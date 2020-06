El humor en tiempos de Covid

En tiempos de Covid vale una nota de distención – y por qué no – el humor puede dar una tregua cuando estamos en dificultades.

Nuestra redacción mantuvo un ida y vuelta con el humorista uruguayo Diego Delgrossi – que como tantos otros artistas – se vio afectado por la situación. “Soy una empresa unipersonal desocupada, como le ha pasado a varios.

Desde el viernes 13 de marzo que acatamos los consejos y directivas de salud impartidas por los expertos respectivos, la situación cambió.

Delgrossi confiesa que hasta el momento ha logrado “adaptarse en parte” a este nuevo esquema. “Tenía muchos proyectos, como todo el mundo en marzo.

Creo que me pasó como al nuevo Gobierno: Uno propuso y el Covid-19 dispuso” – dijo con su impronta de humor.

Hugo Delgrossi es humorista y docente de Historia… en su faceta docente brinda sus aulas por la plataforma Zoom y también en lo que al humor se refiere ha brindado un par de charlas pero siente la falta del “face to face” con su público

“El Teatro de hace con gente. Punto” – dice contundente y agrega –

“Ésto es un placebo tecnológico que permite dar un respiro, nada más.

El ser humano siempre convivió con epidemias. Y así subsistió, siempre.

Lo novedoso es que podremos contarle a nuestros nietos que estuvimos en la primera Pandemia Global de la Historia Humana” – razona.

-¿Cree que superaremos ésto?

-”Dependerá de la conducta individual el poder volver a la normalidad, con elementos nuevos.

En febrero yo ya había comenzado a abastecerme de lo básico, duradero y necesario para quince días de aislamiento total.

Lo aprendí de la Historia de los Conflictos Armados. Desconfié cuando en España e Italia surgieron los primeros casos.

«Si mis abuelos vinieron de allí… el bicho este va a venir también” – me dije.

Pero no pensé que fuera a llegar tan rápido.Fue extraño.

Los niños en casa, en familia, sin saber a ciencia cierta qué era, cómo se transmitía y prevenía el virus… raro”.

- ¿Sintió miedo en algún momento?

-”No. Nunca.

Sí tuve (y tengo) un sentimiento de expectativa. Pensábamos que podíamos contra todo.

La naturaleza nos dio un buen bife y nos dijo Nenes, ustedes no se las saben todas, Ok?

La mayoría de las familias de clase media estamos en Economía de guerra. Dependiendo de ahorros o magros ingresos.

Los trabajadores independientes somos los más perjudicados.

Pero… es una cuestión de salud.

No hay que enloquecer, pero tampoco echar campanas al vuelo.

– ¿Y qué será del arte?

-”Los pintores y escultores pueden seguir desarrollando su trabajo, pues no son presenciales.

Los artistas que sí necesitamos del público en vivo, demoraremos en retornar a los escenarios.

- ¿Se ha armado un nuevo formato para volver al ruedo?

-”Estoy en ello, desde luego. Pero muy a desgano.

Aunque debo ser permeable a los cambios que la circunstancia impone.

Contame acerca de tus charlas…

El ser humano es un animal social. No podemos no estar allí, rodeados de nuestros iguales.

Desde la Edad de Piedra, alrededor de las fogatas se daba la socialización.

Estoy on-line con un grupo de alumnos voluntarios, los cuales me contratan para dar charlas sobre determinados temas históricos”.

- ¿Ejerce como docente?

Así es. Hace veinte años. Con respecto al humor, he realizado un par de «shows» (o como se le llame) on-line a grupos que te contratan para hacer una intervención humorística luego de una charla de trabajo.

Pero ya les digo: fue un par de presentaciones. Casi simbólico.

- ¿Y cómo va manejando la economía?

-”Por suerte mi sangre gallega por parte de madre, hizo que ahorrara cuando hubo vacas gordas, si no… no quiero pensar lo que hubiera sucedido.

Estoy consciente que hay muchos colegas que la están pasando muy mal.

Porque nos dijeron No trabajen , pero las cuentas siguen llegando.

- ¿Cómo se están arreglando muchos artistas?

