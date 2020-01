El cantautor salteño Diego Castro tuvo un año muy activo en el 2019 y para éste se viene también una movida agenda.

“Para los que no me conocen soy Un tal Diego así me presento en escena, soy un músico cantautor salteño.

A los 18 años ya venía de tiempos muy difíciles en mi familia y decidí ir a hacer temporada a Punta del Este allí con el primer sueldo que obtuve me compré mi primer guitarra y un compañero de cuarto en la pensión que me hospedaba me enseñó los primeros acordes.

Comencé tocando con amigos en bandas de rock y hace ya un par de años decidí ser solista” – rememoró.