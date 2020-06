29 de junio dia de:

El 29 de junio se celebra el Día Internacional de los Trópicos, una fecha decretada por la ONU con el objetivo dedar a conocer la gran diversidad y potencialidades que estas regiones tienen para la humanidad, así como los grandes retos y oportunidades que les depara a todos los habitantes de estas vastas regiones.

El Día Internacional de los Trópicos tiene su origen gracias al premio Nobel Aung San Suu Kyi, quien dio a conocer el primer Informe sobre el Estado de los Trópicos, y avaló este estudio con un grupo de centros de investigación. En este documento se recoge información valiosa sobre esta importante región del mundo.

Su publicación coincide justo con la fecha en la que la Organización de las Naciones Unidas decreta el 29 de junio como el Día Internacional de los Trópicos, con la intención de sensibilizar y crear conciencia para el cuidado y protección de la gran variedad de ecosistemas que habitan esta región del mundo.

¿Qué son los trópicos?

Los trópicos son dos regiones de la Tierra. La primera ubicada entre los paralelos llamada trópico de Cáncer, en el hemisferio boreal y la otra en el hemisferio austral, llamada trópico de Capricornio y las cuales están equidistantes del ecuador.Son regiones tropicales que durante todo el año presentan lluvias y donde no hay mucha variación o cambio en las temperaturas durante las estaciones. Aquí se concentra un alto porcentaje de la diversidad biológica, lo cual resulta ideal para albergar la vida.

Los trópicos, un verdadero oasis para la vida

Estos vastos territorios de la Tierra que comprenden un 40% de toda su superficie, están formados por grandes riquezas en cuanto a su diversidad biológica, pero que lamentablemente, en la actualidad enfrenta grandes retos debido a los cambios climáticos y otros graves problemas provocados por el consumo excesivo de los seres humanos como la desforestación, y la explotación de los recursos naturales.

En los trópicos se encuentra el 54% del agua potable del planeta

En los trópicos se encuentra el 54% del agua potable del planetaPor esta razón, el objetivo de celebrar esta fecha es sensibilizar a la población mundial del valor de este tipo de ecosistemas, así como de los desafíos que en el futuro próximo nos esperan para lograr los objetivos de la Agenda del Desarrollo Sostenible para el año 2030, donde se espera que la humanidad entera pueda vivir en un planeta mejor, pero donde urge, a partir de ahora mismo, hacer los cambios necesarios para poder alcanzarlos.

Datos curiosos sobre los trópicos

Los trópicos presentan algunos datos curiosos, que quizás no sabías, entre los que destacan:

-En estos lugares se encuentra una gran diversidad cultural y lingüística de los pueblos del mundo.

-En estas regiones se encuentran el 99% de los manglares (Terreno que, en la zona tropical, cubren de agua las grandes mareas, lleno de esteros que lo cortan formando muchas islas bajas, donde crecen los árboles que viven en el agua salada)

-En los trópicos está el 54% del reservorio de agua renovable de todo el mundo.

-En este lugar está ocurriendo de manera acelerada una alta tasa de destrucción planetaria.

-En los trópicos habita un alto porcentaje de la población mundial en condiciones de malnutrición y pobreza.

-Se espera que para el año 2050 un gran número de seres humanos habiten la región de los trópicos.

¿Cómo celebrar el Día Internacional de los Trópicos?

El Día Internacional de los Trópicos es una fecha de suma importancia para toda la humanidad ya que se trata de un día para concienciar y sensibilizar a toda la población del valor que tienen los trópicos, debido a su gran diversidad biológica.

Este año su celebración no será como de costumbre debido al confinamiento que ha obligado a la población mundial a permanecer en casa debido a la pandemia conocida como Covid-19, sin embargo, no podemos pasar por alto un evento de tanta trascendencia para la humanidad.