-”Hay canastas solidarias del gremio de Actores (SUA), ayudas del MIDES y muchos de mis colegas comen en ollas populares.

Dentro de mis posibilidades he ayudado (y ayudo) a quien puedo.

Pero confío en que pronto pase toda esta situación que no es simpática para nadie”.

-En estos días se han abierto algunos lugares de esparcimiento. ¿Ya se ha presentado?

-”No. En lugares públicos no.

Aún la gente que va a ver mis shows (que no son lo que se dicen «péndex») están con temor de salir. Y los comprendo.

-¿Cómo percibe el humor en el contexto de nueva normalidad?

– “Creo que será como antes. Volverá la «Corrección política» y volveré a ser incorrecto. Tema hay… ¡Y mucho!

En parámetros históricos, cuatro meses no son nada.

Pero deberemos convivir con el virus mientras se descubre una vacuna.

Uruguay lo está haciendo bien. Eso da tranquilidad, pues asumimos la libertad con responsabilidad.

El ser humano convivió con decenas de enfermedades durante más de veinte mil años.

Fue la segunda etapa de la Revolución Industrial (mediados del siglo XIX) que mediante la Química, la medicina moderna y los laboratorios se inventaron vacunas y antibióticos.

Esta enfermedad más virulenta que otras gripes, así es.

Pero el problema no es su índice de mortalidad (que es bajo si lo comparamos con otras enfermedades), sino que no tenemos idea de cómo destruirla.

Estuvimos tres meses casi como los europeos durante la Peste Negra.

Nos intriga y da miedo el no poder con ella.

En una época en la cual hay sondas que traspasaron nuestro sistema solar, hay computadoras que escanean el suelo terrestre y marino sin necesidad de escarbar o tenemos exitosos transplantes de órganos que salvan vidas… nos cae esta supergripe y quedamos de cara.

Nos aqueja el temor a lo desconocido”.

-¿Y cómo lo ve posicionado a nuestro país?

-”Uruguay es pequeño. Y una ventaja de ser pequeño es que salimos relativamente más rápido de las crisis que los países más grandes y con realidades más complejas”.

-¿Planes?

-”Como les decía… estoy adaptándome. Había muchos planes ya casi concretados.

Hoy se tiró a la papelera la agenda de 2020… (risas) casi literalmente.

Estoy administrando, como la gran mayoría de trabajadores independientes, lo que tengo.

A partir de allí se sigue, con mente fría, pero el corazón caliente.

La gente debe tomar consciencia: Las medidas preventivas son las únicas que evitan expandir el virus y su contagio.

Si se hace bien, esperemos volver pronto a nuestra vida normal lo antes posible”.

-¿Qué lectura hace de las acciones tomadas por el gobierno?

-”Hasta ahora han sido muy acertadas. Y se ve en los resultados.

Cuando había quienes decían que había que declarar cuarentena obligatoria, porque colapsarían los CTI, sacarían los cuerpos de la vereda con carretillas y por poco que nos invadirían los aliens… se esfumó ese mal augurio.

A menos de dos semanas de asumir una nueva administración gubernamental, todo se dio vuelta.

Fue gratificante ver a la mayoría del espectro político del país, unificando criterios. Creo que nuestros vecinos nos miran con envidia… y no sé si sana (risas)”.

Un mensaje para su público y seguidores….

-”Amigas y amigos: estamos viviendo un período irrepetible en la historia de la humanidad… para mal, pero también para bien.

Debemos aprender a valorar lo que se perdió durante unos meses: vidas, libertades y trabajos.

Que pronto nos podamos reencontrar, reír, celebrar y convivir, manteniendo nuestra diversidad y diferencias, pero poniendo sobre todo eso los deseos de convivir en paz, libres y a la uruguaya: quejándome que saqué la lotería… pero me pagaron con un cheque cruzado”.

- ¿Qué cartas juega el humor?

-”Es terapéutico. Calma, sana, distrae.

Por algo, en todas las crisis se han llenado los teatros donde hay obras cómicas o comedias… en tiempos de llanto real, los humanos deseamos que nos hagan reír, cantar y soñar.

Como hace casi treinta años, me comprometo a encargarme de lo que me corresponde”.