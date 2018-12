DIRECTV cerrará el año ofreciendo a sus clientes un fin de semana repleto de entretenimiento y deportes, para que los aficionados al fútbol vibren con los encuentros más emocionantes de las grandes ligas europeas. El sábado 29, por la vigésima fecha de la liga inglesa Premier League, Liverpool, equipo puntero del campeonato, se medirá ante el Arsenal a las 14:30 horas en el estadio Anfield. La contienda deportiva será transmitida en exclusiva por DIRECTV Sports+ (canal 613), DIRECTV Sports+ HD (canal 1613) y DIRECTV Sports 4k (canal 4.000). En tanto, el domingo 30 será el turno del Manchester United y el Bournemouth, que se encontrarán en el campo de juego del Old Trafford a las 13:30 horas. El juego también se verá a través de las señales DIRECTV Sports+ (canal 613) y DIRECTV Sports+ HD (canal 1613).

En tanto, el sábado 29, por la jornada 19 de la Serie A de Italia, el Juventus buscará mantener el primer lugar en la tabla de posiciones de la liga enfrentándose en el mítico Juventus Stadium al Sampdoria, donde brilla el mediocampista de la Selección Uruguaya Gastón Ramírez. El partido, que tendrá lugar a las 08:25 horas, podrá ser disfrutado por ESPN 2 (canal 625) y a través de la señal ESPN 2 HD (canal 1623). Por su parte, el Napoli, que ocupa el segundo puesto en la competencia italiana, tendrá su momento a las 14:00 horas cuando se encuentre en la cancha del Estadio San Paolo con el equipo de Bologna. Este partido será transmitido por ESPN (canal 621) y por la señal ESPN HD (canal 1620).

Los amantes del básquetbol también tendrán su espacio durante los últimos días del 2018, ya que el lunes 31 de diciembre por la NBA se encontrarán a las 20:00 horas el equipo de Orlando Magic con el de Charlotte Hornets en el estadio Time Warner Cable Arena. El partido se podrá disfrutar en exclusiva a través de las señales DIRECTV Sports 2 (canal 612) y DIRECTV Sports 2 HD (canal 1612). Por otra parte, el básquetbol español llegará de la mano de la liga ACB con el enfrentamiento entre Baskonia y Real Madrid, que tendrá lugar el domingo 30 a las 15:30 horas y se podrá ver a través de Fox Sports 2 (canal 608) y Fox Sports 2 HD (canal 1608).

Sábado 29

FÚTBOL

08:25 hs.Serie A – Calcio Italiano Juventus vs. Sampdoria ESPN 2 625 ESPN2 HD 1623

11:00 hs.Serie A – Calcio Italiano Empoli vs. Inter ESPN 2 625 ESPN2 HD 1623

11:45 hs.Premier League Tottenham vs. Wolverhampton ESPN 621 ESPN HD 1620

11:45 hs.Premier League Leicester City vs. Cardiff City ESPN 3 626 ESPN 3 HD 1626

12:00 hs.Premier League Fulham vs. Huddersfield DIRECTV Sports 610 DIRECTV Sports HD 1610

12:00 hs.Premier League Watford vs. Newcastle DIRECTV Sports+ 613 DIRECTV Sports+ HD 1613

12:00 hs.Premier League Brighton vs. Everton DIRECTV Sports 614 DIRECTV Sports HD 1614

14:00 hs.Serie A – Calcio Italiano Napoli vs. Bologna ESPN 621 ESPN HD 1620

14:30 hs.Premier League Liverpool vs. Arsenal DIRECTV Sports+ 613 DIRECTV Sports+ HD 1613

16:25 hs.Serie A – Calcio Italiano Milan vs. Spal ESPN 621 ESPN HD 1620

TENIS

10:00 hs.Abu Dhabi – Mubadala 3er y 4to Puesto DIRECTV Sports 2 612 DIRECTV Sports 2 HD 1612

12:00 hs.Abu Dhabi – Mubadala Final DIRECTV Sports 2 612 DIRECTV Sports 2 HD 1612

BÁSQUETBOL

14:00 hs.Liga ACB Barcelona vs. Obradoiro Fox Sports 2 608 Fox Sports 2 HD 1608

23:30 hs. NBA Houston Rockets vs. New Orleans ESPN 621 ESPN HD 1620

Domingo 30

FÚTBOL

08:45 hs.Premier League Crystal Palace vs. Celsea ESPN 2 625 ESPN 2 HD 1623

11:00 hs.Premier League Burnley vs. West Ham DIRECTV Sports+ 613 DIRECTV Sports+ HD 1613

11:00 hs.Premier League Southampton vs. Manchester City ESPN 2 625 ESPN 2 HD 1623

13:30 hs.Premier League Manchester United vs. Bournemouth DIRECTV Sports+ 613 DIRECTV Sports+ HD 1613

RUGBY

14:00 hs.Top 14 de Francia Bordeaux vs. Racing 92 ESPN 3 626 ESPN 3 HD 1626

BÁSQUETBOL

15:30 hs.Liga ACB Baskonia vs. Real Madrid Fox Sports 2 608 Fox Sports 2 HD 1608

21:00 hs.Tercera de Ascenso Danubio vs. Reducto VTV 184 VTV HD 1184

Lunes 31

TENIS

06:00 hs.Australian Open 1ra Ronda ESPN 3 626 ESPN 3 HD 1626

12:00 hs.Australian Open 2da Ronda ESPN 3 626 ESPN 3 HD 1626

BÁSQUETBOL

20:00 hs.NBA Orlando Magic vs. Charlotte DIRECTV Sports 2 612 DIRECTV Sports 2 HD 1612

