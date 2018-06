El Día del Árbol o Fiesta del Árbol es un recordatorio de la importancia de proteger las superficies arboladas. Los árboles, entre otros muchos beneficios, transforman el dióxido de carbono, responsable del efecto invernadero, en biomasa, minimizan los riesgos de inundación, evitan la erosión…

Se celebra en diferentes fechas, según el país se elige un día que sea propicio para que los árboles arraiguen, según sus condiciones naturales.

Historia

La primera vez que se celebró la fiesta del árbol en el mundo fue en el año 1805 en la pequeña localidad extremeña de Villanueva de la Sierra (Cáceres), una iniciativa promovida por el párroco del lugar Ramón Bacas Roxo, con el apoyo entusiasta de toda la población. Su celebración anual tiene lugar el martes de carnaval. Esta celebración y el estudio de los orígenes de la misma renacieron a principio de los años ochenta gracias a la labor de las maestras/os del pueblo que promovieron la creación de un parque dedicado al árbol y realizaron distintos proyectos para conseguir que esta tradición no cayera en el olvido inculcando en los más jóvenes un sentimiento de orgullo y pertenencia hacia esta fiesta.

El 30 de abril de 1899 se celebró en el Parque de Barcelona la primera Fiesta del Árbol organizada por la Sociedad Amigos de la Fiesta del Árbol (Societat Amics de la Festa de l’Arbre), fundada por el ingeniero de montes Rafael Puig i Valls, precursor de la defensa del medio natural en Cataluña. Esta sociedad creó una publicación, Crónica de la Fiesta del Árbol, que recogía las crónicas de todas las fiestas del árbol que se celebraban durante el año. La primera publicación del año 1900 ya recoge la referencia de una veintena de municipios Catalanes que celebraron la fiesta. Con esta celebración se quería difundir la importancia de los árboles como reguladores del ciclo del agua, protectores contra la erosión, y moduladores del paisaje. A la fiesta asistieron 1500 niños y niñas, y se plantaron 400 pinos. El discurso de Rafael Puig incidió en la necesidad de fomentar la riqueza forestal. También intervino el alcalde Dr Robert que alabó el carácter de utilidad y regeneración representado en esa fiesta.

El 5 de enero de 1915 se instauró en todo el territorio Español la Fiesta del Árbol, mediante Real Orden del Ministerio de la Gobernación,,2 y una Real Orden del Ministerio de Fomento, obligando a cada ayuntamiento a fijar el día de celebración mediante sesión ordinaria del pleno municipal.3

El Día Internacional de los Bosques, el Día Mundial del Árbol y también llamado anteriormente el Día Forestal Mundial fue inicialmente una recomendación del Congreso Forestal Mundial que se celebró en Roma en 1969. Esta recomendación fue aceptada por la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) en 1971. El día elegido fue el 21 de marzo que coincide con la entrada de la primavera en el Hemisferio Boreal y con la del otoño en el Austral.

Día en que se celebra según el país

Cada país celebra el día del árbol según sus condiciones naturales, cuando terminan los fríos o en el Caribe, que apenas hay diferencias de temperatura entre el verano y el invierno, se escoge el inicio del verano porque ya ha comenzado la temporada de lluvias y eso facilita que arraiguen los árboles recién plantados.

En Argentina se celebra el 29 de agosto. Esta celebración se realizó por primera vez en 1901, luego de que el Consejo Nacional de Educación la estableciera el 29 de agosto de 1900, gracias a la iniciativa de Estanislao Zeballos. Desde el siglo XIX se promovió la actividad forestal, siendo su principal impulsor Domingo Faustino Sarmiento (presidente de 1868 a 1874), quien manifestó: «El cultivo de los árboles conviene a un país pastoril como el nuestro, no sólo porque la arboricultura se une perfectamente a la ganadería, sino que debe considerarse como su complemento indispensable. La Pampa es como nuestra República, tala rasa. Es la tela en la que ha de bordarse una nación. Es necesario escribir sobre ella: ¡Árboles! ¡Planten árboles!».

