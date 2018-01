A los potenciales estudiantes que le resten 4 asignaturas para culminar Bachillerato de Secundaria o UTU (Educación Media Profesional, Educación Media Tecnológica y Formación Profesional Superior), hasta el 15 de febrero se podrán inscribir para culminar el Bachillerato con tutorías del Programa Uruguay Estudia.

REQUISITOS

Ser mayor de 18 años.

Tener hasta 4 asignaturas pendientes en total para culminar todo el Bachillerato y haberlas cursado en algún momento de tu historia educativa.

No haber inscripto ni cursado en 2016 ni en 2017.

Si eres estudiante de UTU y tienes pendientes asignatura con fallo “repite” no puedes participar de este llamado.

INSCRIPCIONES

Si te quedan hasta 4 asignaturas para culminar todo el Bachillerato en Secundaria:

Formulario de inscripción para trabajadores del sector privado.

Formulario de inscripción para no trabajadores o trabajadores del sector público.

Si te quedan hasta 4 asignaturas para culminar Educación Media Profesional, Educación Media Tecnológica o Formación Profesional Superior.

Uruguay Estudia es un programa que tiene como horizonte una educación para todos a lo largo de toda la vida

Su desafío es contribuir a la formación de personas jóvenes y adultas para su inclusión y participación social, activa e inteligente en los procesos de desarrollo humano del Uruguay democrático, social, innovador, productivo e integrado.

Hay consenso en nuestra sociedad de la urgencia de corto y mediano plazo a la necesaria mejora en la capacidad de desarrollar en cantidad, calidad, ritmo y perfiles de recursos humanos que el país requiere para sostener tasas altas de inversión, innovación, productividad y crecimiento, así como una distribución equitativa de los frutos de estos procesos.

Ante lo expuesto, el Programa Uruguay Estudia se orienta a desarrollar la participación de diferentes actores públicos y privados, facilitando entornos que promuevan el dialogo social, destacándose de esta participación la importancia que tiene la elaboración y ejecución de propuestas que estén destinadas a dar oportunidades a quienes dejaron de estudiar y deseen continuar sus estudios, asi como brindar apoyo a las iniciativas que impulsen acciones de formación y capacitación técnica-profesional en todo el país. Promover y apoyar la incorporación de adolescente, jóvenes y adultos a proseguir con su educación, formación y capacitación es el reto que el Programa se plantea.

¿QUÉ COMPONENTES ESTRUCTURAN EL PROGRAMA?

Un componente de carácter estratégico, que brega por el desarrollo de una Formación Profesional y Técnica que integre la educación y el trabajo como una unidad indisoluble y a los procesos de Capacitación que desarrollen competencias, conocimientos y habilidades vinculadas a proyectos innovadores y a las demandas de los sectores públicos, privados y sociales que así lo requieran.

Para el logro de este componente de carácter Estratégico se establecieron componentes Viabilizadores como lo son: sistema de Becas, pasantías laborales (en empresas públicas y privadas) yCrédito y Financiamiento para quienes posteriormente a sus procesos de formación y capacitación quieran desarrollar emprendimientos productivos. Se considera como fundamental en la gestión el enfoque de articulación interinstitucional publica y privada, en tanto favorece el desarrollo y efectividad de los sistemas, programas, proyectos y acciones existentes. Esta articulación interinstitucional no se limita a una simple coordinación de estructuras institucionales, sino que la misma busca alcanzar consensos políticos, estrategias, productos y metodologías que permitan desarrollar procesos de negociación, elaboración y construcción de propuestas de formación y capacitación a corto y mediano plazo.

El programa está coordinado por el Ministerio de Educación y Cultura (MEC) que preside una Comisión integrada por representantes de los Ministerios de Trabajo y Seguridad Social , Economía y Finanzas, Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Administración Nacional de Educación Publica, Universidad de la República y Corporación Nacional para el Desarrollo.

A su vez promueve comisiones especificas de trabajo donde participen representantes del sector público y privado (social, empresarial y trabajadores).