“El 2017 fue el mejor año de mi vida”

El joven cantautor salteño Diego Castro continúa proyectándose a su música, con toda la energía en nuevos emprendimientos, ya que el año pasado fue muy movilizador y significativo porque le tocó la experiencia de ser padre. “El 2017 fue el mejor año de mi vida, a pesar de varios altibajos y que en general fue un año difícil para todos, me pasaron cosas muy lindas. Comencé el año junto a mi esposa con la sorpresa de que íbamos a tener un bebé.

Para ese entonces ya habíamos preparado un viaje a Inglaterra, ya había comenzado a intentar producir un álbum solo en casa para poder conocer más de la producción y la realización de un EP y ya había empezado a gestionar la presentación en vivo de mi disco Solo Caminando que lo pude hacer en el mes de julio, sabía que iba a ser un año cargado de emoción.

En Febrero viajé a Inglaterra junto a Alejandra que me ayudó mucho con el idioma (soy pésimo para el Inglés) y fue mi camarógrafa en un video que filmamos de una de mis canciones que se llama Gritar”, – nos contó

La agenda de Diego Castro el año pasado fue muy activa: “En marzo nos casamos por civil con Ale y fue un día muy agitado y lindo a la vez. En abril filmamos junto a Maxi Cayetano el videoclip de Reaccionar, otra de mis canciones, Maxi es bailarín egresado del Sodre, profesor de danza, intérprete y creador. El video está disponible en mi canal de Youtube”.

PRESENTACIÓN OFICIAL DE “SOLO CAMINANDO”

En el mes de julio Diego presentó su disco en el teatro Ateneo de Salto. “Invité a que abriera el evento Bruno Barrios, un niño de 14 años con una voz impresionante con el cual tuve el gusto de cantar a dúo la canción Color Esperanza de Diego Torres. Fue una noche única en la cual aprendí mucho y canté todas las canciones de mi álbum en vivo junto a algunos covers de canciones que me gustan.

En agosto lancé un EP de 4 canciones producidas y grabadas en un cuarto de casa. Se llama Siempre el mismo Ruido y está disponible junto a Solo Caminando que es mi disco en todas las plataformas digitales como Spotify, Deezer, Youtube, Itunes, Claro Música, Play Store, etc.

En Septiembre nació Diego Emiliano y fue lo mejor que me pasó en la vida. La alegría y el miedo que sentí a la misma vez ese día no está escrito pero me movió y cambió todo por completo. Hoy en día ya está con 4 meses, rollitos por todos lados y una sonrisa hermosa”.

Castro tenía planificado durante todo el 2017 presentar Solo Caminando en todos los lugares posibles pero la llegada de su hijo Emi no le permitió ensayar lo suficiente y decidió postergar las presentaciones para el presente 2018.

“ME SIENTO MÁS COMPLETO”

“Este año como músico me siento mucho más completo y listo para afrontar muchos shows y maduro para grabar un segundo disco con todo lo aprendido.

Los invito a todos a entrar en www.diegocastro.com. uy y/o seguirme en Spotify para que conozcan mis canciones y me conozcan un poco más a mí ya que en mis letras y melodías está toda mi esencia”, – cerró.