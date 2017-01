El músico, compositor y productor salteño Fernando Gelpi, es el líder de la banda Difusión Prohibida que con singular éxito viene dando sus primeros pasos por las principales disquerías del país. Gelpi, que reside en Montevideo hace ya 20 años, es licenciado en Ciencias de la Comunicación y si bien su desarrollo profesional y musical ha trascendido en la capital, mantiene los lazos con su Salto natal.

Hijo de Ángel Gelpi (intendente de Salto durante gran parte de 1994 y principios del 95), el músico se contactó con EL PUEBLO para difundir su disco Micromundo, con once temas cuya mayoría son de su autoría. La banda, Difusión Prohibida, está integrada por Fernando Gelpi en guitarra y voz, Renzo D’Angelo en el bajo, José Hugo Peñaloza en guitarra y Jellal Amado en batería.

LA BANDA

Aprovechando unas vacaciones en su Salto natal, Gelpi contó a este diario que esperan sonar en Salto como lo están haciendo en otros puntos del país y el continente. Sostuvo que Difusión Prohibida “es una banda de rock con influencias de pop británico que ha generado un fenómeno poco explicable en la red social Twitter llegando en poco tiempo a casi 50.000 seguidores, impulsado por la gente que se ha hecho adepta a su música”.

“Con la idea de generar canciones, buscando una idea sonora clara y definida, la banda transita una línea musical que ha dejado un vacío en el espectro musical de la última década. Las redes sociales son sin duda un propulsor de muchos fenómenos artísticos y Difusión Prohibida es una muestra de ello con casi 50.000 seguidores y un puñado de canciones lograron tocar un nervio especial en la gente, que ha llegado incluso a crear un club de fans que ya cuenta con más de 4.500 seguidores en pocos meses”, comentó Gelpi.

El músico dijo que con su corte “No te quedes más” la banda llegó a su público de tal manera que recibió miles de elogios y entrevistas radiales de países como Argentina, México, Colombia y Venezuela.

Concepción artística

“Con influencias de la ‘New Wave’ de los 80 junto a bandas pop británicas de la década del 90, Difusión Prohibida plantea una búsqueda sonora con letras que van desde lo metafórico a lo directo, de las relaciones a la búsqueda interior, siempre dentro de un estilo claro y definido con las canciones como su principal forma de comunicarse con su público”, dijo Gelpi.

Difusión Prohibida presentó su disco de estudio «Micromundo» en la hermosa Sala Camacuá en Montevideo, donde contó “con un show lleno de música que recorrió sutiles metáforas y letras que la posicionan como una banda rioplatense con connotaciones internacionales, que le han dado el mote de banda con seguidores en toda América. El show lanzamiento fue presentado con una estética integral, puesta en escena y un abanico de canciones acompañado de visuales de grandes dimensiones y un sonido bien logrado que dejó perplejos a muchos de los asistentes”.

Gestación del disco

En julio del año pasado y como consecuencia de dos años de ensayo y preproducción, la banda comienza a trabajar en la grabación de su disco con la supervisión de Sebastián Peralta, quien ha trabajado como productor de bandas como NTVG (No Te Va Gustar), La Santa, Socio, entre otras. El disco tuvo una ardua tarea de arreglos sonoros, buscando la esencia de un rock que no se ata a estereotipos y busca ocupar un vacío dejado en el género en la última década.

Luego de la grabación de las canciones la Mezcla de este «Micromundo» fue realizada por Santiago Bardier, que trabajara con NTVG y mezclara el disco ganador del Premio Graffiti 2016 a «Disco del año» con “Socio”, la banda de Federico Lima. En la actualidad Difusión Prohibida está promocionando el lanzamiento de “Micromundo” con los cortes de difusión, «Noche blanca» y «No te quedes más» y prepara videoclips de ambos temas y en lo inmediato planea presentarse en vivo en Buenos Aires, ciudad que le diera el espaldarazo y de la cual provienen más de la mitad de sus seguidores en la red social Twitter.