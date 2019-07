En ocasión de firmarse un convenio de cooperación interinstitucional con el Ministerio de Desarrollo Social para el diseño e implantación de planes de formación y capacitación en materia de género y violencia basada en género, la Directora del Centro de Estudios Judiciales (CEJU), Dra. Rosina Rossi, anunció la introducción de un nuevo módulo para los cursos de formación de aspirantes a jueces, que versará sobre técnicas de interrogación a personas en condición de vulnerabilidad.

«El CEJU tiene tres grandes áreas de trabajo: se ocupa de la formación inicial, dirigida a quienes aspiran a ser jueces, de la formación continua de quienes ya son jueces, y de la formación de los defensores públicos» explicó la Dra. Rossi a quienes concurrieron al acto en que se firmó el convenio, con la presencia del Sr. Presidente de la Suprema Corte de Justicia, Dr. Eduardo Turell y la Ministra de Desarrollo Social, Mtra. Marina Arismendi.

«Desde hace unos años el CEJU ha tratado de trabajar fuertemente en Derechos Humanos» dijo la Dra. Rossi, especificando que «el año pasado, ni bien estuvo aprobada la ley 19.580 (de violencia hacia las mujeres basada en género), hicimos un trabajo profundo de concientización, de familiarización y de estudio sobre las proyecciones de esta ley, tanto en formación inicial como en formación continua; y lo hemos continuado haciendo este año».

«Entonces la idea de este acuerdo marco es muy bienvenida, porque nos va a permitir apoyo mutuo» señaló la Directora del CEJU.

«Este año se ha hecho una modificación de la currícula de formación inicial y tenemos un módulo nuevo que trata sobre técnicas de interrogación de personas en estado de vulnerabilidad, para lo cual los jueces no estamos formados sino que nos vamos formando con el quehacer de todos los días» indicó.

«Vamos a tener un módulo de contenido similar para el sector de formación continua, es decir, para los jueces que ya están en funciones, especialmente pensando en la materia penal, de familia y de violencia doméstica» apuntó.

«El día que -y ojalá sea pronto- tengamos los juzgados de género, ya vamos a tener un poco del camino andado en esta materia» argumentó Rossi, agregando que hacer posible un «real acceso a la justicia» no debe limitarnos a la mera «posibilidad de presentar una demanda» sino que debemos asegurar «estar bien defendidos, de contar con todas las garantías, no solo para las partes sino también para quienes vienen a testimoniar».

«Entonces, la formación y el apoyo mutuo de técnicos será bien fructífero y tengo muchas esperanzas de que así sea» concluyó la magistrada.