Esto fue un procedimiento que comenzó a partir de un copamiento del día 19 de marzo que hoy se resolvió, que puso de manifiesto la lucha entre dos bandas que están dedicadas al narcotráfico y el tráfico de armas, que culminó con 17 personas formalizadas solamente por la Fiscalía de 3° Turno, hay otras también por la Fiscalía de 1° Turno. Se logró entonces la detención de personas que estaban prófugas de la Justicia por delitos de rapiña, líderes de las bandas de narcotráfico y sus allegados principales, y por supuesto la incautación de armas, de municiones, de sustancia de estupefacientes».

«Esto demuestra que la forma en la que se está trabajando, coordinadamente entre todas las instituciones que estamos interviniendo, y que permitió accionar en otros departamentos, como dije antes, tanto en ciudad como en campos, y también con personas que estaban en Centros de Reclusión en Montevideo».

LA INVESTIGACIÓN

«El proceso arranca el 19 de marzo cuando cinco personas, masculinos, ingresan a una finca haciéndose pasar por policías de narcóticos, los vecinos vieron actitudes que le llamaron la atención, dieron aviso a la policía, y en ese ínterin estuvieron quince minutos adentro de esa vivienda donde produjeron daños en techos, muebles, en diversos objetos, y dejan a la persona -señora mayor de 75 años de edad- maniatada de sus puños hacia atrás y en los pies, con un leuco en la boca, no pudiendo pedir ayuda».

«Cuando los vecinos ingresan le brindan asistencia, y a partir de ese momento es que la Unidad de Investigaciones de la Jefatura de Salto comienza a busca a los posibles autores. De esa forma, se buscan cámaras de video vigilancia en casas y fincas privadas, logran determinar la ruta de huida, a partir de ahí ven que hay un pasaje por el peaje de Paysandú a Salto, toman los tiempos, el retorno coincide con la hora de copamiento y así llegan a ubicar los vehículos con los que estas personas transitaban. Uno era un taxi, el otro era un vehículo de una arrendadora. Se llega entonces a las personas que contrataron esos vehículos y a partir de ahí logran identificar a estos cinco masculinos, que hubiera sido muy difícil poder identificar de otra manera porque estaban encapuchados y con guantes. Cuando se hacen los allanamientos se encuentra parte de la vestimenta, la droga, las armas y se logra entonces hacer una cantidad de actividades en sede judicial que consistió en doce rondas de reconocimiento, prueba anticipada, testigos reservados, entre otras actividades, así las personas asumieron su responsabilidad y terminan hoy siendo condenados».

NO ES UN TRABAJO TERMINADO

«Sin duda que para el trabajo policial –dijo el Jefe Ayuto- es un excelente nivel en el que se está, debido a que se está trabajando en Salto con mucha cantidad de lugares de venta de droga. Si bien ahora no cuantificamos ni interesa de repente la cantidad de bocas, sí nos interesa el desmembramiento de las organizaciones que se estaban ocupando de eso. Ahí está el verdadero triunfo en esta parte que, por supuesto no es un trabajo terminado sino por el contrario, ahora tenemos que ver en qué punto continúan todas las investigaciones de lo que se tiene en carpeta».

«Sabemos que acá hay una situación de que estos territorios van a ser ocupados por otros, por eso decimos que este es el inicio de un nuevo punto de partida, porque ahora tenemos que entrar a trabajar sobre el contexto que queda afuera, que también sabemos que existe una demanda, y esa demanda justamente es lo que genera que pueda haber otras organizaciones que pretendan tomar estos lugares. Ahí continuará nuestro trabajo».

SENTENCIA

«La señora Fiscal –culminó el Juez Aguirre- me ha presentado cinco acuerdos que en el día de la fecha he homologado. Tenemos, por lo tanto, cinco personas en calidad de condenados, todos ellos como autores de un delito de copamiento en el grado de tentativa. Algunos de ellos también tienen tráfico de armas y municiones, hay otros también que tienen delitos relativos a estupefacientes. Las cinco personas entonces ya condenadas tienen penas que oscilan entre 4 y 5 años de penitenciaría».