Se repetirá en la llegada del nuevo año

El director de tránsito de la Intendencia de Salto, Dr. César Sánchez, realizó un balance de un fin de semana largo que incluyó una de las fiestas con mayor presencia de salteños en las calles como es Navidad.

Sánchez manifestó que el sábado 23 fue un día en que la gente no se cuidó e incluso desde horas de la tarde se realizaron espirometrías positivas y, en la noche fueron 18 las positivas de un total de 120 realizadas».

El director de Tránsito puntualizó que al llegar la Navidad «hubo cientos de jóvenes que se autoconvocaron a un baile muy grande por lo que nos vimos en la obligación de hacer una zona de exclusión por avenidas Apolón y Garibaldi; por Saturnino Ribes que era donde estaba el acceso al baile y la zona de Salto Chico en Costanera Norte. Esto motiva que los jóvenes caminen 250 metros pero hay que pensar que toda esa cantidad de vehículos estacionando por Saturnino Ribes haría imposible la circulación”.

«Más allá de las celebraciones, fue una noche absolutamente normal, sin ningún tipo de incidente con el cuerpo inspectivo -aseveró-. Para lo que fue el operativo, contamos con 5 camionetas municipales, 20 inspectores y alrededor de 15 policías, tratamos de acompañar la festividad promoviendo la seguridad en la circulación. Los jóvenes se trasladaron mucho en taxi y en esa madrugada fueron espirometrías absolutamente normales. Es decir, no hubo incautaciones y esto motiva felicitar a la gente porque muchísimos jóvenes de corta edad que se aseguraron del traslado y me da la sensación de que esa franja de los más jóvenes les ha prendido la frase: si toma no conduzca”.

AÑO NUEVO

Sánchez adelantó que para este fin de semana donde habrá un nuevo fin de semana largo, «se va a realizar el mismo operativo estando a la expectativa de dónde se organizan los espectáculos que generen la mayor atracción de jóvenes y si hay que hacer una zona de exclusión la vamos a hacer porque nuestra prioridad es la salud de los jóvenes».