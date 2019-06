Diego Ferrés es un joven salteño que con su increíble talento y espíritu emprendedor está cumpliendo su sueño de ser director de cine, logrando su formación en Los Ángeles (Estados Unidos), ciudad en la que residió durante cuatro años y tiene planificado volver. Recordamos que Diego siendo apenas un adolescente creó el cortometraje de terror “Ipoll” que fue muy aclamado y logró con ese material un reconocimiento de relieve internacional.

Ferrés tiene planificados varios proyectos profesionales en aquella ciudad. Momentáneamente desde hace algunos meses se encuentra en Salto pero en plena organización para partir nuevamente a fin de seguir ampliando su performance profesional en Los Ángeles y Hollywood – lugares que le han brindado hasta el momento esa gran posibilidad para su vida creativa y laboral.

Cabe destacar que Diego ha emprendido proyectos de trabajo con Balcony TV. Patrocinado por Orchard que convoca a prestigiosos cantantes de todo el mundo tales como The Script, Mumford & Sons, Bugo, The Temper Trap, Brian Kennedy, Buzzcocks, Freddy Mullins, The Coronas, Ed Sheeran, Vance Joy, entre otros.

Diego ha realizado producciones a su vez con Rosalía, una popular intérprete de aquella región.

Vale decir que Balcony TV se distribuye en plataformas como YouTube, Vevo, Daily Motion, Muzu, y Hulu.

NUEVOS DESCUBRIMIENTOS EMPRENDIENDO EL ARTE DEL CINE

El joven productor y cineasta se ha vinculado con reconocidos Youtubers de aquel país, que viven de sus creaciones; Diego Ferrés se ha dedicado también a proyectos publicitarios en forma Freelance y para compañías.

En todo ese proceso descubrió el gusto por la dirección de fotografía, que es la rama en la cual se está enfocando. “Momentáneamente he dejado la parte de creación de guiones y de dirección de actores para dedicarme más a la dirección de fotografía, creación de iluminación, de cámara.

Es importante que cada área significa una carrera en el arte cinéfilo, en el caso de la iluminación es necesario estar en todo el detalle para que la iluminación de una imagen sea de cine.

Otro punto en el cual me gusta desarrollarme es en la edición, ya que lo hago desde hace muchos años, quiero seguir creciendo en todo ésto” – expresó Ferrés.

Diego en su proyección de futuro volver a Los Ángeles a continuar su trabajo con Balcony TV , una plataforma que divulga el trabajo de intérpretes de todo el mundo. Allí Diego Ferrés será el Director de Fotografía de cada episodio. Diego revela que en sus cuatro años de residencia en Los Ángeles la experiencia fue muy buena, que pudo vincularse a mucha gente y establecer contactos en la industria.

“La mente de la gente es muy abierta y se vive todo el tiempo conectado a la movida del cine. Me siento muy a gusto allí aunque de a ratos extraño a mi cultura y siento la necesidad de hablar en mi idioma” – manifestó.