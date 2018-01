Edna Campos: “Siempre me ha gustado el género del terror”

Edna Campos (45) es oriunda de México, se dedica a la gestión cultural y es la Directora

de Macabro Festival Internacional de Cine de Horror de la Ciudad de México.

El motivo de su visita a nuestra ciudad es ser parte del jurado en la nueva edición de Nox Film Fest.

Edna se desempeña como productora, directora y guionista de cine. Comenzó a trabajar en la gestión cultural cuando se empezaron a desarrollar los festivales a fines de los años 90.

“Inicié el Macabro ya con un poco de experiencia en gestión. Siempre me ha gustado el género del terror y hasta cierto punto me salvó la vida en varias ocasiones. Fue así que comencé a saber cómo se organizaba un evento”.

Edna nos contó que desde temprana edad se sintió atraída por el cine de terror. En principio planificó un evento pequeño. Iba con sus carpetas presentándolo y divulgándolo, contactando a cineastas fuera de México, cineastas principalmente desconocidos. “Gracias a ello me enteré que existía un festival en Buenos Aires y me pude contactar a través del correo electrónico”.

Después del cine de acción, preferentemente se consumen la comedia y el terror.

Cuando le preguntamos por qué la gente consume este tipo de arte, Edna nos respondió que tiene que ver con la fuerte influencia de los Estados Unidos, lugar donde se cultiva sobremanera el cine de terror que se inició en la década de los ochenta.

“Era un cine comercial pero muy bueno. En México siempre ha habido un gusto por el melodrama. Yo estuve trabajando detrás del documental que se va a exhibir en el NOX. Lo hice oportunamente con el director Ulises Guzmán, profesional que es bastante reconocido en México.

Le preguntamos a Edna si cree en los fenómenos paranormales y nos respondió: “No realmente… sí soy una persona que separa mucho la vida real de la ficción. Me gusta mucho más lo que pasa en la ficción que en la vida real. En la ficción todo puede ser posible, así que me encanta esa idea. Creo que existen los extraterrestres pero tal vez no sean como los pinta la ficción. Soy de las personas que no creo que vivamos solos.

MACABRO Festival Internacional de Cine de Horror de la ciudad de México

Es el primer y más experimentado festival de cine de género del país. Creado en el año 2002 por su directora Edna Campos y por Arturo Castelán como Macabro: Festival de Horror en Cine y Video, es hoy una cita obligada para los amantes del cine y para el público deseoso de entrar en contacto con la cultura audiovisual del horror, sus creadores y sus muy diversas manifestaciones, nacionales e internacionales. Macabro nació como un espacio para la exhibición, rescate y difusión del cine de horror independiente.

PROGRAMACIÓN

La programación de Macabro está conformada por secciones que han presentado a lo largo de sus trece años de existencia lo más destacado de la cinematografía independiente del género de horror contemporáneo; homenajes a los creadores más destacados y retrospectivas que acercan al público y ayudan a entender la historia del cine de horror y su influencia en la cinematografía mundial.

Así, Macabro exhibió por primera vez en México homenajes y retrospectivas con el objetivo de rescatar y revalorar el trabajo de directores y actores dentro del género. Se han homenajeado en 2004: Juan López Moctezuma; 2006: José Mojica Marins; 2007: Shinya Tsukamoto; 2008: Herschell Gordon Lewis, 2010: Jan Svankmajer, 2011: Nick Zedd, Cinematográfica Calderón, Paul Naschy, Ismael Rodríguez y Rafael Corkidi; 2012: F.W. Murnau, 2013: Lamberto Bava, Luigi Cozzi y Elsa Cárdenas y 2014: Cine de terror y lucha libre.

Dentro de la programación, Macabro también ha dado espacio a películas de bajo presupuesto, de culto, clásicos silentes, documentales, filmes experimentales, tales como la película abridora del festival de este año, the battery (la cual fue nombrada una de las mejores películas del 2013), la primera exhibición en méxico de los clásicos bad taste de Peter Jackson y audition de Takashi Miike en su formato original; la presentación de películas como The Call of Othulhu (2006), una película de bajo presupuesto que homenajeaba la cine silente, cinco años antes de que el artista ganara el Oscar con los mismos valores de producción; el documental Orozco, El Embalsamador, así como el gran filme de horror de 2012: I’m a Ghost y el reconocimiento al trabajo de las mujeres (actrices, directoras y personajes) en el cine de horror durante 2013.