En Facebook: @CompartirAutoUruguay /Compartir Auto Uruguay – CAU – Viaja barato.

¿Qué es compartir auto?

Compartes auto cuando viajas con varias personas en el mismo coche, compartiendo los costes del trayecto. Es probable que ya lo hagas a menudo con tu familia y amigos: cada vez que viajas con ellos, estás compartiendo los gastos. De forma similar, aquí se conecta a conductores que tienen asientos libres con pasajeros que buscan viajes; de esa forma todos tienen ventajas, ya que todos ahorran.

¿Cuáles son los distintos tipos de viajes en coche compartido?

Hay dos tipos de viajes en auto compartido:

El viaje puntual para el que el conductor y el pasajero se ponen en contacto y se conocen para realizar un viaje o quizás un viaje de ida y vuelta.

El viaje habitual como, por ejemplo, cuando dos personas realizan un viaje todos los días de casa al trabajo.

En el primer caso, se trata de un encuentro puntual que seguramente no se va a repetir. En el segundo, lo más probable es que se mantenga el contacto durante un tiempo.

En ambos casos se trata de hacer coincidir las necesidades de los usuarios que tienen que viajar al mismo lugar. ¡Y ahí es cuando CAU entra en acción!

¿Cómo funciona?

¡Es muy simple!

Los conductores publican los lugares disponibles en su coche y los pasajeros que estén interesados pueden reservar sus lugares. ¡Y ya está! Solo tienen que compartir el viaje.

Pueden subir fotos del auto en el que van a viajar. Coordinar la tarifa (acorde a la división de los gastos del viaje entre los pasajeros), hora y el lugar de encuentro como quieran, por ej: «a las 15 hs salimos desde Plaza Artigas», «por $450 nos vamos a Montevideo en auto! Más rápido y económico».

Para publicar un viaje deben poner la siguiente información:

1. Viajó desde A a B.

2. Lo hago el día Viernes FF de octubre a las 15hs.

3. Identificar el coche: Viajo en un coche VW Gol blanco.

4. Salimos desde calle Artigas esquina Sarandí.

5. El valor del viaje es de $400.

¿El seguro de auto del conductor cubre a los ocupantes en un viaje en coche compartido con CAU?

Por defecto, todas las pólizas de seguro ya cubren daños a terceros, incluidos los pasajeros. Por lo tanto, el seguro del coche del conductor sí cubre a los ocupantes en un viaje en coche compartido con CAU.

Así que, en caso de que se produjera un accidente, todos los pasajeros estarían cubiertos por el seguro del conductor.

CAU proporciona un servicio donde conecta usuarios para compartir coche y los costes del viaje. Dado que no hay ánimo de lucro por parte del conductor, el seguro del coche cubre el trayecto como cualquier otro viaje que se realizara.

¿Quiénes somos?

CAU es una organización que actúa sin fin de lucro, asesorada legalmente, nuestro cometido es poder viajar entre ciudades y países de manera más económica, divertida, cómoda y rápida.

No somos una empresa u organización con fondos económicos, por ende esperamos que los participantes de CAU le den difusión así sea en Compartir en Facebook y de todas las vías posibles de difusión.

Nuestra presencia es principalmente en Uruguay, a su vez la gente utiliza nuestro espacio para publicar viajes entre distintos países.

¡Publica ahora tu viaje!