A raíz de algunas quejas.

El equipo de Dirección del Hospital local encabezado por el Dr. Marcos García, viene analizando una normativa interna del principal nosocomio del departamento, que refiere a la permanencia del padre en la sala de Maternidad, para acompañar a la madre del recién nacido.

Actualmente, la situación de los padres es la de no permanencia en las salas de Maternidad del Hospital en horas de la noche, con la excepción de que el padre del niño sea la única compañía que tiene la madre y en esos casos “debe solicitar una autorización especial ante la nurse a cargo de ese sector”, comentó García a EL PUEBLO al ser consultado por el caso de un hombre que denunció que no le permitieron pernoctar en el lugar durante el nacimiento de su hijo.

“Hay un conjunto de normas que son resabios históricos que aún están vigentes y otras que ni siquiera conocíamos, pero de todas maneras nos estamos poniendo al tanto y venimos analizando con el fin de ver si las actualizamos, a algunas las derogamos y a otras las dejamos vigentes. Pero estamos trabajando en estos temas”, acotó García.

El jerarca dijo que en el caso de Maternidad, las salas son con camas para tres mujeres y la presencia de un hombre “puede llegar a incomodar al resto de las personas que en esos momentos, por la sensibilidad de su internación requieren de tranquilidad, asimismo no desconocemos la importancia de la presencia del padre acompañando a la madre y sobre todo al recién nacido, así que vamos a ver qué resolvemos, pero nuestra intención es seguir trabajando hasta encontrar una solución al asunto”, dijo el director del Hospital, Marcos García.

El galeno expresó a su vez que hace pocos días, “nos encontramos con una disposición que era antigua pero que todavía estaba vigente, de que las personas no podían concurrir al Hospital con ropa corta, como minifaldas, polleras cortas o pantalones cortos los hombres, cuando estamos en una ciudad que alcanza temperaturas de hasta 40 grados, era un disparate que mandamos a suprimir y ahora no existe más esa disposición”.