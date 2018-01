La Directora Departamental de Salud Dra. Cristina González – en el marco de un recordatorio de las políticas preventivas frente a la eventual aparición de la enfermedad del dengue en nuestra región – informó que hasta el momento felizmente no se han reportado casos autóctonos confirmados en estos lares si bien se detectaron casos sospechosos en San José y Rocha. Sí se han registrado cuatro pacientes con la enfermedad contraída en los países vecinos.

Comenzaron a desarrollar el curso de la enfermedad al arribar a nuestro país. “Esa circunstancia es muy común dado a que existe una gran mobilidad y la gente viaja mucho, tanto extranjeros para el uruguay como los uruguayos al exterior”.

Por lo tanto están circulando los virus por Latinoamérica, entonces es fácil que pueda ingresar una persona cursando la enfermedad lo que implica que es necesario que hay que trabajar imperiosamente para que la población de Aedes Aegypti descienda. Si se disminuye la circulación del vector la posibilidad del avance del dengue se ve menguado.

Durante éstas semanas se han llevado a cabo mediciones de la población de Aedes Aegypti, los diferentes lugares del departamento en donde se concentra la mayor población de estos insectos y los resultados arrojaron cifras bastante favorables.

“Hay que pensar que tenemos temperaturas que superan los treinta grados lo que hace que el vector vuele menos pero existen otras circunstancias que nos tienen preocupados que son las inundaciones en Brasil, en el estado de Santa Catarina, también la gran movilidad por el Carnaval y tenemos la mayor afluencia de turistas que se ha dado en la historia de nuestro país, si bien todo ello significa divisas también se abre una frontera a la enfermedad del Dengue, Zica y Chikungunya.

Cabe señalar que a partir de noviembre hasta la época de turismos nuestra región presenta vulnerabilidades por ello se está alerta y se está preparado para actuar ante una eventual aparición de alguna de estas enfermedades citadas.

SALTO CUENTA CON UN VACUNATORIO CONTRA LA FIEBRE AMARILLA

Otro peligro está latente en las zonas selváticas que es la fiebre amarilla. En Salto luego de larga data de lucha se logró tener un vacunatoria y muchas personas de otros departamentos que van a viajar a zonas de vulnerabilidad se trasladan a vacunarse aquí.

El año pasado se tuvo como contenedor problemático para los huevos del vector los recipientes domésticos.

Por otra parte las persons siguen juntando agua en tanques para diversas actividades cotidianas y ello significa un problema.

Esos tanques tienen que ser tapados y cuando se desagotan es necesario cepillarlos en su interior porque los huevos del vector quedan adheridos a las paredes de los mismos.

Lo mejor es no tener tanques con agua ni recipientes expuestos, ni bolsas plásticas. La limpieza ambiental es fundamental. “Los procesos de educación preventiva siempre necesitan ser reforzados en sus tiempos” – afirmó la jerarca.

SE REFUERZAN LAS CAMPAÑAS DE PREVENCIÓN

Con el foco en el mosquito transmisor del virus del dengue y chikungunya, el Ministerio de Salud Pública (MSP) con apoyo de OPS/OMS lanzó una campaña de comunicación para ayudar a que Uruguay siga libre de casos autóctonos de esas enfermedades, una excepción en América del Sur gracias a condiciones geográficas y climáticas, políticas estatales y acción comunitaria. La apuesta es a una sociedad activa que evite la proliferación de agua estancada.

La forma de ayudar a alejar al mosquito, como dice la campaña, es eliminando los posibles criaderos, con la “descacharrización”. No se debe dejar agua limpia estancada durante varias horas y, en particular, evitar la tenencia de neumáticos en desuso, donde habitualmente se junta el agua de lluvia y puede permanecer estancada.

Dado que se está en temporada de piscinas, es importante también recordar que deben estar higienizadas, con cloro. Además, es necesario que el agua se mueva, pues el problema es cuando está en recipientes estancados.

Para reforzar las acciones se trabaja en conjunto con autoridades departamentales de salud y a nivel de las intendencias, teniendo en cuenta que, además, en muchos departamentos del país, en los cementerios, por ejemplo, aún se colocan flores en recipientes con agua, cuando en realidad deben ponerse en arena.

Es fundamental la acción de cada individuo para que este país siga siendo ejemplo en la región.

Cada año aparecen casos de dengue importado y que se detectaron ovitrampas positivas. El mosquito se está reproduciendo en el territorio, de ahí la importancia de no promover su proliferación.

Para quienes viajen a países de la región, se recomienda el uso de repelente en forma reiterada.

Por más de una década se viene trabajando con distintas políticas para evitar que este mosquito vector se instale en el país, aunque hasta ahora las campañas que se centraban en el dengue como única enfermedad de posible transmisión por esta vía.