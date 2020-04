El 12 de abril de 1961 se produce un acontecimiento extraordinario para la Humanidad: el primer viaje espacial tripulado por el ser humano, que fue protagonizado por el ruso Yuri Gagarin.

Años después, en 2011, la Asamblea General de la ONU declara el 12 de abril como el Día Internacional de los Vuelos Espaciales Tripulados, en el que se conmemora en todo el mundo el comienzo de la era espacial.

El objetivo de este Día Internacional es reafirmar que la ciencia y la tecnología espacial contribuyen de manera importante a alcanzar el desarrollo sostenible, a aumentar el bienestar de los pueblos y de los estados y a asegurar que se vea cumplida su aspiración de reservar el espacio ultraterrestre para fines pacíficos.

La historia de los vuelos espaciales

En la declaración del Día Internacional de los Vuelos Espaciales Tripulados, la ONU hace referencia a algunos de los logros más sobresalientes de la exploración espacial, como son los siguientes:

El lanzamiento del primer satélite terrestre, el Sputnik I en 1957.

La primera mujer en orbitar la Tierra fue Valentina Tereshkova que logró su sueño el 16 de junio de 1963.

Neil Armstrong fue el primer hombre en pisar La Luna el 20 de julio de 1969.

La primera misión espacial internacional se produjo el 17 de julio de 1965 con el acoplamiento de las naves espaciales Apolo y Soyuz.

En la última década la Humanidad ha tenido presencia constante en el espacio ultraterrestre a bordo de la Estación Espacial Internacional.

Los vuelos espaciales en la gran pantalla

La exploración del espacio es un tema apasionante que el cine no ha pasado por alto, y existen numerosas producciones sobre la aventura espacial. En esta lista te hablamos, sobre todo, de aquellas que han recreado la historia real de los viajes espaciales. Y al final te ampliamos la lista a aquellas películas sobre el espacio que son pura fantasía, pero que estamos seguros que serán del agrado de los amantes del espacio.

First Man (2018 EEUU): narra la historia de la misión de la NASA que llevó al primer hombre a la Luna, desde el prisma personal de su protagonista Neil Armstrong, centrándose en lo que significó tanto a nivel personal para Armstrong, como para los Estados Unidos.

Apolo XIII (1995 EEUU): Emocionante film que narra las dificultades de la misión Apollo XIII para regresar a la Tierra, justo un año después de que Neil Armstrong pisara la luna. Hizo famosa la frase: «Houston, tenemos un problema».

Salyut 7, héroes en el espacio (2017, Rusia): narra la misión de reparación de la estación espacial Salyut-7, en 1985, encomendada a los ocupantes de la nave Soyuz T-13. Una cinta que demuestra que el cine de héroes no es únicamente patrimonio de los americanos.

Elegidos para la gloria (1983, EEUU): Basado en hechos reales, narra la historia de Chuck Yeager, un piloto de pruebas que rompió la barrera del sonido pilotando un x-1. A pesar de ello, nunca alcanzó la fama que consiguieron los primeros astronautas que formaron la tripulación de la Mercury.

Otras películas sobre el espacio no basadas en hechos reales, sino fantásticas, que seguro que también te van a gustar son:

2001: una odisea del espacio

Solaris

Interstellar

Misión a Marte

Marte (The Martian)

Gravity

Passengers

Ad Astra

Sunshine

Contact

La Noche de Yuri

También se celebra el 12 de abril «La Noche de Yuri», para conmemorar el primer vuelo espacial tripulado y también el lanzamiento del primer Transbordador Espacial, el 12 de abril de 1981.

En 2004, «La noche de Yuri» se celebró en 34 países con más de 75 eventos individuales, entre ellos los de Los Ángeles, Estocolmo, Antártida, Tel Aviv, Tokio y la Estación Espacial Internacional.

El objetivo de esta celebración es aumentar el interés de los ciudadanos por la exploración del espacio y fomentar una cultura comprometida con esta causa, incluyendo música, danza, moda, arte y otras disciplinas.

«La noche de Yuri» se materializó por primera vez el 12 de abril de 2001, si bien su homóloga, conocido como el Día de la Cosmonáutica, se celebra desde 1962 en lo que entonces era la Unión Soviética. En la edición de 2004, celebrada en Los Ángeles, acudieron alrededor de un centenar de destacados líderes de la aventura espacial.

