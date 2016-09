La joven de Almagro, Valeria Barrios Ustra participará en “Miss Universo”

Una nueva belleza salteña salta al mundo de las pasarelas y representará a nuestro país en el certamen internacional de belleza más importante del planeta, “Mis Universo”.

La joven Valeria Barrios Ustra, de la zona de barrio Almagro, con sus 22 años de edad recién cumplidos fue coronada el pasado 15 de setiembre “Miss Uruguay Earth 2016” y participará en el mes de octubre de la elección “Mis Universo” representando a nuestro país.

En un certamen de gran nivel, Valeria obtuvo el cetro de reina tras un largo proceso de selección donde se presentaron inicialmente 1.000 chicas, de las cuales tras varias instancias fueron elegidas finalmente 13, que cerraron el concurso en la noche del jueves 15 en el teatro Comedia en el centro de Montevideo.

Por tal motivo, EL PUEBLO dialogó con la joven salteña electa Miss Uruguay 2016, quien embargada de emoción y felicidad comentó los pormenores del concurso, la noche mágica de la coronación y todo lo que se viene de cara al certámen “Miss Universo”.

“LO PRIMERO QUE HICE FUE MIRAR PARA ARRIBA Y DECIR ¡GRACIAS!”

“Cuando dijeron mi nombre y que yo era Miss Uruguay 2016 lo primero que se me pasó por la cabeza fue mirar al cielo y agradecer a mi sobrina Pierina, que ya no la tengo, pero sé que está”, comenzó diciendo Valeria al ser consultada sobre la noche de la coronación.

“Siempre pienso en ella cada vez que estoy en una situación similar, me pasó lo mismo cuando salí reina nacional de la Vendimia en Canelones. Ella es como un ángel que tengo y es a quien siempre le encomiendo mis cosas, que si salen bien, bárbaro, y si no trato de llevarme la mejor experiencia. Pero cuando dijeron mi nombre lo primero que hice fue mirar para arriba y decir ¡gracias!”, señaló con emoción al recordar el momento.

“La verdad, como que yo no caía en la magnitud de lo que significaba ser la Miss Uruguay 2016, sobre todo porque estaba compitiendo con chicas muy bonitas y el nivel era muy alto, muy alto”, afirmó Valeria al reflexionar sobre la trascendencia de participar en un certamen que la llevará a la máxima competencia de belleza a nivel internacional como lo es “Miss Universo”.

SUS COMIENZOS CON ÁNGELO CHIAPPINO

Valeria vive en el barrio Almagro de nuestra ciudad, es estudiante de la carrera de Licenciatura en Enfermería de la Universidad de la República y ayer celebró su cumpleaños número 22.

Sus inicios en el modelaje fueron a los 15 años.

“Yo arranqué de la mano de Ángelo Chiappino desfilando en boliches o clubes y vi que eso era lo que me gustaba hacer y era lo que yo quería”, dijo Valeria sobre sus primeros pasos en las pasarelas.

“Después comencé a postularme para certámenes de belleza y salí Reina Nacional de la Vendimia, Princesa de la Citricultura, Princesa de la Juventud. De cada momento aprendí algo más como para continuar creciendo, siempre participaba con el fin de tomar experiencia y compartir una linda instancia porque también se pasa muy lindo con las otras chicas en cada certamen”, agregó.

PASO A PASO

En lo que tiene que ver a su participación en Miss Uruguay, Valeria comentó que se inscribió para participar del concurso como también lo hicieron 1.000 chicas más de todo el país. De allí, los organizadores realizaron una preselección donde quedaron 200 jóvenes, luego se eligieron 50 y al final quedaron 13 chicas para la noche de la coronación del 15 de setiembre y entre ellas estaba Valeria.

“Eso fue siempre en Montevideo, me avisaban de cada instancia y viajaba para participar. Esto arrancó hace aproximadamente un mes, teníamos un montón de actividades, no era solo ir a presentarnos, sino que teníamos muchas clases y la evaluación era constante. Hacíamos clase de pasarela, nos enseñaban a caminar, a mirar a la cámara, a tomarnos nuestro tiempo, nos enseñaban la parte de fotografía, de estética, a cuidar nuestra imagen, no solo en las redes sociales sino también ante la sociedad. Fue una formación muy intensa”, comentó.

Sobre sus sentimientos al ir avanzando cada etapa, Valeria mostró su gran sencillez y humildad y dijo “fue increíble, porque en cada una de las etapas que iba quedando me embargaba una emoción muy grande, no lo podía creer y a la vez iba viendo cómo se me daba la posibilidad de estar en un evento tan grande que a la vez tiene una magnitud increíble como lo es Miss Uruguay”.

“No era como que estaba preparada, solo pensaba ¡guau! pasé, bueno, ahora tranquila, vamos a ver qué pasa en la próxima, y así en cada etapa del certamen. Siempre era sí y sí, y cuando llegó el último mes y me dijeron que había quedado, fue algo descomunal”, recordó con alegría.

UNA NOCHE MÁGICA

El desfile de elección de Miss Uruguay se realizó en la noche del jueves 15 de setiembre en el teatro Comedia en el centro de Montevideo. Valeria viajó el 14 a la capital del país porque la esperaba una gran previa con ensayos durante todo el día.

“Creo que recién ahí me empecé a dar cuenta de lo que era y me empecé a poner un poco nerviosa. Habían muchos productores, el Make Up y los bastidores fue algo increíble, algo que yo nunca había vivido”, señaló.

LO QUE SE VIENE…

La coronación como Miss Uruguay 2016 para Valeria significa un gran paso en su carrera de modelaje pero la joven tiene muy en cuenta que para avanzar en esto hay que estar muy bien preparada porque no solo se trata de belleza. Para ella se viene en octubre un viaje a las islas Filipinas a participar del certamen “Miss Universo” y después viajes a Estados Unidos y Europa.

“Es un gran paso para mí, esto es realmente lo que me gusta hacer y a pesar de que es una carrera que demanda mucho sacrificio porque uno prepara su cuerpo, sobre todo hay que estar bien a nivel psíquico”, concluyó la joven.