Diego Castro es un cantautor salteño que desde hace algunos años ha apostado a su música y logró la exitosa respuesta del público con su cd “Solo caminando”. Trabaja en un depósito de prendas femeninas del shopping y recientemente dio el “sí quiero” en el registro civil junto a Alejandra Cayetano, quien lo ha apoyado en la vida y en sus proyectos artísticos.

«Solo Caminando» fue mi primer disco como solista, ya que en sus inicios integró la bada de rock “Algo habrán hecho”.

Su disco fue lanzado el pasado 2 de enero de este año en todas las tiendas digitales del mundo – (Spotify, Claro música, Google play, Deezer, Itunes, Shazam, etc.)

Y también sigue disponible para descargarlo gratis en su sitio oficial www.diegocastro.com.uy

MENSAJES SINCEROS ENFOCADOS EN EL AMOR

“Solo Caminando es un disco muy sincero, enfocado en el amor y desamor… en historias reales con sentimientos que todos alguna vez sentimos, es un disco muy realista. Todas las canciones contienen frases dirigidas a mi mamá Miriam Porcires que falleció hace ya tres años”, nos revela.

El disco se forma de 8 canciones: -Reaccionar-Ni pensar-Recordarte sin que me duelas

-Gracias a vos -Estas ahí -Si tan solo -La solución y El Pez “En las redes hay dos videoclips… el de «Recordarte sin que me duelas» y Reaccionar» que están en Youtube y que invito a todos a buscarlos y mirarlos”.

“Aprendí muchísimo al grabar este disco, lo producimos junto a Alejandro Silveira, fue lanzado de manera independiente y grabado en la casa de Alejandro con lo que teníamos a mano. Fue divertido y bastante trabajoso a la vez”.

Diego Castro siente que maduró mucho como artista, tanto en la composición como en su interpretación vocal. “Tuve que corregir muchísimas cosas: entonación, respiración y ejecución de notas”.

COMBINACIÓN DE HISTORIAS Y SENTIMIENTOS

La experiencia del disco fue muy productiva para Castro. Las canciones tratan de contar y hacer sentir un momento de su vida lleno de los sentimientos más profundos que existen, por uno u otro motivo desde un tiempo a esta parte le fueron pasando cosas muy fuertes en su vida, los 8 temas del álbum contienen no solamente una parte de su esencia, sino que usó todos sus sentimientos para convertirlos en canciones y le encantó ya que la gente respondió muy bien después de escuchar el disco, sintiéndose identificada.

“CON LAS GANAS Y LA INSPIRACIÓN NO SE JUEGA”

“El comienzo del 2017 fue de lo más loco que me ha pasado, me acabo de casar, vamos a ser papás con mi pareja, lancé el disco el 2 de enero que también es mi cumpleaños y pudimos realizar un viaje a Londres a comienzos de febrero”, dijo.

“En Londres además de pasear, conocer y vivir la experiencia, estuvimos filmando el video de Gritar, canción que va a ser lanzada como single dentro de muy poco y que forma parte de mi segundo álbum Grises. Un amigo por ahí me dijo: – ¿Otro disco ya?, y yo respondí que con las ganas y la inspiración no se juega y es así.

En unos meses voy a ser papá y el tiempo para la música no va a ser el de ahora o por lo menos por un tiempo, así que quiero grabar Grises y puede que sea lo último que haga por ahora…quiero poner en práctica todo lo que aprendí en Solo Caminando y hacer un gran álbum con todas mis ganas y lo mejor que pueda. Amo la música y nunca la voy a dejar de lado. Soy una persona muy soñadora y he cumplido muchos de mis sueños ya… me falta uno y es el de cantar todas mis canciones en el teatro Larrañaga, hacer un gran show y que la entrada sea todo tipo de cosas que sirvan para donar como ropa, juguetes, alimentos, etc.

Llenarme el corazón de alegría por poder ayudar y seguir adelante. Algun dia lo lograré.

Quiero agradecer a Alejandro Silveira que como productor me dejó sin palabras…

puso todo en su lugar las ideas que traía a cada sesión de grabación y es un capo.

A Paula Machiavello por prenderse en el proyecto y ser la creadora del arte de Solo Caminando… mi familia y a Alejandra Cayetano mi pareja que siempre me banca en todas mis locuras y me tira para adelante”.