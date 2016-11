Pueblo Lavalleja: Por Yamandú Leal

PRIMERA PARTE

En el último tramo de la entrevista que le realizamos al Diputado José Luis Arocena del Partido Nacional donde abordó el tema de la salud – dijo lo siguiente:

“Depende de la plata que tenemos es cómo nos va a ir. Y en el orden de la Seguridad y la Educación, sucede lo mismo. Estamos viviendo el proceso del capitalismo más duro y salvaje en la historia del Uruguay”.

Básicamente en este tema de la salud – decía nuestro entrevistado – la salud es como todo lo demás. No hay remedios y en gran parte no hay ambulancias. No se puede hacer Papanicolau, tampoco un plan de vacunación y después nos llenamos la boca de un montón de situaciones”.

La parte de Traumatología en la salud es aberrante. Si una persona se quiebra un hueso hay que estar moviendo cielo, tierra, amigos para que de una forma u otra nos puedan acomodar los huesos.

-La jubilación mínima no llega a los nueve mil pesos. Vino un pequeño aumento de 200 y para otra franja 400 ¿Cómo ve usted esa injusticia con la gente de la Tercera Edad?

-“A mí me impresiona es que estábamos en Uruguay, llegando casi al Primer Mundo. ¿Por qué cambiamos tan rápidamente al Tercer Mundo? Era todo aguantado con alfileres. Hablamos de jubilados; hablemos también de los empleados que están trabajando o sea cómo puede ser todo el tema de la discusión del IRPF, que el setenta por ciento no paga IRPF porque gana menos de quince mil pesos. Estamos hablando lo mismo; el jubilado, el laburante. No ganan dinero en un mundo carísimo”.

-Desde su punto de vista, aquel que percibe quince mil pesos ¿No debería pagar IRPF?

-“Decididamente lo que pasa es que la injusticia en que se vive en Uruguay es muy grande. El Estado es proveedor de todo y no se sienta a discutir contigo nada.

Si usted tiene un emprendimiento agropecuario, industrial, comercial, un kiosco, no importa. El Estado te va a dar la luz, el teléfono y el agua y te va a cobrar impuestos. ¿Y qué va a decir? Primero págueme a mí, después si le sobra pague el resto, pero primero a mí, BPS, DGI, incluido. Pero aparte, el Estado dice, no voy a negociar nada contigo, lo mío es esto y después arreglate como puedas y el arreglate como puedas, le pega en la “jeta” al empleado y ahí es cuando se regula la actividad en el sueldo, entonces es una maldad que el Estado sea un ocasionador, ahora, mil millones de dólares de ANCAP, ¿sabe lo que estamos hablando? En Petrobras, en Uruguay una estafa con ANCAP, con la diferencia que los dos mil millones de dólares de estafa en Brasil, lo pagan doscientos cinco millones de brasileros, en tanto la estafa de ANCAP a los uruguayos, la pagamos tres millones y medio de orientales, o sea, eso quiere decir, que las estafas se pagan con impuestos, es lo que están tratando ahora; la estafa de ANCAP, a los impuestos uruguayos vale por quince veces la estafa en Brasil, ahora vamos a tener que pagar quince veces más, vuelvo a insistir que los brasileros; ¿entonces, qué podemos hablar?, ¿qué podemos decir?, nadie se siente avergonzado, nadie se siente dolorido para nada, nadie nos dijo, mirá que macana que pasó, lo festejan como orgullo de eso”.

-Nos queda algo más en el tintero, la perforación en busca de petróleo, de lo que existen más posibilidades que no haya, ¿qué reflexión tiene de este y otros temas finales como la inseguridad, el aborto y la legalización de la marihuana?

-Sobre la búsqueda de petróleo, el Diputado nos decía lo siguiente: “Yo sinceramente no le voy a decir que estoy contento, pero tampoco me preocupa mucho que lo haya. El Uruguay se hizo grande sin petróleo y la mayor parte de los países que se han hecho grandes, no tienen recursos naturales en demasía. La abundancia de un recurso natural, no significa el bienestar del pueblo, acá lo que me importa es el bienestar del pueblo, lo demás es guitarreada. Yo no quiero guitarreadas, quiero realidades, quizás si hubiera petróleo le podría dar un afloje a los uruguayos, pero a la larga iba a ser malo y fijémonos en Venezuela, de qué le sirve tener petróleo, de qué le sirvió a Brasil tenerlo, si está con un déficit del 8%, está el doble que nosotros, de qué sirve a Nigeria tener petróleo, cuando un 70% de la población es analfabeta, de qué sirve a todos los países africanos tener petróleo, cuando vive en una lucha constante, una guerrilla y otra, al Congo, a los países árabes, que viven una guerra con exiliados y salen en barcos y se mueren en el Mediterráneo. O sea, es tener petróleo por sí mismo, no significa la riqueza de la gente.

Nosotros tenemos un país rico, salvo cuando vienen esos tornados, a veces algún episodio de sequía o de inundaciones que pasa cada tanto, tenemos un clima precioso, una población maravillosa, tenemos un país que da para hacer de todo, ganadería, arroz, soja, lechería, frutas, forestación, lo que queramos.

Vamos a trabajar con lo que tenemos, en lo que me toca a mí, sinceramente no tener petróleo no me quita el sueño, no me preocupa.