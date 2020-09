CECAP Salto es una instución educativa que lleva varios años instalada en Salto, hoy en día atiende una población de 200 jóvenes de 14 a 20 años que no han culminado el ciclo básico o que nunca lo han comenzado.

Es una propuesta formativa variada que conjuga y articula educación no formal, con los dos sistemas de educación formal, en convenio con UTU y en convenio con CES.

“Este año tan particular comenzamos con muchas expectativas con respectos a los temas que iban a ser trabajado, desde febrero se había elegido como tema central para el plan anual la educación para el desarrollo, la sustentabilidad y los 17 objetivos planteados por la UNESCO con agenda 2020-2030.

Reflexionamos que estos objetivos por un lado eran muy amplios, pero el otro nos dimos cuenta que cada uno de nosotros podemos aportar para que los mismo se cumplan desde nuestro lugar” – informó la directora de CECAP Salto Lic. Marcela Varela.

Se comenzó las actividades el día 2 de marzo pero luego de dos semanas de comienzo de clases surgió la emergencia sanitaria, como todo ya sabemos en Salto aparecieron los primeros casos, por esta razón y por disposición presidencial se suspenden las clases para los jóvenes, pero CECAP mantenía las puertas de la institución abiertas en un sistema de guardias donde se organiza la entrega de viandas a los jóvenes que lo requerían.

A partir del primer día de cuarentena sanitaria el equipo de educadores de CECAP comenzó a pensar estrategias para establecer comunicación y vínculos con los jóvenes, en un primer momento fue un vínculo desde lo humano para poder saber cómo los jóvenes y sus familiar estaban atravesando la situación, luego en la segunda fase utilizando los medio de comunicación más accesibles para los jóvenes se comenzó a profundizar conocimiento y a trabajar de forme virtual contenido planificados y a generar aprendizajes.

Se tuvo un 100% de vinculación con los jóvenes, un 85 % respondió y realizo tareas virtuales.

PROFUNDIZANDO EL PLAN DE CENTRO

“Comenzamos a ver que en medio de la situación compleja que se estaba viviendo la oportunidad de trabajar de forma diferente, identificamos varias cosas positivas, como un mayor involucramiento de la familia en las tareas educativos, también observación buena disposición en los jóvenes para el trabajo.

Se pudo profundizar en temas especificados en el plan de centro que se focalizaban el desarrollo sustentable y los jóvenes fueron incorporando conocimientos justo con sus familias.

Luego al regreso a la presencialidad el día lunes 20 de Julio tuvimos una muy buena respuesta de los jóvenes a pesar de que la asistencia no es obligatoria el 95% manifestó su voluntad de asistir a clases, aquí se tuvo que pensar en días y horarios diferenciados para evitar la aglomeración y cumplir con el protocolo sanitario aprobado para CECAP.

La vuelta a la presencialiadad fue muy positiva los jóvenes volvieron con mucha disposición al aprendizaje , con motivación para trabajar y aprender contenidos nuevo, fue así que comenzar a trabajar de lleno en proyectos que tuvieron un enfoque sustentable , como huertas, reciclaje, hábitos saludables, cuidado del medio ambiente, auto-sustento sustentable, utilización de materiales ecológicos, entre muchas otras actividades.

En definitiva, la pandemia no posicionó ante un desafío educativo, donde fuimos aprendiendo nuevas formar de comunicar, nuevas formar de trasmitir conocimiento y nuevas formas de hacer educación, lo vivimos como una crisis que nos generó nuevas oportunidades para mejor nuestras prácticas educativas ajustadas a la nueva normalidad” – apuntó Varela.

UNA MODALIDAD MÁS DENTRO DE LA EDUCACIÓN

El reconocimiento de la educación no formal como una modalidad más de la educación, confluye en el nuevo escenario político siendo parte de un todo educativo integrado al sistema nacional.

Se sustenta en tres principios claves de articulación de las distintas modalidades: calidad, equidad y pertinencia.

Esto supone, una educación que considere las diferencias en las condiciones de acceso y de oportunidades y que atienda a la población de más vulnerabilidad social, pero también que exija la equidad en el acceso a la propuesta formativa.

El Plan semestral de los educadores de CECAP, en cada área de la propuesta, supone la revisión permanente de los contenidos seleccionados y jerarquizados acordes a los grupos y contextos.

Cuando los educadores se alejan de su espacio o toman una postura de delegación de la responsabilidad en otros actores, se obstruyen los canales de la vida armónica del centro.

Los educadores fueron sujetos educativos en alguna oportunidad, o incluso siguen siéndolo en otros ámbitos, también supieron recibir ese valioso patrimonio que se custodia y que se entrega a los nuevos sujetos educativos. Esta es la herencia y el legado que se transmite una y otra vez.

Por ello cabe considerar que cuando se asume una pedagogía de la responsabilidad, se brinda con entusiasmo y se transmite al otro con ese ímpetu: hay algo valioso para brindar… esta es la certeza de la transmisión y el desafío permanente en los equipos de CECAP.