Florencia Supparo aclaró que la oficina local atiende las necesidades de la gente

En la mañana del sábado, EL PUEBLO se comunicó con la Directora (interina) del Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) en Salto, Florencia Supparo, para conocer puntualmente en qué áreas principales viene trabajando esta cartera en nuestro departamento en medio de la emergencia sanitaria que atraviesa la sociedad. «Estamos trabajando en cuatro servicios esenciales, que son: violencia, personas en situación de calle, distribución de canastas de alimentos y Tarjeta Uruguay Social», respondió Supparo.

Violencia

En días de aislamiento social, donde los miembros de la familia deben estar más horas juntos y saliendo lo menos posible de la casa, «la convivencia en algunos casos se hace bastante difícil y el problema de la violencia doméstica se vuelve complicado», dijo la jerarca, por lo que las denuncias por este flagelo social están siempre presentes y en situaciones como estas más. A propósito, el mismo día que este diario conversó con Florencia Supparo, en Montevideo la Directora de «Inmujeres» (organismo perteneciente al MIDES, rector de las políticas de género), Mónica Bottero, sostenía en conferencia de prensa que los casos de violencia de género preocupan y mucho estos días, considerando que «para muchas mujeres, niñas y niños, el hogar es justamente, y lamentablemente, el ámbito en el que están más expuestos a los riesgos de ser víctimas de violencia».

Personas en situación de calle

«En este momento Salto no cuenta con un refugio de la Intendencia para atender estos casos, porque es un servicio que funciona solamente en invierno, pero la semana próxima (por esta que empezó ayer) estaremos dando una respuesta a esta situación», manifestó Supparo sobre este punto.

Canastas de alimentación

Consultada concretamente sobre quiénes pueden ser beneficiarios del servicio de alimentación mediante canastas, explicó que son aquellas personas que demuestren que por la situación actual no están pudiendo realizar su trabajo (a modo de ejemplo mencionó la venta callejera), por lo que su familia no cuenta con un ingreso económico. Dijo además que son personas «que están por fuera del sistema del MIDES, quiere decir que no tienen la tarjeta Uruguay Social, porque al que la tiene se lo está ayudando de otra manera». Cada canasta contiene «siete quilos de alimentos secos y nueve quilos de frutas y verduras (producción de la Colonia 18 de Julio)», informó la Directora, y agregó que «ayer (por el viernes) entregamos doscientas canastas». Además, las personas que soliciten recibir esta ayuda deberán pasar por una entrevista con profesionales, de alrededor de 5 minutos.

Tarjeta Uruguay Social

A quienes tienen esta tarjeta, y como ya se ha informado por estos días, el Gobierno Nacional ha resulto ampliarles la capacidad de compras con ella.

Por recibir esa ayuda especial decidida por el momento de emergencia, es que quienes ya sean beneficiarios no están incluidos entre quienes ahora pueden recibir la canasta. Vale decir además, que Supparo aclaró que «para recibir la canasta no se considera si la persona posee, por ejemplo, una casa, sino que importa principalmente sus ingresos; algo diferente a lo que sí se tiene en cuenta para otorgar la tarjeta».

«QUE LA POBLACIÓN TENGA PACIENCIA…»

Últimamente han sido varias las quejas de personas que plantean que no son atendidas a través de los teléfonos del MIDES, vía por la que se exhorta a realizar todo tipo de trámites y consultas, de modo de evitar que se concurra personalmente a las oficinas.

«Lo que pedimos es que la población tenga paciencia, son muchas las personas que atendemos y a veces hay que esperar, pero estamos atendiendo y todo está funcionando, si no, no podríamos haber entregado 200 canastas ayer», expresó Supparo, quien reiteró las líneas de comunicación: 473 31660 – 473 31813 – 473 36372 – 091 031 508 – 0800 7263.