En Uruguay se celebra el 19 de junio, junto con el día del abuelo y el natalicio del prócer Jose Gervasio Artigas.

En Bolivia se celebra el 1° de octubre, y en las instituciones ambientales tanto como en los colegios se realizan campañas. En la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, se cuenta con una Secretaria Departamental de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, el cual cuenta con un área dedicada a la educación ambiental, que es el Centro de Educación Ambiental (C.E.A.).

En Chile se celebra el 6 de julio.

En Cuba se celebra el 21 de junio.

En Honduras se celebra el 30 de mayo.

En China, el día del árbol se celebra el 12 de marzo y en las escuelas se hacen campañas para que los estudiantes planten árboles este día.

En Colombia también se celebra el día del árbol el 29 de abril por un decreto del año 1941.

En Costa Rica se celebra el 15 de junio. El día lo creó el presidente Alfredo González Flores, mediante el Decreto Ejecutivo N° 14 del 25 de mayo de 1915, por lo cual se considera como una de las primeras leyes de carácter ambientalista del país.

En Ecuador se celebra el 22 de mayo.

En El Salvador se celebra el 28 de junio.

En España se suele celebrar a la vez que el Día Internacional de los Bosques, el 21 de marzo, aunque fiel al espíritu del decreto de 1915 que obligó a celebrar la Fiesta del Árbol en toda España, cada ayuntamiento y colectivo organiza su Día del Árbol desde febrero hasta principios de mayo. En Villanueva de la Sierra (Cáceres), lugar donde se celebró la primera Fiesta del Árbol en el mundo, se sigue celebrando, como en aquella ocasión, el martes de Carnaval y es un día grande en el calendario festivo villanovense.

Como ejemplo de compromiso con la naturaleza, el pequeño pueblo de Pescueza, de tan solo 180 habitantes, organiza todas las primaveras una gran plantación de encinas, lo que llaman el Festivalino promovido por su ayuntamiento, la Fundación Más Árboles y la participación ciudadana, donde se juntan varios miles de personas para repoblar zonas que se encuentran desnudas y que ya están recobrando la vida. Todo ello envuelto en un ambiente lúdico de fiesta, de alegría, de música y de renuevo.

En Guatemala se celebra el 22 de mayo. El decreto 30-2003 contempla que el Ministerio de Educación, en coordinación con el los de Agricultura y Medio Ambiente, debe promover «Campañas de Reforestación Nacional» en los establecimientos educativos de todo el país así como el fomento de campañas educativas que contribuyan a la reforestación.

En México se celebra el 11 de julio (segundo jueves de julio).

En Nicaragua se celebra el Día del Árbol, el último viernes del mes de junio, según el Decreto Ejecutivo No. 18-91 de 1971. Ese día es celebrado por los ministerios e instituciones relacionadas con la educación, la agricultura, al ambiente y lo forestal, ejecutando campañas de reforestación, sobre todo de la especie del madroño, que debe ser plantado en plazas públicas, parques, autopistas y los patios de cada centro de enseñanza. No obstante, esta celebración se remonta en Nicaragua a 1929, cuando mediante Decreto Ejecutivo del 1 de junio de ese año se declaró un día en honor a los bosques de Nicaragua.

En la mente de las y los nicaragüenses aún perdura la letra del Himno al Árbol atribuido a Salomón Ibarra Mayorga que comienza con los siguientes versos:

«¡¡Gloria al árbol que es dicha del hombre!!

¡¡Gloria al árbol que es fuente de amor,…!!»

En Paraguay se celebra el día del árbol desde 1904 por iniciativa de Moisés Bertoni, quien fijó inicialmente el 14 de julio. Posteriormente, en 1954, el Ministerio de Educación fijó la fecha del 19 de junio para conmemorar el día del árbol.

En Perú se celebra el 1 de septiembre.

En la República Dominicana se celebra el 5 de mayo.8

En Venezuela se celebra el último domingo de mayo.

