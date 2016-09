“Sentimos una feroz agresión y tuvimos que retirarnos del lugar, pero ya tenemos la información y vamos a tomar medidas”, dijo anoche el Director de Tránsito y Transporte de la Intendencia de Salto, Lic. Rafael Di Donato a EL PUEBLO, tras ser consultado acerca del incidente ocurrido en la madrugada de este sábado.

El caso ocurrió en la madrugada de este sábado en la Costanera Norte, cuando un grupo de jóvenes practicaba picadas de motos por la avenida Garibaldi, exponiendo sus vidas y las de quienes estaban a su alrededor.

Hasta allí concurrieron funcionarios de la Policía y del cuerpo inspectivo de la Intendencia de Salto, con el fin de desbaratar estas acciones y como es de estilo, los protagonistas de los hechos emprendieron la retirada a alta velocidad.

Según informó Di Donato a este diario, “a uno de los individuos se le quedó la moto y entre el personal policial y de la Intendencia logramos retenerlo, pero el individuo llamó a un tío suyo mientras le estábamos incautando la moto y este apareció diciendo que se hacía cargo del asunto y en eso se escucharon disparos de arma de fuego y los funcionarios tuvieron que retirarse para no ser lesionados”.

Molesto con la situación y preocupado por el nivel de violencia con el que responden los motociclistas que se dedican a las picadas, el jerarca indicó a este diario que “no es la primera vez que ocurre un hecho de esta naturaleza, ya hubo casos de violencia antes y la situación se pone cada vez peor”.

PLANIFICARÁN MEDIDAS

Explicó que en ese sentido, “vamos a tomar medidas porque ya hemos reunido información que nos va a permitir actuar. Pero el lunes tendremos una reunión sobre este tema con las autoridades policiales, con las de Brigada de Policía de Tránsito y con Policía Nacional de Tránsito (ex Policía Caminera), donde trabajaremos para tomar medidas y aseguro que la semana próxima habrá novedades”.

Di Donato expresó que la Intendencia de Salto ya había tenido reuniones con la Policía en torno a este tema y que si bien no tomaron medidas concretas “ya es tiempo ahora de ponernos manos a la obra porque este es un problema que viene creciendo y no lo vamos a dejar pasar”.

Di Donato dijo a EL PUEBLO anoche que “no lesionaron a un funcionario de un balazo porque tomaron la decisión de retirarse del lugar para evitar males mayores, pero no podemos permitir que estas cosas pasen. Ya fuimos informados de que la Costanera Norte de noche era tierra de nadie, salimos y lo comprobamos y ahora vamos a actuar con todo el rigor de la ley para parar la mano”.

NO ESCUCHAMOS TIRO

Por otro lado, el Director de Coordinación Ejecutiva de la Jefatura de Policía de Salto, el inspector mayor, Carlos López, dijo a EL PUEBLO que “nosotros nunca vimos un arma, pero al parecer los funcionarios escucharon un tiro y fueron agredidos, por lo cual decidieron retirarse del lugar”.

López informó a este diario que “el lunes a las 8 de la mañana vamos a tener una importante reunión de planificación y actuación sobre este tema en particular y vamos a avanzar sobre el asunto, tomando medidas, no lo vamos a dejar pasar”.